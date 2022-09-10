Receita de musse de chocolate para não errar: veja passo a passo

A musse de chocolate está entre as sobremesas mais apreciadas no mundo, afinal, sua textura cremosa e aerada é inconfundível e encanta a todos.
Se você ama esse doce e quer prepará-lo para o almoço de fim de semana, veja abaixo o passo a passo de uma receita que muito se aproxima da tradicional francesa.
MUSSE DE CHOCOLATE
Ingredientes:
- 750g de creme de leite fresco
- 150g de gemas
- 2 ovos
- 50g de açúcar
- 1 pitada de sal
- 60g de água
- 175g de açúcar
- 400g de chocolate meio amargo derretido
Modo de preparo:
- Bata o creme de leite fresco a ponto médio (quanto mais firme o creme, mais densa a musse) e reserve.
- Bata os 150g de gema com os ovos, o açúcar (50g) e o sal até branquear.
- Aqueça a água e o açúcar (175g) a 114ºC, despeje essa calda fervente sobre os ovos montados e bata até a mistura chegar à temperatura ambiente.
- Despeje o chocolate derretido sobre a pâte à bombe (mistura da calda de açúcar com os ovos batidos) e mexa bem.
- Quando a mistura estiver fria, adicione o creme de leite fresco batido em dois estágios, incorporando cuidadosamente. Isso dará a textura final da musse.
- Despeje em moldes ou taças e refrigere.
Fonte: Thaís Gonçalves (@jogiconfiserie). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.