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Festival gastronômico

ES Restaurant Week voltará a acontecer em 2022; saiba datas

Neste ano, o evento contará com três tipos de cardápio, a partir de R$ 54,90 por pessoa, com entrada, prato principal e sobremesa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 15:24

Menu com entrada, prato principal e sobremesa a um preço único e promocional em restaurantes de diversas especialidades. É assim o Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos de maior sucesso no Estado desde sua primeira edição, em 2010.
Após um hiato de edições no auge da pandemia, o Espírito Santo Restaurant Week voltará a acontecer por aqui, entre os dias 20 de outubro e 13 de novembro. O evento foi criado nos EUA, em Nova York, e chegou ao Brasil há 15 anos. 
Prato servido no restaurante Enseada em uma das edições do ES Restaurant Week
O ES Restaurant Week não acontece desde 2019  Crédito: Peter de Andrade
Na edição de 2022, os estabelecimentos participantes poderão oferecer três tipos de menus: o Tradicional (almoço R$ 54,90 e jantar R$ 69,90), o Plus (almoço R$ 68,90 e jantar R$ 78,90) e o Premium (almoço R$ 89,90 e jantar R$ 109,90).

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A organização do ES Restaurant Week divulgará em breve a lista completa dos restaurantes participantes. Na última edição, realizada em 2019, 31 casas entraram no circuito, em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Anchieta.
Além dos municípios capixabas contemplados pelo festival, o Restaurant Week acontece em cidades como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia.

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