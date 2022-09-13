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Porções a R$ 25

Manguinhos Gourmet está de volta: conheça os pratos do festival

Evento chega à 15ª edição nos dias 17, 18, 24 e 25 de setembro, com receitas exclusivas, feira de artes, espaço kids e apresentações culturais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 16:01

Mariscos do Chef, prato do Espaço Maresia's para o festival Manguinhos Gourmet 2022
Mariscos do Chef: prato criado pelo Espaço Maresia's Crédito: Márcio Scheppa
Manguinhos Gourmet, tradicional festival gastronômico da Serra, volta à cena a partir deste fim de semana em 11 estabelecimentos do balneário. Após um intervalo de dois anos no auge da pandemia, o evento acontecerá nos dias 17, 18, 24 e 25 de setembro, das 12h às 17h.
Durante o festival, restaurantes, docerias, cafeterias, pousadas e ateliês locais lançam receitas exclusivas ou abrem suas portas para expor especialidades culinárias e artísticas.
Lagosta à Thermidor do Recanto das Estrelas para o festival Manguinhos Gourmet
Lagosta à Thermidor: receita do Recanto das Estrelas Crédito: Márcio Scheppa
Como nas 14 edições anteriores, cada participante terá à venda um prato ou sobremesa criado para o Manguinhos Gourmet.
Os pratos também serão comercializados em porções para degustação, a R$ 25, como forma de estimular que o público experimente diversas opções em um mesmo dia. As sobremesas do festival custarão R$ 18. 
Porção de degustação para o Manguinhos Gourmet do restaurante Maria Mariana
Porção de degustação da Paella Pantaneira, do Espaço Maria Mariana Crédito: Márcio Scheppa
A jardineira do evento vai circular pelas ruas de Manguinhos, transportando os visitantes de forma gratuita entre os ateliês de arte e restaurantes.

R$ 25

Preço da porção de degustação nos restaurantes
Uma outra atração é a feira D'Manguinhos, que reunirá na Praça São Sebastião trabalhos e produtos de artistas, artesãos e culinaristas do balneário.
No Restaurante Chico Bento haverá espaço kids e uma série de atividades lúdicas e de recreação, como teatro infantil, pintura artística, futebol de sabão, apresentações de capoeira e congo. A entrada é gratuita. 

ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES 

Camarão Thai do restaurante Enseada para o festival Manguinhos Gourmet 2022
Camarão Thai do restaurante Enseada Crédito: Márcio Scheppa
ESPAÇO CHICO BENTO
  • Prato do festival: Camarão 3 Anjos: camarões ao alho e azeite com queijos minas, gorgonzola e catupiry gratinados (R$ 65,90 o quilo).
  • Funcionamento: sábado e domingo, das 11h às 17h.
  • Mais informações: (27) 98131-8774.
ESPAÇO MARESIA'S
  • Prato do festival: Mariscos do Chef, com camarão VG empanado, aos quatro queijos, servido com arroz de marisco e farofa de camarão (R$ 200 para duas pessoas ou R$ 339 para quatro).
  • Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h.
  • Mais informações: (27) 99257-6240.
Ice Cake da Carmen Carloni Doceria para o festival Manguinhos Gourmet
Ice Cake da doceria Carmen Carloni  Crédito: Márcio Scheppa
ESPAÇO MARIA MARIANA
  • Prato do festival: Paella Pantaneira, composta de carne seca laminada, costelinha de porco, bacon, linguiça artesanal defumada, arroz, mandioca crocante e chuva de feijão com alho torrado (R$ 50/individual).
  • Funcionamento: de sexta a domingo, das 10h às 17h. 
  • Mais informações: (27) 98826-2441 e 99838-4089.
LE PAIN VIVANT
  • Pães artesanais feitos com fermento natural e ingredientes orgânicos. Ateliê de cerâmicas e mosaicos da artista Denise Alvim.
  • Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h.
  • Mais informações: (27) 99947-9599.
Bacalhau Espiritual do restaurante Estação Primeira de Manguinhos para o festival Manguinhos Gourmet 2022
Bacalhau Espiritual: tradição no Estação Primeira de Manguinhos  Crédito: Márcio Scheppa
ENSEADA DE MANGUINHOS/ ESPAÇO ENSEADA
  • Prato do festival: Camarão Thai, composto de camarão refogado no leite de coco e especiarias, acompanhado de arroz branco (R$ 98, para duas pessoas). 
  • Funcionamento: diariamente, das 11h à meia-noite (restaurante). Bar a partir das 10h.
  • Mais informações: (27) 3243-1413.
RESTAURANTE ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUINHOS
  • Prato do festival: Bacalhau Espiritual, receita tradicional portuguesa com lascas de bacalhau cremosas (R$ 130, para três pessoas). Acompanhamentos: arroz branco e salada verde.
  • Funcionamento: de quinta a domingo, das 10h às 16h.
  • Mais informações: (27) 3243-2687, 3243-4181 e 99986-2687.
RESTAURANTE RECANTO DAS ESTRELAS
  • Prato do festival: Lagosta à Thermidor, lagosta gratinada ao molho com champignon, acompanhada de batata palha e arroz (R$ 279,90, para quatro pessoas).
  • Funcionamento: diariamente, das 9h às 17h.
  • Mais informações: (27) 99846-3170.
Pães artesanais da Le Pain Vivant para o festival Manguinhos Gourmet 2022
Pães artesanais da Le Pain Vivant Crédito: Le Pain Vivant/Divulgação
MAVI SUCRÉE DOCERIA
  • Prato do festival: Taça Mavi Brownie, com morangos, creme de chocolate, brigadeiro brulée, Nutella e sorvete.
  • Funcionamento: de terça a domingo, das 13h às 21h.
  • Mais informações: @mavisucree_doceria (Facebook e Instagram).
CAFÉ COM ARTE / CONVESCOTE & ARTE
  • Pães, tortas e artes plásticas. 
  • Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h.
  • Mais informações: (27) 99960-7686.
CARMEN CARLONI DOCERIA
  • Prato do festival: Ice Cake, casquinha banhada no chocolate, sorvete de frutas vermelhas sobre cama de pão de ló recheado e cobertura de chantininho.
  • Funcionamento: de terça a domingo, das 13h às 21h.
  • Mais informações: (27) 99978-0725.
ECO MANGUINHOS
  • Prato do festival: brunch com café da Eco Manguinhos e opções de pizza vegana do Vaga Mundo.
  • Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h.
  • Mais informações: (27) 99252-2772.
Taça Mavi Brownie da doceria Mavi Sucrée para o festival Manguinhos Gourmet 2022
Taça Mavi Brownie, da doceria Mavi Sucrée  Crédito: Márcio Scheppa
MANGUINHOS GOURMET 2022
Quando: 17, 18, 24 e 25 de setembro, das 12h às 17h.
Onde: em 11 restaurantes e cafeterias de Manguinhos. Feira d'Manguinhos na Praça São Sebastião e atrações culturais e recreação no Restaurante Chico Bento com entrada gratuita.
Quanto: R$ 25 a porção de degustação dos pratos e R$ 18 as sobremesas.
Realização: Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM) em parceria com o produtor Gil Castelo Branco (Festival Gastronômico de Búzios).  
Mais informações: (27) 98826-2441 e 99986-2822 ou pelo e-mail [email protected].

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