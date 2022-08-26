Veja receita de brownie simples de chocolate com nozes

Quem é fã de bolo dificilmente resiste a um bom brownie de chocolate. A sobremesa típica dos EUA, que muitas vezes vem com nozes cravejadas na massa, virou febre em vários países, e no Brasil não foi diferente - afinal, nosso povo é apaixonado por doces.
Companhia perfeita para uma bola de sorvete de creme ou de flocos, o brownie é, além de delicioso, bem fácil de fazer. Confira abaixo o passo a passo de uma receita simples preparada com mistura para bolo - aquela pronta, de caixinha, à venda no supermercado.
BROWNIE DE CHOCOLATE COM NOZES
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 pacote (400g) de mistura para bolo sabor chocolate
- 3 xícaras (300g) de chocolate meio amargo picado (derretido em banho-maria)
- 1 xícara (200g) de manteiga em temperatura ambiente
- 2/3 xícara (150ml) de leite
- 3 ovos
- 2 xícaras (300g) de nozes picadas
- Cobertura:
- 1 caixa (200g) de creme de leite
- 2 xícaras (200g) de chocolate ao leite picado (derretido em banho-maria)
MODO DE PREPARO:
- Para fazer a massa: em uma batedeira, junte o leite, os ovos, a mistura para bolo e o chocolate meio amargo derretido.
- Bata até obter uma massa homogênea.
- Desligue e acrescente as nozes picadas, misturando delicadamente.
- Em uma assadeira untada, espalhe a massa, também delicadamente.
- Em seguida, leve para assar em forno preaquecido (180ºC) de 25 a 35 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.
- Agora, a cobertura: em uma vasilha, junte o chocolate derretido e o creme de leite.
- Mexa vigorosamente até obter uma mistura homogênea. Reserve.
- Assim que o brownie estiver assado, corte-o em quadrados e sirva cada um deles regados com a cobertura de chocolate.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.