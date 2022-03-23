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Como fazer homus de beterraba com ricota e raspas de limão

Quer conhecer uma nova versão do clássico árabe? Assista ao vídeo com o preparo e descubra como deixá-lo ainda mais saboroso

Públicado em 

23 mar 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Sou apaixonado pela culinária árabe e trago na coluna de hoje a reinvenção de um clássico: o homus, pasta feita com grão-de-bico que, além de ser uma saborosa opção vegetariana, é ótima para compor mesas de antepastos, servir como acompanhamento e até como prato principal. 
No vídeo acima, mostro uma versão com beterraba que, além de ter uma cor linda, ganha do ingrediente uma nova camada de sabor, junto à ricota e às raspas de limão, que agregam acidez e frescor à receita.

HOMUS DE BETERRABA COM RICOTA E RASPAS DE LIMÃO

Homus de beterraba, por Pedro Kucht
Junto à ricota e ao limão, o homus ganha acidez e frescor Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • 2 xícaras de grão-de-bico cozidos
  • 1 cabeça de alho
  • 1 beterraba
  • 10 minipães sírios
  • 1 colher (sopa) de tahine
  • 100g de ricota fresca
  • 1 limão taiti
  • 1 limão siciliano
  • Meia xícara de azeite
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Salsinha fresca para decorar
  • Sal a gosto

Qual o melhor vinho para harmonizar?

Minha sugestão de harmonização com a receita são os rosés da Provence. Eles têm como característica uma mineralidade singular, que combina perfeitamente com o grão-de-bico, a beterraba assada e o tahine. Essa preparação leva bastante azeite, por isso a alta acidez do vinho é fundamental.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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