Como fazer homus de beterraba com ricota e raspas de limão

HOMUS DE BETERRABA COM RICOTA E RASPAS DE LIMÃO
- 2 xícaras de grão-de-bico cozidos
- 1 cabeça de alho
- 1 beterraba
- 10 minipães sírios
- 1 colher (sopa) de tahine
- 100g de ricota fresca
- 1 limão taiti
- 1 limão siciliano
- Meia xícara de azeite
- Pimenta-do-reino a gosto
- Salsinha fresca para decorar
- Sal a gosto
Qual o melhor vinho para harmonizar?
Minha sugestão de harmonização com a receita são os rosés da Provence. Eles têm como característica uma mineralidade singular, que combina perfeitamente com o grão-de-bico, a beterraba assada e o tahine. Essa preparação leva bastante azeite, por isso a alta acidez do vinho é fundamental.