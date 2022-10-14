Erick Jacquin e Jimmy Ogro vêm ao ES para encontro de chefs

Os chefs Erick Jacquin e Jimmy Ogro virão ao Espírito Santo este mês.

O jurado do Masterchef e o chef conhecido pelas participações no programa "Mais Você", ao lado de Ana Maria Braga, estão entre os convidados da Convenção da Federação Italiana de Cozinha (FIC), que reunirá profissionais da gastronomia de sete países, em Domingos Martins, nos próximos dias 24 e 25 de outubro.

Erick Jacquin e Jimmy Ogro Crédito: Divulgação/Band/Arquivo Pessoal

O evento é voltado aos membros da Federação, que realiza um intercâmbio de aprimoramento dos conhecimentos entre os participantes e também serve para divulgar os produtos genuinamente capixabas que farão parte dos pratos que serão preparados durante a Convenção.

“Muitos desses chefs e donos de restaurantes que participarão do evento não conhecem os produtos típicos que o Estado possui, como o socol, por exemplo, que é de Venda Nova do Imigrante e pode ser usado nos mais variados pratos”, informou Ari Cardoso, chef que coordena o evento no ES.