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Doçura

Receita de musse de chocolate para não errar: veja passo a passo

Pensando na sobremesa do fim de semana? Aposte nessa delícia de origem francesa e textura única, cremosa e aerada
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 02:00

Musse de chocolate
Musse de chocolate tem textura aerada inconfundível Crédito: Henrique Herzog
A musse de chocolate está entre as sobremesas mais apreciadas no mundo, afinal, sua textura cremosa e aerada é inconfundível e encanta a todos.
Se você ama esse doce e quer prepará-lo para o almoço de fim de semana, veja abaixo o passo a passo de uma receita que muito se aproxima da tradicional francesa. 

MUSSE DE CHOCOLATE

Ingredientes:

  • 750g de creme de leite fresco
  • 150g de gemas
  • 2 ovos
  • 50g de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 60g de água
  • 175g de açúcar
  • 400g de chocolate meio amargo derretido

Modo de preparo:

  1. Bata o creme de leite fresco a ponto médio (quanto mais firme o creme, mais densa a musse) e reserve.
  2. Bata os 150g de gema com os ovos, o açúcar (50g) e o sal até branquear.
  3. Aqueça a água e o açúcar (175g) a 114ºC, despeje essa calda fervente sobre os ovos montados e bata até a mistura chegar à temperatura ambiente.
  4. Despeje o chocolate derretido sobre a pâte à bombe (mistura da calda de açúcar com os ovos batidos) e mexa bem.
  5. Quando a mistura estiver fria, adicione o creme de leite fresco batido em dois estágios, incorporando cuidadosamente. Isso dará a textura final da musse. 
  6. Despeje em moldes ou taças e refrigere.
Fonte: Thaís Gonçalves (@jogiconfiserie). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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