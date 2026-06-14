Casa e estrada se equilibram uma no equilíbrio da outra

Separadinho assim, fica fácil enxergar as vantagens de alternar tempos de casa e tempos na estrada, abrigo, aconchego, segurança, descanso numa hora e, na outra, desapego, liberdade, descoberta, passagens ao invés de permanências, ritmo e movimento ao invés de peso e dor.





Difícil mesmo é escapar da mania demasiada humana de admirar a grama ao lado mais do que as próprias conquistas, de sonhar com estabilidade e aventura na mesma página, de querer louça lavada e unha feita na mesma tarde, de conciliar o desejo de descanso e o amor pela madrugada na mesma programação.





Ouvi dizer que os japoneses têm um conceito que separa dentro e fora de casa como forma de organizar a existência inteira. Para eles, tirar os sapatos na entrada é o ritual mais evidente deste modo de ver as coisas.





Estamos falando não apenas de deixar a sujeira da rua do lado de fora, mas também de manter distantes o peso do dia, o cansaço dos olhos, o barulho do corpo e o medo do futuro, para voltar com fôlego renovado.

Nesta lógica, casa e estrada se completam como velhos amigos. Elas dialogam e se equilibram uma no equilíbrio da outra, oferecendo força e refúgio, combustível e inspiração, a alternância do alento de um teto com tudo o que pode haver na pista.