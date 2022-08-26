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Veja receita de brownie simples de chocolate com nozes

Feita com mistura para bolo, essa versão é ainda mais prática. Nossa dica é servi-la com uma bola de sorvete de creme ou flocos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 10:40

Brownie de chocolate com nozes
Brownie com nozes e cobertura de chocolate: irresistível Crédito: Renata/Divulgação
Quem é fã de bolo dificilmente resiste a um bom brownie de chocolate. A sobremesa típica dos EUA, que muitas vezes vem com nozes cravejadas na massa, virou febre em vários países, e no Brasil não foi diferente - afinal, nosso povo é apaixonado por doces. 
Companhia perfeita para uma bola de sorvete de creme ou de flocos, o brownie é, além de delicioso, bem fácil de fazer. Confira abaixo o passo a passo de uma receita simples preparada com mistura para bolo - aquela pronta, de caixinha, à venda no supermercado. 

BROWNIE DE CHOCOLATE COM NOZES

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 1 pacote (400g) de mistura para bolo sabor chocolate
  • 3 xícaras (300g) de chocolate meio amargo picado (derretido em banho-maria)
  • 1 xícara (200g) de manteiga em temperatura ambiente
  • 2/3 xícara (150ml) de leite
  • 3 ovos
  • 2 xícaras (300g) de nozes picadas
  • Cobertura:
  • 1 caixa (200g) de creme de leite
  • 2 xícaras (200g) de chocolate ao leite picado (derretido em banho-maria)
MODO DE PREPARO:
  1. Para fazer a massa: em uma batedeira, junte o leite, os ovos, a mistura para bolo e o chocolate meio amargo derretido. 
  2. Bata até obter uma massa homogênea. 
  3. Desligue e acrescente as nozes picadas, misturando delicadamente.
  4. Em uma assadeira untada, espalhe a massa, também delicadamente.
  5. Em seguida, leve para assar em forno preaquecido (180ºC) de 25 a 35 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.
  6. Agora, a cobertura: em uma vasilha, junte o chocolate derretido e o creme de leite. 
  7. Mexa vigorosamente até obter uma mistura homogênea. Reserve.
  8. Assim que o brownie estiver assado, corte-o em quadrados e sirva cada um deles regados com a cobertura de chocolate.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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