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Como fazer panquecas americanas com "espaguete" de Nutella

Assista ao vídeo da semana e conheça truques incríveis para turbinar um dos itens mais tradicionais do café da manhã nos EUA

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

06 abr 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

As panquecas são um clássico do café da manhã nos EUA, e é fácil lembrar delas pois aparecem em diversos filmes. No vídeo que você confere acima, além de ensinar a prepará-las, apresento um truque para deixá-las lindas, super fofinhas e com superfície bem lisa. 
Para dar um upgrade no visual da massa, fui além da cobertura tradicional com mel e manteiga e sugeri um "espaguete" de Nutella, que deixou tudo ainda mais delicioso (e bem "instagramável"). A receita rende oito panquecas. 

PANQUECAS AMERICANAS COM "ESPAGUETE" DE NUTELLA

Panquecas americanas com Nutella, por Pedro Kucht
Panquecas com Nutella: apresentação caprichada Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • 1 xícara de farinha de trigo
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 200g de creme de avelã com cacau (Nutella ou similar)
  • 1 pitada de sal
  • 1 colheres (sopa) de fermento em pó
  • 1 ovo
  • 2 colheres (sopa) de manteiga derretida
  • 1 xícara de leite
  • 6 gotas de extrato de baunilha

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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