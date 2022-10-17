Restaurant Week volta ao ES com menus a partir de R$ 54,50

Realizado no Espírito Santo desde 2010, o Restaurant Week está de volta ao circuito gastronômico da Grande Vitória para mais uma edição. De 20 de outubro a 13 de novembro, o festival conhecido pelos cardápios promocionais de entrada, prato principal e sobremesa acontecerá em mais de 30 endereços selecionados em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.

Neste ES Restaurant Week, os menus estarão divididos em três categorias de acordo com a faixa de preço - além da Tradicional e da Plus, presentes em eventos anteriores, estreia neste ano a Premium.

Os valores por pessoa serão os seguintes: almoço a R$ 54,90 e jantar a R$ 69,90 na categoria Tradicional; almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 78,90 na Plus; e almoço a R$ 89,90 e jantar a R$ 109,90 na Premium.

Como já é tradição no Week, durante o evento serão feitas doações a uma instituição capixaba envolvida com trabalhos sociais. Desta vez, a cada menu solicitado, R$ 2 serão destinados ao Instituto TKARE – Cuidado com a vida, que atua desde 2017 no combate à fome infantil e no acolhimento de idosos desamparados, além de incentivar pequenos empreendedores em comunidades carentes do Estado.

Confira a seguir a relação completa de restaurantes participantes e seus respectivos menus nas categorias Tradicional, Plus e Premium.

RESTAURANTES COM MENU TRADICIONAL

R$ 54,90 no almoço ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA

R$ 69,90 no jantar ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA

RESTAURANTE ZATTAR

Almoço: entrada - dueto de charuto no azeite ou tabule; prato principal - quibe michui + verdura à moda árabe ou fatteh kafta com arroz chehie; sobremesa - doce árabe ou sorvete com nozes tostadas e melaço de romã.

entrada - dueto de charuto no azeite ou tabule; prato principal - quibe michui + verdura à moda árabe ou fatteh kafta com arroz chehie; sobremesa - doce árabe ou sorvete com nozes tostadas e melaço de romã. Jantar: entrada - miniquiibe cru com coalhada seca ou salada de grão-de-bico com trigo Burgol; prato principal - espetos de lombo de atum grelhado ou ancho com molho árabe e purê de mandioquinha; sobremesa - sorvete de pistache com cobertura de pistache e calda de flor de laranjeira ou torta caseira de ricota e pistache.

entrada - miniquiibe cru com coalhada seca ou salada de grão-de-bico com trigo Burgol; prato principal - espetos de lombo de atum grelhado ou ancho com molho árabe e purê de mandioquinha; sobremesa - sorvete de pistache com cobertura de pistache e calda de flor de laranjeira ou torta caseira de ricota e pistache. Horários e endereços: almoço todos os dias das 11h às 15h30 e jantar de domingo a quinta das 16h às 22h (sexta e sábado das 16h às 23h). Shopping Vitória, Shopping Vila Velha e Rua Desembargador Augusto Botelho, Praia da Costa. (27) 3535-0755.



Fatteh kafta do restaurante Zattar Crédito: Bruno Coelho

MASSIMO GASTROBAR

Jantar: entrada - lagosta com geleia de pimenta ou Cogumelo Caipira; prato principal - Polvo Agridoce ou Filé e Gorgonzola; sobremesa - panna cotta de tangerina ou fudge de Ovomaltine.

entrada - lagosta com geleia de pimenta ou Cogumelo Caipira; prato principal - Polvo Agridoce ou Filé e Gorgonzola; sobremesa - panna cotta de tangerina ou fudge de Ovomaltine. Horários e endereço: de terça a domingo: 18h30 às 23h. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121 - Mata da Praia, Vitória. (27) 3020-5686.

Polvo Agridoce do Massimo Gastrobar Crédito: Massimo/Divulgação

IPANEMA BAR E RESTAURANTE

Almoço: entrada - bastãozinho de mandioca e queijo coalho ou pastel; prato principal - arroz de polvo ou atum selado com purê de batata e wasabi; sobremesa: minichurros com doce de leite ou sorvete com tortinha de Nutella.

entrada - bastãozinho de mandioca e queijo coalho ou pastel; prato principal - arroz de polvo ou atum selado com purê de batata e wasabi; sobremesa: minichurros com doce de leite ou sorvete com tortinha de Nutella. Jantar: entrada - kieber ou bastãozinho de mandioca e queijo coalho; prato principal - Ancho à moda Ipanema ou fraldinha com arroz biro-biro e farofa; sobremesa - minibrownie com sorvete ou minichurros com doce de leite.

entrada - kieber ou bastãozinho de mandioca e queijo coalho; prato principal - Ancho à moda Ipanema ou fraldinha com arroz biro-biro e farofa; sobremesa - minibrownie com sorvete ou minichurros com doce de leite. Horários e endereço: almoço de sexta a domingo das 11h30 às 15h30 e jantar de terça a domingo das 16h30 às 23h. Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-0444.



ENSEADA MEDITERRÂNEO

Almoço: entrada - mix de folhas com croûtons de Parma ou bruschetta de cogumelos; prato principal - ossobuco de carne-de-sol com purê de banana-da-terra ou risoto de camarão; sobremesa - doce de abobora com farofa mediterrânea ou banoffee.

entrada - mix de folhas com croûtons de Parma ou bruschetta de cogumelos; prato principal - ossobuco de carne-de-sol com purê de banana-da-terra ou risoto de camarão; sobremesa - doce de abobora com farofa mediterrânea ou banoffee. Horários e endereço: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h. Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-0184.

Risoto de camarão do Enseada Mediterrâneo Crédito: Enseada/Divulgação

RESTAURANTES COM MENU PLUS

R$ 68,90 no almoço ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA

R$ 78,90 no jantar ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA

VENITUTTI

Jantar: entrada - camarão cremoso ou brusqueta de rosbife; prato principal - Filé Ana ou Tilápia da Praia; sobremesa - torta de jabuticaba com chantili ou musse de chocolate com biscoito.



entrada - camarão cremoso ou brusqueta de rosbife; prato principal - Filé Ana ou Tilápia da Praia; sobremesa - torta de jabuticaba com chantili ou musse de chocolate com biscoito. Horários e endereço: segunda, quarta e quinta das 18h às 23h; sexta e sábado das 18h à 0h; domingo das 18h30h às 23h. Rua Henrique Moscoso, 202, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-6060.

TERRA À VISTA

Almoço: entrada - croquete de salmão com molho de maracujá ou croquete de carne; prato principal - filé de salmão com batata rústica e arroz de tomate ou bife ancho com risoto de limão siciliano; sobremesa - cheesecake de Ninho ou cocada mole com sorvete de creme e calda de frutas vermelhas.

entrada - croquete de salmão com molho de maracujá ou croquete de carne; prato principal - filé de salmão com batata rústica e arroz de tomate ou bife ancho com risoto de limão siciliano; sobremesa - cheesecake de Ninho ou cocada mole com sorvete de creme e calda de frutas vermelhas. Jantar: entrada - croquete de salmão com molho de maracujá ou croquete de carne; prato principal - fettuccine ao molho Alfredo com camarões VG ou bife de chorizo Angus com risoto de funghi; sobremesa - cheesecake de Ninho ou cocada mole com sorvete de creme e calda de frutas vermelhas.



entrada - croquete de salmão com molho de maracujá ou croquete de carne; prato principal - fettuccine ao molho Alfredo com camarões VG ou bife de chorizo Angus com risoto de funghi; sobremesa - cheesecake de Ninho ou cocada mole com sorvete de creme e calda de frutas vermelhas. Horários e endereço: almoço de segunda a sexta das 11h30 às 15h e jantar de segunda a sábado das 18h às 22h. Shoppings Praia da Costa (Vila Velha), Moxuara (Cariacica) e Mestre Álvaro (Serra). (27) 3010-3290.

TANTI AFETTI

Jantar: entrada - Salada Mediterrânea ou carpaccio com azeite trufado e tiras de focaccia; prato principal - risoto de limão siciliano com salmão em crosta de gergelim com molho teriyaki ou Pizza Carbonara alla Tanti ou Salada Caesar com peito de frango grelhado; sobremesa - cannoli ou palha italiana com massa de pizza acompanhada de calda quente de chocolate.



entrada - Salada Mediterrânea ou carpaccio com azeite trufado e tiras de focaccia; prato principal - risoto de limão siciliano com salmão em crosta de gergelim com molho teriyaki ou Pizza Carbonara alla Tanti ou Salada Caesar com peito de frango grelhado; sobremesa - cannoli ou palha italiana com massa de pizza acompanhada de calda quente de chocolate. Horários e endereço: todos os dias, das 17h às 21h. Rua Desembargador Sampaio, 182, Praia do Canto, Vitória.

Risoto de limão siciliano com salmão ao teriyaki e gergelim da Tanti Affetti Crédito: Tanti Affetti/Divulgação

PIU RESTAURANTE

Almoço: entrada - quibe assado com creme de hortelã ou salada caesar ou bolinho de cordeiro com molho de hortelã ou quiche de bacon com alho-poró; prato principal - bife à milanesa com penne ao molho rosé ou salmão grelhado com musseline de batata ou escalope ao demi-glace com risoto de alho-poró ou risoto de bacalhau; sobremesa - brigadeiro de colher ou creme de cupuaçu pudim de tapioca.

entrada - quibe assado com creme de hortelã ou salada caesar ou bolinho de cordeiro com molho de hortelã ou quiche de bacon com alho-poró; prato principal - bife à milanesa com penne ao molho rosé ou salmão grelhado com musseline de batata ou escalope ao demi-glace com risoto de alho-poró ou risoto de bacalhau; sobremesa - brigadeiro de colher ou creme de cupuaçu pudim de tapioca. Jantar: entrada - shimeji salteado na manteiga com molho oriental e pão tostado ou brandade de bacalhau ou tartar de salmão com molho flash ou bruchetta de cogumelo Paris; prato principal - paleta de cordeiro com talhadela ao azeite e alho ou risoto de camarãozinho com tilápia grelhada ou risoto de isca de salmão com limão-siciliano ou bife ancho com tortilha de batata; sobremesa - torta de limão ou musse de doce de leite ou pastel de banana.

entrada - shimeji salteado na manteiga com molho oriental e pão tostado ou brandade de bacalhau ou tartar de salmão com molho flash ou bruchetta de cogumelo Paris; prato principal - paleta de cordeiro com talhadela ao azeite e alho ou risoto de camarãozinho com tilápia grelhada ou risoto de isca de salmão com limão-siciliano ou bife ancho com tortilha de batata; sobremesa - torta de limão ou musse de doce de leite ou pastel de banana. Horários e endereço: almoço de segunda a domingo das 11h30 às 16h e jantar de terça a sábado das 16h01 às 23h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 98834-5937.

PIER AL MARE

Almoço: entrada - risole de camarão ou bruschetta; prato principal - filé mignon à parmegiana com purê de batata e arroz branco ou arroz de camarão pequeno cremoso; sobremesa - pudim de anis com calda ou sorvete com crumble de castanha.



entrada - risole de camarão ou bruschetta; prato principal - filé mignon à parmegiana com purê de batata e arroz branco ou arroz de camarão pequeno cremoso; sobremesa - pudim de anis com calda ou sorvete com crumble de castanha. Jantar: entrada - bolinho de bacalhau ou carpaccio especial; prato principal - bobó de camarão pequeno com arroz branco ou arroz de bacalhau; sobremesa - panna cotta com calda de morango ou brownie com sorvete.



entrada - bolinho de bacalhau ou carpaccio especial; prato principal - bobó de camarão pequeno com arroz branco ou arroz de bacalhau; sobremesa - panna cotta com calda de morango ou brownie com sorvete. Horários e endereço: almoço de quarta a segunda das 11h às 17h e jantar segunda e de quarta a sábado das 17h às 23h. Av. Dante Michelini, 435, Loja 1, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99984-0440.



PEPPE RESTAURANTE

Almoço: entrada - toast de ricota temperada, shiitake grelhado, semente de abóbora e mel picante ou polpetini de carne à parmegiana com polenta cremosa; prato principal - miolo de alcatra Angus com funghi e texturas de batatas com páprica e hortelã frito ou budião grelhado com molho de laranja, purê de cenoura e quinoa frita; sobremesa - brownie de chocolate com sorvete fior di latte e calda toffee ou musse de chocolate branco com calda de frutas vermelhas.



entrada - toast de ricota temperada, shiitake grelhado, semente de abóbora e mel picante ou polpetini de carne à parmegiana com polenta cremosa; prato principal - miolo de alcatra Angus com funghi e texturas de batatas com páprica e hortelã frito ou budião grelhado com molho de laranja, purê de cenoura e quinoa frita; sobremesa - brownie de chocolate com sorvete fior di latte e calda toffee ou musse de chocolate branco com calda de frutas vermelhas. Horários e endereço: almoço de terça a quinta das 12h às 15h e sexta das 12h às 16h. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538.

A OCA BISTRÔ E ATELIÊ

Jantar: entrada - bolinho de feijão fradinho, abóbora e carne seca ou croquete de milho recheado com queijo e pimenta biquinho; prato principal - filé mignon ao molho demi-glace acompanhado de purê de abóbora com gorgonzola ou risoto de banana-da-terra com queijo coalho; sobremesa - pudim de doce de leite e canela com praliné de amendoim ou geleia cítrica de morango com chantili de cream cheese.



entrada - bolinho de feijão fradinho, abóbora e carne seca ou croquete de milho recheado com queijo e pimenta biquinho; prato principal - filé mignon ao molho demi-glace acompanhado de purê de abóbora com gorgonzola ou risoto de banana-da-terra com queijo coalho; sobremesa - pudim de doce de leite e canela com praliné de amendoim ou geleia cítrica de morango com chantili de cream cheese. Horários e endereço: jantar de quinta a sábado das 19h às 23h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714.



Risoto de banana-da-terra com queijo coalho do bistrô A Oca Crédito: Olivier Schochlin

MAHO GASTROBAR

Jantar: entrada - dadinho de tapioca com geleia de pimenta, ou bruschetta caprese; prato principal - nhoque com ragu de costela ou espaguete à carbonara; sobremesa - brigadeiro de abacaxi com hortelã ou panna cotta com geleia de morango.

entrada - dadinho de tapioca com geleia de pimenta, ou bruschetta caprese; prato principal - nhoque com ragu de costela ou espaguete à carbonara; sobremesa - brigadeiro de abacaxi com hortelã ou panna cotta com geleia de morango. Horários e endereço: jantar de terça a sexta, das 18h às 22h. Av. Dante Michelini, K 5, Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. (27) 99962-3251.



ÍLIOS BEACH HOUSE

Almoço: entrada - dadinho de tapioca com carne seca e queijo coalho ou moquequinha de siri com catupiry e farofinha amanteigada com bacon; prato principal - filé de peixe grelhado ao molho caprese, purê de banana e arroz de brocólis ou risoto de camarão VM com abacaxi e crocante de panko com crispy de alho-poró e limão siciliano; sobremesa - taça de frutas com iogurte grego, leite condensado e castanhas ou Devil's Cake com brigadeiro, crocante de nozes, morangos embebidos com conhaque e sorvete de chocolate dark.



entrada - dadinho de tapioca com carne seca e queijo coalho ou moquequinha de siri com catupiry e farofinha amanteigada com bacon; prato principal - filé de peixe grelhado ao molho caprese, purê de banana e arroz de brocólis ou risoto de camarão VM com abacaxi e crocante de panko com crispy de alho-poró e limão siciliano; sobremesa - taça de frutas com iogurte grego, leite condensado e castanhas ou Devil's Cake com brigadeiro, crocante de nozes, morangos embebidos com conhaque e sorvete de chocolate dark. Jantar: entrada - camarão empanado com coco servido com aioli de mostarda Dijon e mel e chimichurri picante ou bruschetta com carpaccio de carne ao béchamel, tomate confit e cogumelos; prato principal - arroz de bacalhau com camarão no leite de coco, tomate confit, chips de banana-da-terra e gremolata de panko com lemon pepper ou medalhão de mignon ao molho madeira e risoto de cogumelos com brie; sobremesa - panna cotta de café com leite de coco e farofinha de nozes ou brownie 70% cacau com sorvete de creme e calda de chocolate.

entrada - camarão empanado com coco servido com aioli de mostarda Dijon e mel e chimichurri picante ou bruschetta com carpaccio de carne ao béchamel, tomate confit e cogumelos; prato principal - arroz de bacalhau com camarão no leite de coco, tomate confit, chips de banana-da-terra e gremolata de panko com lemon pepper ou medalhão de mignon ao molho madeira e risoto de cogumelos com brie; sobremesa - panna cotta de café com leite de coco e farofinha de nozes ou brownie 70% cacau com sorvete de creme e calda de chocolate. Horários e endereço: almoço de terça a sexta das 11h às 15h e jantar de terça a quinta das 19h às 22h (sexta e sábado das 19h às 23h). Av. Dante Michelini, 4170, Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99614-5471.

DOM ALFREDO

Almoço: entrada - bolinho de bacalhau com azeite de alho ou dadinho de tapioca com melado de cana; prato principal - filé à parmegiana com fettuccine ou filé de tilápia com arroz de moqueca; sobremesa - tartelette de brigadeiro ou panna cotta de goiabada.

entrada - bolinho de bacalhau com azeite de alho ou dadinho de tapioca com melado de cana; prato principal - filé à parmegiana com fettuccine ou filé de tilápia com arroz de moqueca; sobremesa - tartelette de brigadeiro ou panna cotta de goiabada. Jantar: entrada - baby folhas com tomate cereja, palmito, rúcula e manga ou filezinho ao gorgonzola; prato principal - picanha com arroz biro-biro ou ancho com linguini ao molho Alfredo; sobremesa - torta musse de chocolate com cachaça ou pudim de paçoca.



entrada - baby folhas com tomate cereja, palmito, rúcula e manga ou filezinho ao gorgonzola; prato principal - picanha com arroz biro-biro ou ancho com linguini ao molho Alfredo; sobremesa - torta musse de chocolate com cachaça ou pudim de paçoca. Horários e endereço: almoço sábado das 12h às 14h30 e domingo das 12h às 16h. Jantar de terça a sexta das 19h às 23h e sábado das 19h à 0h. Rua Inácio Higino, 347, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3063-2222.

Picanha com arroz biro-biro do Dom Alfredo Crédito: Dom Alfredo/Divulgação

ÉPICO BEACH BAR

Almoço: entrada - ceviche tropical ou pastel de camarão; prato principal - espaguete de pupunha com filé de tilápia ou Mariscada Capixaba, sobremesa - minichurros com doce de leite e geleia de morango ou minibrownie com sorvete tropical.



entrada - ceviche tropical ou pastel de camarão; prato principal - espaguete de pupunha com filé de tilápia ou Mariscada Capixaba, sobremesa - minichurros com doce de leite e geleia de morango ou minibrownie com sorvete tropical. Horários e endereço: almoço de terça a sexta, das 11h30 às 15h. Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.

DAJU BISTRÔ

Almoço: entrada - salpicão de bacalhau ou bolinho de batata com cogumelos e emulsão de pimenta biquinho; prato principal - canjiquinha cremosa de frutos do mar ou costela prensada com roti de rapadura, aligot de mandioca e farofa de panko; sobremesa - arroz-doce brûlée ou musse de queijo com goiabada artesanal e telha de suspiro.



entrada - salpicão de bacalhau ou bolinho de batata com cogumelos e emulsão de pimenta biquinho; prato principal - canjiquinha cremosa de frutos do mar ou costela prensada com roti de rapadura, aligot de mandioca e farofa de panko; sobremesa - arroz-doce brûlée ou musse de queijo com goiabada artesanal e telha de suspiro. Horários e endereço: de terça a domingo, das 11h às 14h30. Rua Desembargador Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.

ELIAH RESTAURANTE

Almoço: entrada - toast de ricota temperada, shiitake grelhado, semente de abóbora e mel picante ou polpetini de carne à parmegiana com polenta cremosa; prato principal - miolo de alcatra Angus com funghi e texturas de batatas com páprica e hortelã frito ou budião grelhado com molho de laranja, purê de cenoura e quinoa frita; sobremesa - brownie de chocolate com sorvete fior di latte e calda toffee ou musse de chocolate branco com calda de frutas vermelhas.



entrada - toast de ricota temperada, shiitake grelhado, semente de abóbora e mel picante ou polpetini de carne à parmegiana com polenta cremosa; prato principal - miolo de alcatra Angus com funghi e texturas de batatas com páprica e hortelã frito ou budião grelhado com molho de laranja, purê de cenoura e quinoa frita; sobremesa - brownie de chocolate com sorvete fior di latte e calda toffee ou musse de chocolate branco com calda de frutas vermelhas. Horários e endereço: almoço de terça a quinta das 12h às 15h e sexta das 12h às 16h. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538.



Budião com purê de cenoura e quinoa frita do Eliah Crédito: Eliah/Divulgação

CASA PANAPANÁ (vegano)

Almoço: entrada - bruschetta com pão caseiro, alho e tomate cereja assados e molho de azeite e ervas ou choripán vegano ou pão de alho na brasa; prato principal - lasanha à bolonhesa vegana ou Burguer do Futuro grelhado acompanhado de legumes na brasa com molho chimichurri ou feijoada vegana completa acompanhada de farofa e vinagrete; sobremesa - Copa Panapaná (degustação de sobremesas) ou Abacaxi grelhado com chantili e um toque de canela.



entrada - bruschetta com pão caseiro, alho e tomate cereja assados e molho de azeite e ervas ou choripán vegano ou pão de alho na brasa; prato principal - lasanha à bolonhesa vegana ou Burguer do Futuro grelhado acompanhado de legumes na brasa com molho chimichurri ou feijoada vegana completa acompanhada de farofa e vinagrete; sobremesa - Copa Panapaná (degustação de sobremesas) ou Abacaxi grelhado com chantili e um toque de canela. Jantar: entrada - batatas bravas ou enchilada de Frango do Futuro; prato principal - Texas Veg Burguer ou Super Burritos; sobremesa - milkshake de Ovomaltine ou mamão papaya adoçado com banana.



entrada - batatas bravas ou enchilada de Frango do Futuro; prato principal - Texas Veg Burguer ou Super Burritos; sobremesa - milkshake de Ovomaltine ou mamão papaya adoçado com banana. Horários e endereço: almoço todos os dias das 11h às 14h30 e jantar de sexta a domingo das 18h às 21h30. Rua Constante Sodré, 342, Santa Lúcia, Vitória. (27) 99795-6157.

BARLAVENTO

Jantar: entrada - pão brioche, creme de mostarda Dijon, rosbife e rúcula ou snack de tapioca, guacamole e camarões; prato principal - Medalhões grelhados de filé, cuscuz marroquino com legumes e molho de vinho tinto ou massa ao molho pesto, camarões e lula grelhados e fonduta de queijos ou salmão grelhado e risoto de brócolis com bacon ou peixe do dia grelhado, ourê de cenoura com laranja, azeite de coentro e crispy de cebola roxa; sobremesa - torta de limão ou cuscuz com coco queimado e leite condensado.



entrada - pão brioche, creme de mostarda Dijon, rosbife e rúcula ou snack de tapioca, guacamole e camarões; prato principal - Medalhões grelhados de filé, cuscuz marroquino com legumes e molho de vinho tinto ou massa ao molho pesto, camarões e lula grelhados e fonduta de queijos ou salmão grelhado e risoto de brócolis com bacon ou peixe do dia grelhado, ourê de cenoura com laranja, azeite de coentro e crispy de cebola roxa; sobremesa - torta de limão ou cuscuz com coco queimado e leite condensado. Horários e endereço: de terça a domingo, das 18h às 23h30. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória.

ARGENTO PARRILLA

Almoço: entrada - dueto de ciabatta assada com tomates confit e pasta de berinjela ou crocantes de tapioca ao panko com chutney picante de tomate verde; prato principal - baby beef na brasa acompanhado por farofa de bananas, creme de pimentões rojos e legumes salteados ou arroz de polvo com legumes; sobremesa - musse de chocolate branco e coulis de maracujá (acompanha cookie) ou pasta-frola a lo Argento com nozes e coco.



entrada - dueto de ciabatta assada com tomates confit e pasta de berinjela ou crocantes de tapioca ao panko com chutney picante de tomate verde; prato principal - baby beef na brasa acompanhado por farofa de bananas, creme de pimentões rojos e legumes salteados ou arroz de polvo com legumes; sobremesa - musse de chocolate branco e coulis de maracujá (acompanha cookie) ou pasta-frola a lo Argento com nozes e coco. Jantar: entrada - bolinhas com carne e parmesão ao panko com chutney de morangos ou casquinha de champignons com gorgonzola, alho-poró e parmesão; prato principal - bife ancho a las brasas sobre musseline de mandioca e salada de arroz negro com legumes ou risoto cítrico de polvo e camarão; sobremesa - crujiente de coco, doce de leite e suspiro ou folhado de chocolate recheado com creme de chocolate e doce de leite, coulis de morangos e raspas de chocolate.



entrada - bolinhas com carne e parmesão ao panko com chutney de morangos ou casquinha de champignons com gorgonzola, alho-poró e parmesão; prato principal - bife ancho a las brasas sobre musseline de mandioca e salada de arroz negro com legumes ou risoto cítrico de polvo e camarão; sobremesa - crujiente de coco, doce de leite e suspiro ou folhado de chocolate recheado com creme de chocolate e doce de leite, coulis de morangos e raspas de chocolate. Horários e endereço: almoço de segunda a sexta das 12h às 15h30 e jantar todos os dias das 18h30 às 22h. Av. Luciano das Neves, 2418, Shopping Vila Velha, Vila Velha. (27) 3533-2225.

RESTAURANTES COM MENU PREMIUM

R$ 89,90 no almoço ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA

R$ 109,90 no jantar ENTRADA + PRATO + SOBREMESA, POR PESSOA

UNAGI SUSHI

Almoço: entrada - nasu no missô ou tataki especial, ou missoshiro; prato principal - Combinado Mix (4 sashimi, 4 nigiri, 2 baterá salmão e 2 hossomaki de atum) ou Combinado Especial (4 nigiri, 4 hot Unagi, 4 urumaki ebitem especial) ou Combinado Salmão (4 sashimi de salmão, 2 nigiri de salmão, 2 nigiri de barriga de salmão trufada, 2 urumaki de salmão e 2 hossomaki de salmão); sobremesa - torta de Sintra ou torta banoffee ou musse de chocolates.



entrada - nasu no missô ou tataki especial, ou missoshiro; prato principal - Combinado Mix (4 sashimi, 4 nigiri, 2 baterá salmão e 2 hossomaki de atum) ou Combinado Especial (4 nigiri, 4 hot Unagi, 4 urumaki ebitem especial) ou Combinado Salmão (4 sashimi de salmão, 2 nigiri de salmão, 2 nigiri de barriga de salmão trufada, 2 urumaki de salmão e 2 hossomaki de salmão); sobremesa - torta de Sintra ou torta banoffee ou musse de chocolates. Horários e endereço: de sexta a domingo, das 12h às 17h30. Rua Aleixo Netto, 1585, Praia do Canto, Vitória.

Nasu no missô: entrada do Unagi Sushi Crédito: Ciro Trigo

KATAKAS

Almoço: entrada - prancha de camarão ou crepe duo crocante; prato principal - filé de peixe com crosta de parmesão acompanhado por legumes, musseline de baroa e molho de jabuticaba ou medalhão de mignon suíno ao molho de rapadura com cachaça acompanhado por arroz cremoso de limão siciliano; sobremesa - crepe de doce de leite e banana na manteiga de garrafa com mix de nuts ou suflê de goiabada com creme de queijos.



entrada - prancha de camarão ou crepe duo crocante; prato principal - filé de peixe com crosta de parmesão acompanhado por legumes, musseline de baroa e molho de jabuticaba ou medalhão de mignon suíno ao molho de rapadura com cachaça acompanhado por arroz cremoso de limão siciliano; sobremesa - crepe de doce de leite e banana na manteiga de garrafa com mix de nuts ou suflê de goiabada com creme de queijos. Jantar: entrada - crock de salmão ou montaditos; prato principal - creme de camarão a moda da casa acompanhado por arroz, chips de banana e molho de pimenta ou ragu de rabada sob nhoque de batata e agrião selado na manteiga de sálvia; sobremesa - creme de maracujá, sorbet de manga, redução de frutas vermelhas, uvas verdes, migas de suspiro e hortelã ou rabanada de pão rústico, servido sob creme de rum e compota de abacaxi.



entrada - crock de salmão ou montaditos; prato principal - creme de camarão a moda da casa acompanhado por arroz, chips de banana e molho de pimenta ou ragu de rabada sob nhoque de batata e agrião selado na manteiga de sálvia; sobremesa - creme de maracujá, sorbet de manga, redução de frutas vermelhas, uvas verdes, migas de suspiro e hortelã ou rabanada de pão rústico, servido sob creme de rum e compota de abacaxi. Horários e endereço: almoço sábado e domingo das 12h às 17h e jantar de quarta a sábado das 19h à 0h. Rua Vereador Ozias Santana, 690, Morro do Atalaia, Guarapari. (27) 3030-2914.

PREFERITO

Jantar: entrada - Schiacciatina ou Arancino Siciliano; prato principal - camarão rosa gratinado acompanhado de espaguete ao molho de camarão, tomate cereja e pesto ou filé mignon grelhado com glassa balsâmica servido com risoto primavera; sobremesa - semifreddo de limão siciliano com camadas de biscoito Savoiardi ou Petit Gateau.



entrada - Schiacciatina ou Arancino Siciliano; prato principal - camarão rosa gratinado acompanhado de espaguete ao molho de camarão, tomate cereja e pesto ou filé mignon grelhado com glassa balsâmica servido com risoto primavera; sobremesa - semifreddo de limão siciliano com camadas de biscoito Savoiardi ou Petit Gateau. Horários e endereço: de segunda a sexta, das 18h às 23h. Av. Hugo Musso, 1309, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3066-6194.



MAKI COMPANY

Almoço: entrada - Tartare Salmon ou ceviche; prato principal - Combinado Mini Maki Premium (20 peças) ou Combinado Mini Maki Especial (20 peças); sobremesa - Bolo Maki ou rolinho de banana e chocolate.



entrada - Tartare Salmon ou ceviche; prato principal - Combinado Mini Maki Premium (20 peças) ou Combinado Mini Maki Especial (20 peças); sobremesa - Bolo Maki ou rolinho de banana e chocolate. Jantar: entrada -guioza de salmão ou rolinho de salmão; prato principal - Combinado Maki One (40 peças) ou Combinado Maki Two (38 peças); sobremesa - churros ou Choco Fire Ball.

entrada -guioza de salmão ou rolinho de salmão; prato principal - Combinado Maki One (40 peças) ou Combinado Maki Two (38 peças); sobremesa - churros ou Choco Fire Ball. Horários e endereço: almoço todos os dias das 11h50 às 16h. Jantar de domingo a quarta das 18h às 22h30 e de quinta a sábado das 18h às 23h30. Av. Luciano das Neves, 2418, Shopping Vila Velha, Vila Velha. (27) 3533-2315.

HOTEL SENAC ILHA DO BOI

Almoço: entrada - involtine de búfala ao pesto ou mix de folhas com vinagrete de kani, maçã verde, lima e romã; prato principal - filé de salmão com ratatouille de legumes ao gremolata ou rosbife acompanhado de nhoque de abóbora cabotiá com molho de gorgonzola e alho-poró; sobremesa - Torta Charge ou panna cotta com couli de frutas vermelhas e crumble de castanhas.



entrada - involtine de búfala ao pesto ou mix de folhas com vinagrete de kani, maçã verde, lima e romã; prato principal - filé de salmão com ratatouille de legumes ao gremolata ou rosbife acompanhado de nhoque de abóbora cabotiá com molho de gorgonzola e alho-poró; sobremesa - Torta Charge ou panna cotta com couli de frutas vermelhas e crumble de castanhas. Jantar: entrada - wrap de filé com pasta de ricota, azapas e damasco ou arancini de funghi e gorgonzola com minibuquê de rúcula ao molho de mostarda e mel; prato principal - bife de chorizo em redução de balsâmico acompanhado por risoto de laranja com bacon ou filé de frango em crosta de castanhas e panko ao couli de frutas roxas com aligot de mandioquinha; sobremesa - petit gateau de doce de leite com sorvete de chocolate e crumble de granola ou torta de Sintra.



entrada - wrap de filé com pasta de ricota, azapas e damasco ou arancini de funghi e gorgonzola com minibuquê de rúcula ao molho de mostarda e mel; prato principal - bife de chorizo em redução de balsâmico acompanhado por risoto de laranja com bacon ou filé de frango em crosta de castanhas e panko ao couli de frutas roxas com aligot de mandioquinha; sobremesa - petit gateau de doce de leite com sorvete de chocolate e crumble de granola ou torta de Sintra. Horários e endereço: almoço de segunda a sexta das 12h às 16h e jantar de segunda a sábado das 18h às 23h (domingo das 18h às 22h). Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. (27) 3345-0111.

Bife de chorizo com risoto de laranja do Hotel Ilha do Boi Crédito: Hotel Ilha do Boi/Divulgação

DOMUS ITÁLICA RISTORANTE

Almoço: entrada - gurjões de linguado ao molho de limão siciliano ou carpaccio de pupunha; prato principal - bombom ao sal grosso e espaguete alho e óleo ou filé de salmão com arroz de tomate ou legumes; sobremesa - musse de chocolate ou cartola de banana e sorvete.



entrada - gurjões de linguado ao molho de limão siciliano ou carpaccio de pupunha; prato principal - bombom ao sal grosso e espaguete alho e óleo ou filé de salmão com arroz de tomate ou legumes; sobremesa - musse de chocolate ou cartola de banana e sorvete. Jantar: entrada - concha de hadoque gratinado ou steak tartare e croûtons; prato principal - camarão ao alho-poró, fettuccine nero de sépia e molho de champanhe ou risoto de funghi com tiras de filé; sobremesa - brownie com sorvete e calda de chocolate ou Surpresa Domus.



Horários e endereço: almoço todos os dias das 11h30 às 17h e jantar de segunda a sábado das 17h às 23h. Rua Romero Botelho, 353, ao lado do Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3676.

BALTHAZAR

Almoço: entrada - ceviche ou patacones com rosbife, molho de alcaparras e raspas de limão siciliano; prato principal - arroz de polvo com farofa de bacon e azeite de páprica defumada ou fraldinha grelhada com vinagrete de pimenta biquinho, arroz mulato, crispy de bacon e farofa de alho; sobremesa - tiramisù ou cocada de forno com laranja, creme inglês e crumble de castanha com coco queimado.



entrada - ceviche ou patacones com rosbife, molho de alcaparras e raspas de limão siciliano; prato principal - arroz de polvo com farofa de bacon e azeite de páprica defumada ou fraldinha grelhada com vinagrete de pimenta biquinho, arroz mulato, crispy de bacon e farofa de alho; sobremesa - tiramisù ou cocada de forno com laranja, creme inglês e crumble de castanha com coco queimado. Horários e endereço: almoço de segunda a sexta das 11h às 15h (sábado e domingo das 11h às 17h). Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99807-9259.

A CASA PARRILLA BAR

Almoço: entrada - salada coleslaw ou bolinho pulled pork; prato principal - cuscuz de legumes acompanhado de picanha na brasa ou espaguete al limone acompanhado de tournedor de filé; sobremesa - cocada assada com calda de goiaba ou minichurros com doce de leite.



entrada - salada coleslaw ou bolinho pulled pork; prato principal - cuscuz de legumes acompanhado de picanha na brasa ou espaguete al limone acompanhado de tournedor de filé; sobremesa - cocada assada com calda de goiaba ou minichurros com doce de leite. Jantar: entrada - tartar de mignon ou falafel; prato principal - risoto de limão siciliano com escalope de mignon ou risoto de legumes com mix de cogumelos; sobremesa - bolo de coco molhado com creme inglês ou Tableton.



entrada - tartar de mignon ou falafel; prato principal - risoto de limão siciliano com escalope de mignon ou risoto de legumes com mix de cogumelos; sobremesa - bolo de coco molhado com creme inglês ou Tableton. Horários e endereço: almoço de segunda a quinta das 11h30 às 15h, sexta e sábado das 12h às 15h e domingo das 12h às 16h. Jantar de terça a quinta das 18h às 23h e sexta e sábado das 18h à 0h. Rua 15 de Novembro, 643, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99688-1777.