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Qual é a diferença entre vinhos "reserva" e "reservado"?

Assista ao vídeo e entenda o verdadeiro significado desses termos, que vêm escritos em diversos rótulos da bebida

Publicado em 30 de Março de 2022 às 02:00

Públicado em 

30 mar 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Ao ler o rótulo de uma garrafa, você saberia dizer qual é a diferença entre um vinho "reserva" e um "reservado"? Pois na coluna de hoje, explico exatamente o que esses termos significam (assista no vídeo acima). O curioso é que, embora sejam parecidas, as palavras trazem informações opostas. Quer ver só? 
O vinho que tem “reserva” em seu rótulo sinaliza que a bebida passou por envelhecimento dentro de barricas de carvalho ou dentro da própria garrafa. São vinhos feitos a partir de uvas de videiras com baixo rendimento e pouca irrigação, o que resulta em maior complexidade e melhor qualidade.
Homem servindo vinho da garrafa na taça
Vinhos com o termo "reserva" têm maior qualidade Crédito: Shutterstock
Já a palavra “reservado” indica que o vinho é básico, um rótulo de entrada da vinícola. Tais vinhos são produzidos em larga escala e em grandes quantidades, feitos com uvas de videiras de alto rendimento e com muita irrigação - o que resulta em bebidas sem complexidade de aromas e sabores.
Em alguns casos, principalmente em países onde a cultura do vinho não é tão difundida, como no Brasil, o termo "reservado" é usado para induzir o consumidor a pensar que ao comprar tal garrafa está levando para casa uma bebida de qualidade superior. 

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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