Aprenda uma receita fácil de panqueca de chocolate com sorvete

Quer uma receita bem fácil de panqueca doce? Aqui vai uma dica que leva chocolate na massa e sorvete com calda no recheio. Achou simples? Pois essa é a ideia: um lanchinho ou sobremesa superprático, gostoso e bonito para adoçar o fim de semana.
A preparação rende em média oito porções e fica pronta em no máximo meia hora. Veja o passo a passo:
PANQUECA DE CHOCOLATE COM SORVETE
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 240ml de leite
- 120g de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 1 ovo
- 1 colher (sopa) de açúcar
- Para o recheio, utilize sorvete no sabor de sua preferência
MODO DE PREPARO:
- Em um liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, o ovo, o açúcar e o chocolate em pó até a massa ficar homogênea.
- Após essa etapa, aqueça uma frigideira e faça panquecas finas com a massa. Reserve.
- Ao servir, decore um prato com morangos e coloque uma panqueca aberta.
- Recheie a panqueca com sorvete de morango e decore com caldas de morango e de chocolate.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil.