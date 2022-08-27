Água na boca

Aprenda uma receita fácil de panqueca de chocolate com sorvete

Sugerimos uma sobremesa descomplicada, refrescante, bonita e muito gostosa para adoçar o almoço ou lanche de fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 08:00

Panqueca doce com sorvete e calda
Uma dica é decorar a panqueca com frutas Crédito: Água Doce/Divulgação
Quer uma receita bem fácil de panqueca doce? Aqui vai uma dica que leva chocolate na massa e sorvete com calda no recheio. Achou simples? Pois essa é a ideia: um lanchinho ou sobremesa superprático, gostoso e bonito para adoçar o fim de semana.
A preparação rende em média oito porções e fica pronta em no máximo meia hora. Veja o passo a passo: 

PANQUECA DE CHOCOLATE COM SORVETE 

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 240ml de leite
  • 120g de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 1 ovo
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • Para o recheio, utilize sorvete no sabor de sua preferência
MODO DE PREPARO:
  1. Em um liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, o ovo, o açúcar e o chocolate em pó até a massa ficar homogênea. 
  2. Após essa etapa, aqueça uma frigideira e faça panquecas finas com a massa. Reserve. 
  3. Ao servir, decore um prato com morangos e coloque uma panqueca aberta. 
  4. Recheie a panqueca com sorvete de morango e decore com caldas de morango e de chocolate.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

