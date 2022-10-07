Festival do Camarão movimenta Conceição da Barra com pratos a partir de R$ 25

Camarão servido na abóbora, a famosa "moranguinha", está entre as atrações gastronômicas do Festival do Camarão de Conceição da Barra Crédito: Festival do Camarão de Conceição da Barra/Divulgação

Em "hino" eternizado na década de 1990 pela Banda Auê, Conceição da Barra é chamada de "amor de verão", principalmente por conta do carnaval que agita as praias da cidade em fevereiro.

Folia à parte, o município do Norte do Estado também "bomba" em outras épocas do ano. Como exemplo, temos o Festival do Camarão, que chega a sua sétima edição em 2022 com atividades marcadas para acontecer de sábado (8) a domingo (16).

Com expectativa de receber mais de 60 mil visitantes, o evento está dividido em dois setores. No primeiro, que começa no sábado (8) e segue até o dia 11 de outubro, acontece um circuito gastronômico composto por oito restaurantes espalhados pela cidade. Cada estabelecimento traz um ou dois pratos especiais, obviamente tendo o camarão com "ator principal".

Os espaços participantes serão Casarão do Cais (com estrogonofe de camarão custando R$ 25); Comer Rezando (com Camarão VG à parmegiana, saindo por R$ 190 e servindo até quatro pessoas); Flor de Alecrim (com risoto de camarão, R$ 75, e dadinho de camarão, R$ 55); e Casarão da Barra (com escondidinho, R$ 25).

Ainda participam do circuito os restaurantes Petiscaria Rei do Baião (com baião de camarão, R$ 25); Flor de Mandacaru (com batata recheada de camarão, R$ 35, e panqueca de camarão, R$ 35); Massa Show (com lasanha de camarão, saindo por R$ 46,99 e servindo duas pessoas, o camarão cramusquim, uma massa com o fruto do mar, custando R$ 49,99 e servindo duas pessoas, e a panqueca de camarão, custando R$ 25,99) e Sabor do Cais (com um coquetel de camarão que ainda vem acompanhado por 350g de camarão frito, o chamado "camarão maluco", com o prato custando R$ 50).

Pratos a serem servidos no circuito de restaurantes do Festival do Camarão de Conceição da Barra

FESTIVAL NA PRAÇA GASTRONÔMICA

A partir do feriado do dia 12 de outubro, começa a segunda etapa com uma praça gastronômica montada na Avenida Cricaré, com direito a 16 estabelecimentos com estande. Por lá, serão servidos pratos que variam entre R$ 10 e R$ 25. Além de muita comilança, o espaço funcionará até o dia 16 de outubro e contará com shows folclóricos e performances musicais. Entre os convidados, Saulo Camilo e Banda, Rock Beats, Explode Samba e Banda Skopa.

Em conversa com "HZ", o secretário de Cultura e Turismo de Conceição da Barra, Roberto Malacarne, detalhou alguns pratos especiais que serão oferecidos no evento. "Nossa base é a diversidade dos frutos do mar, com cada estande trazendo um prato. Entre as delícias, está a paella (saindo por R$ 25); a "moranguinha" (que traz camarão servido na abóbora, ao preço de R$ 25); o pastelão de camarão ou de siri (R$ 10 a unidade); e até mesmo o tradicional acarajé (custando R$ 15)", detalha.

Revirando o cardápio do festival, também encontramos outras delícias, como o camarão no coco, servido com arroz, batata-palha e leite de coco, saindo por R$ 25 o prato; o talharim ao molho de camarão (R$ 25); os exóticos churros de camarão, com três unidades saindo pelo preço de R$ 15; e até uma "inesperada" pipoca de camarão, uma espécie de camarão empanado servido em um cone com molho à parte. A delícia custa R$ 20.

Pratos servidos na Praça Gastronômica do Festival do Camarão de Conceição da Barra

Malacarne comemora o retorno da praça gastronômica. "Por conta da pandemia da Covid-19, o festival ficou dois anos sem a praça, com eventos apenas no circuito de restaurantes. A expectativa está grande. Já estamos com a rede de hotelaria e de pousadas com cerca de 80% da ocupação. Muitos turistas que visitam o festival também se hospedam em Itaúnas e São Mateus, também movimentando a economia destes locais", acredita.

PROGRAMAÇÃO DA PRAÇA GASTRONÔMICA DO FESTIVAL DE CAMARÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA