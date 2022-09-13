Manguinhos Gourmet está de volta: conheça os pratos do festival

17, 18, 24 e 25 de setembro, das 12h às 17h.

em 11 restaurantes e cafeterias de Manguinhos. Feira d'Manguinhos na Praça São Sebastião e atrações culturais e recreação no Restaurante Chico Bento com entrada gratuita.

R$ 25 a porção de degustação dos pratos e R$ 18 as sobremesas.

Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM) em parceria com o produtor Gil Castelo Branco (Festival Gastronômico de Búzios).