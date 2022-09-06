Moqueca gigante é atração de festival gastronômico em Anchieta

A sexta edição do Festival da Moqueca Capixaba começa na quarta, 7 de setembro, e acontece até o dia 30 deste mês em Anchieta. Durante 24 dias, estabelecimentos do balneário de Castelhanos receberão os visitantes com cardápios e pratos especiais, e algumas promoções.

Em Anchieta, 7 de setembro é o Dia Municipal da Moqueca Capixaba, e em 30 de setembro comemora-se o Dia Estadual da Moqueca Capixaba.

No feriadão, entre 7 e 11 de setembro (exceto quinta, dia 8), a Praça da Moqueca em Castelhanos será palco de apresentações culturais e musicais, aulas-show com chefs locais e também do preparo do "Moquecão", envolvendo todos os moquequeiros e moquequeiras do balneário.

"Moquecão" será feito em panela de barro com 1 metro de diâmetro Crédito: Marcelo Moryan

Juntos, os cozinheiros farão uma das maiores moquecas capixabas do mundo, em uma panela de barro com 1 metro de diâmetro. A iguaria gigante será servida em panelinhas de barro confeccionadas especialmente para a ocasião pelas Paneleiras de Goiabeiras.

A porção individual de moqueca completa, com peixe, camarão, arroz e pirão, vai custar R$ 45 - o valor já inclui a panelinha de barro, que o cliente poderá levar para casa.

“Nosso principal objetivo é preservar a tradição gastronômica capixaba, fortalecendo o balneário dos Castelhanos como importante destino turístico do Espírito Santo”, explica Kênia Mota, presidente da Associação Comercial Castelhanos em Ação.

A primeira edição do Festival da Moqueca Capixaba aconteceu em 2017, e Castelhanos foi o primeiro balneário capixaba a fazer um evento dedicado exclusivamente ao prato ícone do Espírito Santo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA - 7/09

8h - Caminhada “No Cheiro da Moqueca”, coordenada pelo Grupo MarkaPasso. Saída da Praia das Falésias de Mãe Bá em direção a Castelhanos

10h - Show com Serena Márcia (voz e violão)



11h30 - Abertura do Circuito Gastronômico da Moqueca em Castelhanos e comemoração do Dia Municipal da Moqueca Capixaba



12h - Almoço



16h - Encerramento



SEXTA-FEIRA - 9/09

19h - Abertura do espaço gastronômico Praça da Moqueca



19h30 - Cozinha ao vivo - aula-show com os chefs Kênia Mota, Hamilton Martins e Nagem Abikail, finalistas do Prêmio Dolmã e do festival Enchefs Brasil, com o preparo do prato “Moqueca ao Caparaó”. Chef convidado: Gilson Surrage



21h - Show com Forró Fiá



0h - Encerramento

SÁBADO - 10/09

10h30 - Abertura do espaço gastronômico Praça da Moqueca



Preparo coletivo da moqueca capixaba gigante



11h30 - Almoço | Música ao vivo com Amanda Trevizolo



13h - Oficina de produção de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras



15h - Cozinha kids - Oficina de brigadeiro para crianças com a doceira Vivian Santiago



19h - Seresta do Centro Social da Pessoa Idosa



20h - Aula-show com a receita do prato Xaréu à Pajé Guaçu, criado e executado pela equipe da EFTUR em homenagem a São José de Anchieta



21h - Show com Som e Cia

Encerramento