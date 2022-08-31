ES Restaurant Week voltará a acontecer em 2022; saiba datas

Menu com entrada, prato principal e sobremesa a um preço único e promocional em restaurantes de diversas especialidades. É assim o Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos de maior sucesso no Estado desde sua primeira edição, em 2010.

Após um hiato de edições no auge da pandemia, o Espírito Santo Restaurant Week voltará a acontecer por aqui, entre os dias 20 de outubro e 13 de novembro. O evento foi criado nos EUA, em Nova York, e chegou ao Brasil há 15 anos.

O ES Restaurant Week não acontece desde 2019 Crédito: Peter de Andrade

Na edição de 2022, os estabelecimentos participantes poderão oferecer três tipos de menus: o Tradicional (almoço R$ 54,90 e jantar R$ 69,90), o Plus (almoço R$ 68,90 e jantar R$ 78,90) e o Premium (almoço R$ 89,90 e jantar R$ 109,90).

A organização do ES Restaurant Week divulgará em breve a lista completa dos restaurantes participantes. Na última edição, realizada em 2019, 31 casas entraram no circuito, em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Anchieta.