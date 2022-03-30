Qual é a diferença entre vinhos "reserva" e "reservado"?

Ao ler o rótulo de uma garrafa, você saberia dizer qual é a diferença entre um vinho "reserva" e um "reservado"? Pois na coluna de hoje, explico exatamente o que esses termos significam (assista no vídeo acima). O curioso é que, embora sejam parecidas, as palavras trazem informações opostas. Quer ver só?
O vinho que tem “reserva” em seu rótulo sinaliza que a bebida passou por envelhecimento dentro de barricas de carvalho ou dentro da própria garrafa. São vinhos feitos a partir de uvas de videiras com baixo rendimento e pouca irrigação, o que resulta em maior complexidade e melhor qualidade.
Já a palavra “reservado” indica que o vinho é básico, um rótulo de entrada da vinícola. Tais vinhos são produzidos em larga escala e em grandes quantidades, feitos com uvas de videiras de alto rendimento e com muita irrigação - o que resulta em bebidas sem complexidade de aromas e sabores.
Em alguns casos, principalmente em países onde a cultura do vinho não é tão difundida, como no Brasil, o termo "reservado" é usado para induzir o consumidor a pensar que ao comprar tal garrafa está levando para casa uma bebida de qualidade superior.
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