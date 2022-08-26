Veja receita de brownie simples de chocolate com nozes

Brownie com nozes e cobertura de chocolate: irresistível Crédito: Renata/Divulgação

Quem é fã de bolo dificilmente resiste a um bom brownie de chocolate. A sobremesa típica dos EUA, que muitas vezes vem com nozes cravejadas na massa, virou febre em vários países, e no Brasil não foi diferente - afinal, nosso povo é apaixonado por doces.

Companhia perfeita para uma bola de sorvete de creme ou de flocos, o brownie é, além de delicioso, bem fácil de fazer. Confira abaixo o passo a passo de uma receita simples preparada com mistura para bolo - aquela pronta, de caixinha, à venda no supermercado.

BROWNIE DE CHOCOLATE COM NOZES

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Nível: fácil



INGREDIENTES:

Massa:

1 pacote (400g) de mistura para bolo sabor chocolate



3 xícaras (300g) de chocolate meio amargo picado (derretido em banho-maria)



1 xícara (200g) de manteiga em temperatura ambiente



2/3 xícara (150ml) de leite



3 ovos



2 xícaras (300g) de nozes picadas



Cobertura:

1 caixa (200g) de creme de leite



2 xícaras (200g) de chocolate ao leite picado (derretido em banho-maria)

MODO DE PREPARO:

Para fazer a massa: em uma batedeira, junte o leite, os ovos, a mistura para bolo e o chocolate meio amargo derretido. Bata até obter uma massa homogênea. Desligue e acrescente as nozes picadas, misturando delicadamente.

Em uma assadeira untada, espalhe a massa, também delicadamente. Em seguida, leve para assar em forno preaquecido (180ºC) de 25 a 35 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Agora, a cobertura: em uma vasilha, junte o chocolate derretido e o creme de leite. Mexa vigorosamente até obter uma mistura homogênea. Reserve. Assim que o brownie estiver assado, corte-o em quadrados e sirva cada um deles regados com a cobertura de chocolate.