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Gastronomia

Festival do Camarão movimenta Conceição da Barra com pratos a partir de R$ 25

Tradicional evento gastronômico - que acontece de sábado (8) a domingo (16) - chega a sua 7ª edição na cidade do Litoral Norte do Estado trazendo várias delícias produzidas com frutos do mar
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 15:09

Camarão servido na abóbora, o famoso moranguinha, está entre as atrações gastronômicas do Festival do Camarão de Conceição da Barra
Camarão servido na abóbora, a famosa "moranguinha", está entre as atrações gastronômicas do Festival do Camarão de Conceição da Barra Crédito: Festival do Camarão de Conceição da Barra/Divulgação
Em "hino" eternizado na década de 1990 pela Banda Auê, Conceição da Barra é chamada de "amor de verão", principalmente por conta do carnaval que agita as praias da cidade em fevereiro.
Folia à parte, o município do Norte do Estado também "bomba" em outras épocas do ano. Como exemplo, temos o Festival do Camarão, que chega a sua sétima edição em 2022 com atividades marcadas para acontecer de sábado (8) a domingo (16).
Com expectativa de receber mais de 60 mil visitantes, o evento está dividido em dois setores. No primeiro, que começa no sábado (8) e segue até o dia 11 de outubro, acontece um circuito gastronômico composto por oito restaurantes espalhados pela cidade. Cada estabelecimento traz um ou dois pratos especiais, obviamente tendo o camarão com "ator principal".
Os espaços participantes serão Casarão do Cais (com estrogonofe de camarão custando R$ 25); Comer Rezando (com Camarão VG à parmegiana, saindo por R$ 190 e servindo até quatro pessoas); Flor de Alecrim (com risoto de camarão, R$ 75, e dadinho de camarão, R$ 55); e Casarão da Barra (com escondidinho, R$ 25).
Ainda participam do circuito os restaurantes Petiscaria Rei do Baião (com baião de camarão, R$ 25); Flor de Mandacaru (com batata recheada de camarão, R$ 35, e panqueca de camarão, R$ 35); Massa Show (com lasanha de camarão, saindo por R$ 46,99 e servindo duas pessoas, o camarão cramusquim, uma massa com o fruto do mar, custando R$ 49,99 e servindo duas pessoas, e a panqueca de camarão, custando R$ 25,99) e Sabor do Cais (com um coquetel de camarão que ainda vem acompanhado por 350g de camarão frito, o chamado "camarão maluco", com o prato custando R$ 50). 

Pratos a serem servidos no circuito de restaurantes do Festival do Camarão de Conceição da Barra

FESTIVAL NA PRAÇA GASTRONÔMICA

A partir do feriado do dia 12 de outubro, começa a segunda etapa com uma praça gastronômica montada na Avenida Cricaré, com direito a 16 estabelecimentos com estande. Por lá, serão servidos pratos que variam entre R$ 10 e R$ 25. Além de muita comilança, o espaço funcionará até o dia 16 de outubro e contará com shows folclóricos e performances musicais. Entre os convidados, Saulo Camilo e Banda, Rock Beats, Explode Samba e Banda Skopa.
Em conversa com "HZ", o secretário de Cultura e Turismo de Conceição da Barra, Roberto Malacarne, detalhou alguns pratos especiais que serão oferecidos no evento. "Nossa base é a diversidade dos frutos do mar, com cada estande trazendo um prato. Entre as delícias, está a paella (saindo por R$ 25); a "moranguinha" (que traz camarão servido na abóbora, ao preço de R$ 25); o pastelão de camarão ou de siri (R$ 10 a unidade); e até mesmo o tradicional acarajé (custando R$ 15)", detalha.
Revirando o cardápio do festival, também encontramos outras delícias, como o camarão no coco, servido com arroz, batata-palha e leite de coco, saindo por R$ 25 o prato; o talharim ao molho de camarão (R$ 25); os exóticos churros de camarão, com três unidades saindo pelo preço de R$ 15; e até uma "inesperada" pipoca de camarão, uma espécie de camarão empanado servido em um cone com molho à parte. A delícia custa R$ 20.

Pratos servidos na Praça Gastronômica do Festival do Camarão de Conceição da Barra

Malacarne comemora o retorno da praça gastronômica. "Por conta da pandemia da Covid-19, o festival ficou dois anos sem a praça, com eventos apenas no circuito de restaurantes. A expectativa está grande. Já estamos com a rede de hotelaria e de pousadas com cerca de 80% da ocupação. Muitos turistas que visitam o festival também se hospedam em Itaúnas e São Mateus, também movimentando a economia destes locais", acredita.

PROGRAMAÇÃO DA PRAÇA GASTRONÔMICA DO FESTIVAL DE CAMARÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

  • QUARTA-FEIRA (12)
  • 12h: Fabíola Guimarães
  • 16h: brincadeiras infantis
  • 18h: apresentação folclórica
  • 19h: Saulo Camilo e Banda
  • 22h: Banda Terminal

  • QUINTA-FEIRA (13)
  • 18h: apresentação folclórica
  • 19h: Par Menio
  • 21h30: Índio do Brasil

  • SEXTA-FEIRA (14)
  • 18h: apresentação folclórica
  • 19h: Bruno Vellart
  • 22h: Rock Beats

  • SÁBADO (15)
  • 12h: Bruno Vellart
  • 14h30: Ricardo Guilherme
  • 17h30: apresentação folclórica
  • 19h: Bandinha Por do Sol, na rua
  • 19h: Jô e Letícia, no palco
  • 21h: Banda Skopa
  • 23h: Rock N’Trio

  • DOMINGO (15)
  • 12h: Junior Lopes e Manu
  • 14h: Banda Agitu’s
  • 17h: Explode Samba
  • 20h: Renato 

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