Como fazer panquecas americanas com "espaguete" de Nutella

As panquecas são um clássico do café da manhã nos EUA, e é fácil lembrar delas pois aparecem em diversos filmes. No vídeo que você confere acima, além de ensinar a prepará-las, apresento um truque para deixá-las lindas, super fofinhas e com superfície bem lisa.
Para dar um upgrade no visual da massa, fui além da cobertura tradicional com mel e manteiga e sugeri um "espaguete" de Nutella, que deixou tudo ainda mais delicioso (e bem "instagramável"). A receita rende oito panquecas.
PANQUECAS AMERICANAS COM "ESPAGUETE" DE NUTELLA
INGREDIENTES:
- 1 xícara de farinha de trigo
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 200g de creme de avelã com cacau (Nutella ou similar)
- 1 pitada de sal
- 1 colheres (sopa) de fermento em pó
- 1 ovo
- 2 colheres (sopa) de manteiga derretida
- 1 xícara de leite
- 6 gotas de extrato de baunilha
Acompanhe o colunista também no Instagram.