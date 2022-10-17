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Entrada, prato e sobremesa

Restaurant Week volta ao ES com menus a partir de R$ 54,50

Evento acontece de 20 de outubro a 13 de novembro em mais de 30 endereços da Grande Vitória, com refeições completas a preços promocionais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 06:00

Realizado no Espírito Santo desde 2010, o Restaurant Week está de volta ao circuito gastronômico da Grande Vitória para mais uma edição. De 20 de outubro a 13 de novembro, o festival conhecido pelos cardápios promocionais de entrada, prato principal e sobremesa acontecerá em mais de 30 endereços selecionados em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.
Neste ES Restaurant Week, os menus estarão divididos em três categorias de acordo com a faixa de preço - além da Tradicional e da Plus, presentes em eventos anteriores, estreia neste ano a Premium. 
Os valores por pessoa serão os seguintes: almoço a R$ 54,90 e jantar a R$ 69,90 na categoria Tradicional; almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 78,90 na Plus; e almoço a R$ 89,90 e jantar a R$ 109,90 na Premium.

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Como já é tradição no Week, durante o evento serão feitas doações a uma instituição capixaba envolvida com trabalhos sociais. Desta vez, a cada menu solicitado, R$ 2 serão destinados ao Instituto TKARE – Cuidado com a vida, que atua desde 2017 no combate à fome infantil e no acolhimento de idosos desamparados, além de incentivar pequenos empreendedores em comunidades carentes do Estado. 
Confira a seguir a relação completa de restaurantes participantes e seus respectivos menus nas categorias Tradicional, Plus e Premium.  

RESTAURANTES COM MENU TRADICIONAL 

R$ 54,90 no almoço

ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA

R$ 69,90 no jantar

ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA
RESTAURANTE ZATTAR
  • Almoço: entrada - dueto de charuto no azeite ou tabule; prato principal - quibe michui + verdura à moda árabe ou fatteh kafta com arroz chehie; sobremesa - doce árabe ou sorvete com nozes tostadas e melaço de romã.
  • Jantar: entrada - miniquiibe cru com coalhada seca ou salada de grão-de-bico com trigo Burgol; prato principal - espetos de lombo de atum grelhado ou ancho com molho árabe e purê de mandioquinha; sobremesa - sorvete de pistache com cobertura de pistache e calda de flor de laranjeira ou torta caseira de ricota e pistache.
  • Horários e endereços: almoço todos os dias das 11h às 15h30 e jantar de domingo a quinta das 16h às 22h (sexta e sábado das 16h às 23h). Shopping Vitória, Shopping Vila Velha e Rua Desembargador Augusto Botelho, Praia da Costa. (27) 3535-0755.
Fatteh de kafta, prato do Zattar no Restaurant Week 2022
Fatteh kafta do restaurante Zattar  Crédito: Bruno Coelho
MASSIMO GASTROBAR 
  • Jantar: entrada - lagosta com geleia de pimenta ou Cogumelo Caipira; prato principal - Polvo Agridoce ou Filé e Gorgonzola; sobremesa - panna cotta de tangerina ou fudge de Ovomaltine.
  • Horários e endereço: de terça a domingo: 18h30 às 23h. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121 - Mata da Praia, Vitória. (27) 3020-5686.
Polvo Agridoce do Massimo Gastrobar para o Restaurant Week 2022
Polvo Agridoce do Massimo Gastrobar  Crédito: Massimo/Divulgação
IPANEMA BAR E RESTAURANTE
  • Almoço: entrada - bastãozinho de mandioca e queijo coalho ou pastel; prato principal - arroz de polvo ou atum selado com purê de batata e wasabi; sobremesa: minichurros com doce de leite ou sorvete com tortinha de Nutella.
  • Jantar: entrada - kieber ou bastãozinho de mandioca e queijo coalho; prato principal - Ancho à moda Ipanema ou fraldinha com arroz biro-biro e farofa; sobremesa - minibrownie com sorvete ou minichurros com doce de leite.
  • Horários e endereço: almoço de sexta a domingo das 11h30 às 15h30 e jantar de terça a domingo das 16h30 às 23h. Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-0444.
ENSEADA MEDITERRÂNEO
  • Almoço: entrada - mix de folhas com croûtons de Parma ou bruschetta de cogumelos; prato principal - ossobuco de carne-de-sol com purê de banana-da-terra ou risoto de camarão; sobremesa - doce de abobora com farofa mediterrânea ou banoffee.
  • Horários e endereço: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h. Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-0184.
Risoto de camarão do Enseada Mediterrâneo no Restaurant Week 2022
Risoto de camarão do Enseada Mediterrâneo  Crédito: Enseada/Divulgação

RESTAURANTES COM MENU PLUS

R$ 68,90 no almoço

ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA

R$ 78,90 no jantar

ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA
VENITUTTI 
  • Jantar: entrada - camarão cremoso ou brusqueta de rosbife; prato principal - Filé Ana ou Tilápia da Praia; sobremesa - torta de jabuticaba com chantili ou musse de chocolate com biscoito.
  • Horários e endereço: segunda, quarta e quinta das 18h às 23h; sexta e sábado das 18h à 0h; domingo das 18h30h às 23h. Rua Henrique Moscoso, 202, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-6060.
TERRA À VISTA 
  • Almoço: entrada - croquete de salmão com molho de maracujá ou croquete de carne; prato principal - filé de salmão com batata rústica e arroz de tomate ou bife ancho com risoto de limão siciliano; sobremesa - cheesecake de Ninho ou cocada mole com sorvete de creme e calda de frutas vermelhas.
  • Jantar: entrada - croquete de salmão com molho de maracujá ou croquete de carne; prato principal - fettuccine ao molho Alfredo com camarões VG ou bife de chorizo Angus com risoto de funghi; sobremesa - cheesecake de Ninho ou cocada mole com sorvete de creme e calda de frutas vermelhas.
  • Horários e endereço: almoço de segunda a sexta das 11h30 às 15h e jantar de segunda a sábado das 18h às 22h. Shoppings Praia da Costa (Vila Velha), Moxuara (Cariacica) e Mestre Álvaro (Serra). (27) 3010-3290.
TANTI AFETTI  
  • Jantar: entrada - Salada Mediterrânea ou carpaccio com azeite trufado e tiras de focaccia; prato principal - risoto de limão siciliano com salmão em crosta de gergelim com molho teriyaki ou Pizza Carbonara alla Tanti ou Salada Caesar com peito de frango grelhado; sobremesa - cannoli ou palha italiana com massa de pizza acompanhada de calda quente de chocolate.
  • Horários e endereço: todos os dias, das 17h às 21h. Rua Desembargador Sampaio, 182, Praia do Canto, Vitória. 
Risoto com salmão servido pela Tanti Affetti no Restaurant Week 2022
Risoto de limão siciliano com salmão ao teriyaki e gergelim da Tanti Affetti  Crédito: Tanti Affetti/Divulgação
PIU RESTAURANTE  
  • Almoço: entrada - quibe assado com creme de hortelã ou salada caesar ou bolinho de cordeiro com molho de hortelã ou quiche de bacon com alho-poró; prato principal - bife à milanesa com penne ao molho rosé ou salmão grelhado com musseline de batata ou escalope ao demi-glace com risoto de alho-poró ou risoto de bacalhau; sobremesa - brigadeiro de colher ou creme de cupuaçu pudim de tapioca.
  • Jantar: entrada - shimeji salteado na manteiga com molho oriental e pão tostado ou brandade de bacalhau ou tartar de salmão com molho flash ou bruchetta de cogumelo Paris; prato principal - paleta de cordeiro com talhadela ao azeite e alho ou risoto de camarãozinho com tilápia grelhada ou risoto de isca de salmão com limão-siciliano ou bife ancho com tortilha de batata; sobremesa - torta de limão ou musse de doce de leite ou pastel de banana.
  • Horários e endereço: almoço de segunda a domingo das 11h30 às 16h e jantar de terça a sábado das 16h01 às 23h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 98834-5937. 
PIER AL MARE
  • Almoço: entrada - risole de camarão ou bruschetta; prato principal - filé mignon à parmegiana com purê de batata e arroz branco ou arroz de camarão pequeno cremoso; sobremesa - pudim de anis com calda ou sorvete com crumble de castanha.
  • Jantar: entrada - bolinho de bacalhau ou carpaccio especial; prato principal - bobó de camarão pequeno com arroz branco ou arroz de bacalhau; sobremesa - panna cotta com calda de morango ou brownie com sorvete.
  • Horários e endereço: almoço de quarta a segunda das 11h às 17h e jantar segunda e de quarta a sábado das 17h às 23h. Av. Dante Michelini, 435, Loja 1, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99984-0440.
PEPPE RESTAURANTE 
  • Almoço: entrada - toast de ricota temperada, shiitake grelhado, semente de abóbora e mel picante ou polpetini de carne à parmegiana com polenta cremosa; prato principal - miolo de alcatra Angus com funghi e texturas de batatas com páprica e hortelã frito ou budião grelhado com molho de laranja, purê de cenoura e quinoa frita; sobremesa - brownie de chocolate com sorvete fior di latte e calda toffee ou musse de chocolate branco com calda de frutas vermelhas.
  • Horários e endereço: almoço de terça a quinta das 12h às 15h e sexta das 12h às 16h. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538.
A OCA BISTRÔ E ATELIÊ
  • Jantar: entrada - bolinho de feijão fradinho, abóbora e carne seca ou croquete de milho recheado com queijo e pimenta biquinho; prato principal - filé mignon ao molho demi-glace acompanhado de purê de abóbora com gorgonzola ou risoto de banana-da-terra com queijo coalho; sobremesa - pudim de doce de leite e canela com praliné de amendoim ou geleia cítrica de morango com chantili de cream cheese.
  • Horários e endereço: jantar de quinta a sábado das 19h às 23h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714.
Risoto de banana-da-terra servido pelo A Oca no Restaurant Week 2022
Risoto de banana-da-terra com queijo coalho do bistrô A Oca Crédito: Olivier Schochlin
MAHO GASTROBAR
  • Jantar: entrada - dadinho de tapioca com geleia de pimenta, ou bruschetta caprese; prato principal - nhoque com ragu de costela ou espaguete à carbonara; sobremesa - brigadeiro de abacaxi com hortelã ou panna cotta com geleia de morango.
  • Horários e endereço: jantar de terça a sexta, das 18h às 22h. Av. Dante Michelini, K 5, Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. (27) 99962-3251.
ÍLIOS BEACH HOUSE 
  • Almoço: entrada - dadinho de tapioca com carne seca e queijo coalho ou moquequinha de siri com catupiry e farofinha amanteigada com bacon; prato principal - filé de peixe grelhado ao molho caprese, purê de banana e arroz de brocólis ou risoto de camarão VM com abacaxi e crocante de panko com crispy de alho-poró e limão siciliano; sobremesa - taça de frutas com iogurte grego, leite condensado e castanhas ou Devil's Cake com brigadeiro, crocante de nozes, morangos embebidos com conhaque e sorvete de chocolate dark.
  • Jantar: entrada - camarão empanado com coco servido com aioli de mostarda Dijon e mel e chimichurri picante ou bruschetta com carpaccio de carne ao béchamel, tomate confit e cogumelos; prato principal - arroz de bacalhau com camarão no leite de coco, tomate confit, chips de banana-da-terra e gremolata de panko com lemon pepper ou medalhão de mignon ao molho madeira e risoto de cogumelos com brie; sobremesa - panna cotta de café com leite de coco e farofinha de nozes ou brownie 70% cacau com sorvete de creme e calda de chocolate.
  • Horários e endereço: almoço de terça a sexta das 11h às 15h e jantar de terça a quinta das 19h às 22h (sexta e sábado das 19h às 23h). Av. Dante Michelini, 4170, Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99614-5471.
DOM ALFREDO
  • Almoço: entrada - bolinho de bacalhau com azeite de alho ou dadinho de tapioca com melado de cana; prato principal - filé à parmegiana com fettuccine ou filé de tilápia com arroz de moqueca; sobremesa - tartelette de brigadeiro ou panna cotta de goiabada.
  • Jantar: entrada - baby folhas com tomate cereja, palmito, rúcula e manga ou filezinho ao gorgonzola; prato principal - picanha com arroz biro-biro ou ancho com linguini ao molho Alfredo; sobremesa - torta musse de chocolate com cachaça ou pudim de paçoca.
  • Horários e endereço: almoço sábado das 12h às 14h30 e domingo das 12h às 16h. Jantar de terça a sexta das 19h às 23h e sábado das 19h à 0h.  Rua Inácio Higino, 347, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3063-2222.
Prato do Dom Alfredo para o Restaurant Week 2022
Picanha com arroz biro-biro do Dom Alfredo Crédito: Dom Alfredo/Divulgação
ÉPICO BEACH BAR 
  • Almoço: entrada - ceviche tropical ou pastel de camarão; prato principal - espaguete de pupunha com filé de tilápia ou Mariscada Capixaba, sobremesa - minichurros com doce de leite e geleia de morango ou minibrownie com sorvete tropical.
  • Horários e endereço: almoço de terça a sexta, das 11h30 às 15h. Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória. 
DAJU BISTRÔ
  • Almoço: entrada - salpicão de bacalhau ou bolinho de batata com cogumelos e emulsão de pimenta biquinho; prato principal - canjiquinha cremosa de frutos do mar ou costela prensada com roti de rapadura, aligot de mandioca e farofa de panko; sobremesa - arroz-doce brûlée ou musse de queijo com goiabada artesanal e telha de suspiro.
  • Horários e endereço: de terça a domingo, das 11h às 14h30. Rua Desembargador Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.
ELIAH RESTAURANTE
  • Almoço: entrada - toast de ricota temperada, shiitake grelhado, semente de abóbora e mel picante ou polpetini de carne à parmegiana com polenta cremosa; prato principal - miolo de alcatra Angus com funghi e texturas de batatas com páprica e hortelã frito ou budião grelhado com molho de laranja, purê de cenoura e quinoa frita; sobremesa - brownie de chocolate com sorvete fior di latte e calda toffee ou musse de chocolate branco com calda de frutas vermelhas.
  • Horários e endereço: almoço de terça a quinta das 12h às 15h e sexta das 12h às 16h. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538.
Prato do restaurante Eliah para o Restaurant Week 2022
Budião com purê de cenoura e quinoa frita do Eliah Crédito: Eliah/Divulgação
CASA PANAPANÁ (vegano)
  • Almoço: entrada - bruschetta com pão caseiro, alho e tomate cereja assados e molho de azeite e ervas ou choripán vegano ou pão de alho na brasa; prato principal - lasanha à bolonhesa vegana ou Burguer do Futuro grelhado acompanhado de legumes na brasa com molho chimichurri ou feijoada vegana completa acompanhada de farofa e vinagrete; sobremesa - Copa Panapaná (degustação de sobremesas) ou Abacaxi grelhado com chantili e um toque de canela.
  • Jantar: entrada - batatas bravas ou enchilada de Frango do Futuro; prato principal - Texas Veg Burguer ou Super Burritos; sobremesa - milkshake de Ovomaltine ou mamão papaya adoçado com banana.
  • Horários e endereço: almoço todos os dias das 11h às 14h30 e jantar de sexta a domingo das 18h às 21h30. Rua Constante Sodré, 342, Santa Lúcia, Vitória. (27) 99795-6157.
BARLAVENTO 
  • Jantar: entrada - pão brioche, creme de mostarda Dijon, rosbife e rúcula ou snack de tapioca, guacamole e camarões; prato principal - Medalhões grelhados de filé, cuscuz marroquino com legumes e molho de vinho tinto ou massa ao molho pesto, camarões e lula grelhados e fonduta de queijos ou salmão grelhado e risoto de brócolis com bacon ou peixe do dia grelhado, ourê de cenoura com laranja, azeite de coentro e crispy de cebola roxa; sobremesa - torta de limão ou cuscuz com coco queimado e leite condensado.
  • Horários e endereço: de terça a domingo, das 18h às 23h30. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória.
ARGENTO PARRILLA 
  • Almoço: entrada - dueto de ciabatta assada com tomates confit e pasta de berinjela ou crocantes de tapioca ao panko com chutney picante de tomate verde; prato principal - baby beef na brasa acompanhado por farofa de bananas, creme de pimentões rojos e legumes salteados ou arroz de polvo com legumes; sobremesa - musse de chocolate branco e coulis de maracujá (acompanha cookie) ou pasta-frola a lo Argento com nozes e coco.
  • Jantar: entrada - bolinhas com carne e parmesão ao panko com chutney de morangos ou casquinha de champignons com gorgonzola, alho-poró e parmesão; prato principal - bife ancho a las brasas sobre musseline de mandioca e salada de arroz negro com legumes ou risoto cítrico de polvo e camarão; sobremesa - crujiente de coco, doce de leite e suspiro ou folhado de chocolate recheado com creme de chocolate e doce de leite, coulis de morangos e raspas de chocolate.
  • Horários e endereço: almoço de segunda a sexta das 12h às 15h30 e jantar todos os dias das 18h30 às 22h. Av. Luciano das Neves, 2418, Shopping Vila Velha, Vila Velha. (27) 3533-2225.

RESTAURANTES COM MENU PREMIUM

R$ 89,90 no almoço

ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA

R$ 109,90 no jantar

ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA
UNAGI SUSHI
  • Almoço: entrada - nasu no missô ou tataki especial, ou missoshiro; prato principal - Combinado Mix (4 sashimi, 4 nigiri, 2 baterá salmão e 2 hossomaki de atum) ou Combinado Especial (4 nigiri, 4 hot Unagi, 4 urumaki ebitem especial) ou Combinado Salmão (4 sashimi de salmão, 2 nigiri de salmão, 2 nigiri de barriga de salmão trufada, 2 urumaki de salmão e 2 hossomaki de salmão); sobremesa - torta de Sintra ou torta banoffee ou musse de chocolates.
  • Horários e endereço: de sexta a domingo, das 12h às 17h30. Rua Aleixo Netto, 1585, Praia do Canto, Vitória. 
Nasu no missô, prato do almoço executivo do restaurante Unagi, em Vitória
Nasu no missô: entrada do Unagi Sushi Crédito: Ciro Trigo
KATAKAS 
  • Almoço: entrada - prancha de camarão ou crepe duo crocante; prato principal - filé de peixe com crosta de parmesão acompanhado por legumes, musseline de baroa e molho de jabuticaba ou medalhão de mignon suíno ao molho de rapadura com cachaça acompanhado por arroz cremoso de limão siciliano; sobremesa - crepe de doce de leite e banana na manteiga de garrafa com mix de nuts ou suflê de goiabada com creme de queijos.
  • Jantar: entrada - crock de salmão ou montaditos; prato principal - creme de camarão a moda da casa acompanhado por arroz, chips de banana e molho de pimenta ou ragu de rabada sob nhoque de batata e agrião selado na manteiga de sálvia; sobremesa - creme de maracujá, sorbet de manga, redução de frutas vermelhas, uvas verdes, migas de suspiro e hortelã ou rabanada de pão rústico, servido sob creme de rum e compota de abacaxi.
  • Horários e endereço: almoço sábado e domingo das 12h às 17h e jantar de quarta a sábado das 19h à 0h. Rua Vereador Ozias Santana, 690, Morro do Atalaia, Guarapari. (27) 3030-2914.
PREFERITO 
  • Jantar: entrada - Schiacciatina ou Arancino Siciliano; prato principal - camarão rosa gratinado acompanhado de espaguete ao molho de camarão, tomate cereja e pesto ou filé mignon grelhado com glassa balsâmica servido com risoto primavera; sobremesa - semifreddo de limão siciliano com camadas de biscoito Savoiardi ou Petit Gateau.
  • Horários e endereço: de segunda a sexta, das 18h às 23h. Av. Hugo Musso, 1309, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3066-6194.
MAKI COMPANY 
  • Almoço: entrada - Tartare Salmon ou ceviche; prato principal - Combinado Mini Maki Premium (20 peças) ou Combinado Mini Maki Especial (20 peças); sobremesa - Bolo Maki ou rolinho de banana e chocolate.
  • Jantar:  entrada -guioza de salmão ou rolinho de salmão; prato principal - Combinado Maki One (40 peças) ou Combinado Maki Two (38 peças); sobremesa - churros ou Choco Fire Ball.
  • Horários e endereço: almoço todos os dias das 11h50 às 16h. Jantar de domingo a quarta das 18h às 22h30 e de quinta a sábado das 18h às 23h30. Av. Luciano das Neves, 2418, Shopping Vila Velha, Vila Velha. (27) 3533-2315.
HOTEL SENAC ILHA DO BOI  
  • Almoço: entrada - involtine de búfala ao pesto ou mix de folhas com vinagrete de kani, maçã verde, lima e romã; prato principal - filé de salmão com ratatouille de legumes ao gremolata ou rosbife acompanhado de nhoque de abóbora cabotiá com molho de gorgonzola e alho-poró; sobremesa - Torta Charge ou panna cotta com couli de frutas vermelhas e crumble de castanhas.
  • Jantar: entrada - wrap de filé com pasta de ricota, azapas e damasco ou arancini de funghi e gorgonzola com minibuquê de rúcula ao molho de mostarda e mel; prato principal - bife de chorizo em redução de balsâmico acompanhado por risoto de laranja com bacon ou filé de frango em crosta de castanhas e panko ao couli de frutas roxas com aligot de mandioquinha; sobremesa - petit gateau de doce de leite com sorvete de chocolate e crumble de granola ou torta de Sintra.
  • Horários e endereço: almoço de segunda a sexta das 12h às 16h e jantar de segunda a sábado das 18h às 23h (domingo das 18h às 22h). Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. (27) 3345-0111.
Bife de chorizo com risoto do Hotel Ilha do Boi para o Restaurant Week 2022
Bife de chorizo com risoto de laranja do Hotel Ilha do Boi Crédito: Hotel Ilha do Boi/Divulgação
DOMUS ITÁLICA RISTORANTE
  • Almoço: entrada - gurjões de linguado ao molho de limão siciliano ou carpaccio de pupunha; prato principal - bombom ao sal grosso e espaguete alho e óleo ou filé de salmão com arroz de tomate ou legumes; sobremesa - musse de chocolate ou cartola de banana e sorvete.
  • Jantar: entrada - concha de hadoque gratinado ou steak tartare e croûtons; prato principal - camarão ao alho-poró, fettuccine nero de sépia e molho de champanhe ou risoto de funghi com tiras de filé; sobremesa - brownie com sorvete e calda de chocolate ou Surpresa Domus. 
  • Horários e endereço: almoço todos os dias das 11h30 às 17h e jantar de segunda a sábado das 17h às 23h. Rua Romero Botelho, 353, ao lado do Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3676.
BALTHAZAR
  • Almoço: entrada - ceviche ou patacones com rosbife, molho de alcaparras e raspas de limão siciliano; prato principal - arroz de polvo com farofa de bacon e azeite de páprica defumada ou fraldinha grelhada com vinagrete de pimenta biquinho, arroz mulato, crispy de bacon e farofa de alho; sobremesa - tiramisù ou cocada de forno com laranja, creme inglês e crumble de castanha com coco queimado.
  • Horários e endereço: almoço de segunda a sexta das 11h às 15h (sábado e domingo das 11h às 17h). Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99807-9259.
A CASA PARRILLA BAR
  • Almoço: entrada - salada coleslaw ou bolinho pulled pork; prato principal - cuscuz de legumes acompanhado de picanha na brasa ou espaguete al limone acompanhado de tournedor de filé; sobremesa - cocada assada com calda de goiaba ou minichurros com doce de leite.
  • Jantar: entrada - tartar de mignon ou falafel; prato principal - risoto de limão siciliano com escalope de mignon ou risoto de legumes com mix de cogumelos; sobremesa - bolo de coco molhado com creme inglês ou Tableton.
  • Horários e endereço: almoço de segunda a quinta das 11h30 às 15h, sexta e sábado das 12h às 15h e domingo das 12h às 16h. Jantar de terça a quinta das 18h às 23h e sexta e sábado das 18h à 0h. Rua 15 de Novembro, 643, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99688-1777.

Atualização

19/10/2022 - 2:24
O restaurante Barlavento alterou as opções de prato principal e sobremesa em seu menu. O texto foi atualizado.  

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