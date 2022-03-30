Qual é a diferença entre vinhos "reserva" e "reservado"?

Ao ler o rótulo de uma garrafa, você saberia dizer qual é a diferença entre um vinho "reserva" e um "reservado"? Pois na coluna de hoje, explico exatamente o que esses termos significam (assista no vídeo acima). O curioso é que, embora sejam parecidas, as palavras trazem informações opostas. Quer ver só?