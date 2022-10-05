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"Maratoma"

Roda de Boteco chega a Colatina nesta sexta (7); veja os pratos participantes

Evento segue até 6 de novembro com 19 estabelecimentos na disputa. Botecão será no dia 12 de novembro com show de Pedrinho do Cavaco
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 09:04

Pratos do Roda de Boteco Colatina 2022
Pratos do Roda de Boteco Colatina 2022 Crédito: Divulgação/Olho Gordo
Chegou a hora de maratonar pelos bares da Princesinha do Norte do ES. Começa nesta sexta-feira (7) mais uma edição do Roda de Boteco Colatina. Até o dia 6 de novembro, a galera que gosta da gastronomia de boteco poderá experimentar os petiscos de 19 estabelecimentos, que disputarão os troféus de Melhor Bar e Melhor Boteco, anunciados durante o tradicional Botecão.
Esta é a terceira edição do "Roda" em 2022. Cachoeiro e a Grande Vitória já foram contemplados com a disputa popular que elegeu o Panela de Barro Retrô (Cachoeiro) e Petiscaria do Jojo (Vila Velha) como Melhores Botecos e o JoJo's Gastro Bar (Vila Velha) como Melhor Bar deste ano.
Na edição Noroeste do festival gastronômico, bares tradicionais, como o do Gerumim, do Melotti e do Pedro, vão enfrentar estreantes na disputa como o Aruna Gastro Lounge e o Divina Pub. Lascado de carne seca (Bar do Garrucha), bolinho de churrasco (Casulo Grill) e croquete de linguiça (Cheiro Verde Restaurante) são alguns dos petiscos que estarão na disputa.
Entre os criativos, o Picolé de Butelo (Bar do Loro) é um dos que chama a atenção. Longe de ser gelado, ele é um mix de carne de porco com banana da terra e catupiry, acompanhado com geleia de pimenta e molho barbecue. Outros bolinhos também chamam atenção aos olhos, como os oferecidos pelos bares do Ladyn e Capitão, assim como a tradicional costela com molho barbecue (Empório São Miguel). Chega de spoiler, no fim do texto tem todas as opções com fotos para você admirar e já marcar no mapa dos botecos da região.
Vale destacar que cada porção será vendida a R$ 39,90 (preço único para todos os participantes). Diferente das edições de Cachoeiro e da Grande Vitória, o valor pago pelo petisco não dará direito a uma cerveja.
Os 19 pratos ficam disponíveis durante o mês inteiro para a galera provar e dar sua nota. Sim, não se pode esquecer que, após provar o petisco, você deve avaliar o sabor e a originalidade do prato, o atendimento dos garçons, a limpeza do ambiente e a temperatura das bebidas. Basta pedir a sua ficha de avaliação, preencher e depositar na urna no boteco participante. Depois é esperar pelo resultado e premiação dos melhores Bar e Boteco de Colatina em 2022.

BOTECÃO

A disputa vai até o dia 6 de novembro e o resultado será divulgado no dia 12 do mesmo mês durante o Botecão. A festa será na Arena North Star e terá como atrações o cantor Pedrinho do Cavaco, Samba 027, Andrinho, Victor & Sander e Samba DL. As informações sobre ingressos serão divulgadas em breve pela organização.

CONHEÇA OS PETISCOS DOS 19 PARTICIPANTES

01

Batata Rústica e Companhia - AABB Colatina

Batata rústica fatiada, temperada e frita. Isca de tilápia com maionese de bacalhau e chutney de tomate e pimenta biquinho. Aberto de 2ª a 6ª das 9h às 22h, sábado e domingo das 09h às 19h. Rua Virgilio Gomes Barreto, 343, Centro, Colatina. (27) 99631-8243

02

Canoa Quebrada - Aruna Gastro Lounge

Pão de alho recheado com carne de porco na cerveja, molho de parmesão e crispy de couve. Aberto de terça a domingo. Av. Senador Moacir Dalla, 980, Colatina Velha, Colatina. (27) 99915-0515

03

Lascado de Carne Seca do Garruch - Bar do Garrucha

Carne seca desfiada preparada na manteiga de garrafa com cebola roxa, servida com massa de aipim temperada, farofinha, vinagrete e molho chimichurri. Aberto de terça a sábado. Rua Conego João Guilherme, 348, Vila Lenira, Colatina (ao Lado da Igreja Católica). (27) 99716-9400

04

Qual dos Dois? - Bar do Gerumim

Tendão bovino e linguiça defumada no feijão com tempero especial da casa, acompanhado com farofa na manteiga. Aberto de terça a sábado. Rua Aurelio Gatti, 14, Vila Nova, Colatina. (27) 3722-0181

05

Picolé de butelo - Bar do Loro

Mix de carne de porco com banana da terra e catupiry, acompanhado com geleia de pimenta e molho barbecue. Aberto de segunda a sábado. Av. Fidélis Ferrari, 979, Castelo Branco, Colatina. (27) 99605-5522.

06

Delizia d’torre - Bar do Melotti

Prato composto de uma deliciosa camada de polenta, outra camada de linguiça, outra de polenta e linguiça coberta com queijo parmesão grelhado e servido com nossa tradicional e exclusiva geleia de abacaxi e pimenta e creme de queijo. Aberto de segunda a domingo. Rua João Guilherme, 52, Vila Lenira, Colatina. (27) 99821-9443

07

Bolinho de Alcatra do Pedro - Bar do Pedro

Bolinho de alcatra com ervas frescas molho picante. Aberto de quarta a domingo. Rua Michel Zouain, 26, Nossa Sra Aparecida, Colatina. (27) 3721-0376 / 99932-6832

08

Bolin de Carne - Bar Ladym

Bolinho de carne tradicional com temperos selecionados, acompanhado de molho de bacon. (02 unidades). Aberto de segunda a sábado. Av. Silvio Avidos, 3251, São Silvano, Colatina (Anexo ao Posto Ipiranga). (27) 98118-1709.

09

Bala de Canhão - Capitão Bar e Churrascaria

Blend de carne marmorizada de fraldinha e peito bovino, temperada com especiarias e ervas Frescas. Empanada em farinha de migas de pão. Aberto de terça a domingo. Av. Senador Moacyr Dalla, 995, Letra A, Colatina Velha, Colatina. (27) 99867-9550

10

Olhaê o Pastelzin! - Caraíva Beach Bar

Mini pastéis típicos da beira de praia, nos sabores exóticos de Arraia, ponta de peito com batata e provolone com cebola caramelizada. Aberto de quarta a domingo. Avenida Beira Rio, 1105, Colatina Velha, Colatina. (27) 98116-4114.

11

Bolinho de Churrasco - Casulo Grill

Bolinho de mandioquinha recheado com costela e um delicioso molho de mostarda. Aberto de segunda a domingo. Avenida Rio Doce, 675, Adélia Giuberti, Colatina. (27) 99978-1177

12

Croquete de Linguiça - Cheiro Verde Restaurante

Croquete de linguiça de pernil, recheado com queijo, acompanhado de molho de azeitonas. Aberto de terça a sexta. Rua Cassiano Castelo, 248, Centro, Colatina (Antigo Bar do Gatão). (27) 99782-7030

13

Do Avesso - Divina Pub

Coxinha da asa desossada, invertida, empanada e frita, servida de maionese de páprica picante. 4 unidades. Aberto de terça a sábado. Av. das Nações, 1530, Colatina Velha, Colatina. (27) 99905-1447.

14

Ribs On The Barbie by Empório - Empório São Miguel

Costelinha de porco com molho barbecue. Aberto de quarta a domingo. Av. Presidente Kennedy, 45, Vila Nova, Colatina. (27) 3271-5569.

15

Medalhão do Mignon da Brasa - Espetinho do Denis

Medalhão de Filé mignon ao molho de queijo acompanhado com farofa de bacon e vinagrete de hortelã. Aberto de segunda a sexta. Rua João Juliani, 41, Honório Fraga, Colatina (Próximo Faculdade Unesc). (27) 99600-0935.

16

Gostinho da Roça - OliOli

Suculenta carne de lata curtida na banha de torresmo, acompanhada de mandioquinha frita e farofa especial de banana e bacon. Aberto de terça a sábado. Av. Fidelis Ferrari, 113, lj 05, Castelo Branco, Colatina. (27) 99947-1506

17

Cocoroquete - Paiol Bar

Croquete de frango empanado na farinha PanKo e servido com maionese de milho defumada e chutney de manga com gengibre. Aberto de sexta a domingo. Povoação de Baunilha, Zona rural, Colatina. (27) 99912-1426.

18

Croquete da Vovó - Sabático Gastrobar

6 deliciosos bolinhos feitos com massa de milho e queijo parmesão, recheados com frango, bacon crocante, banana frita e requeijão artesanal, acompanhados de molho da casa especial. Aberto de terça a sábado. Rua Jacomo Pancieri, 579, Lj 05, Castelo Branco, Colatina. (27) 999798-2944.

19

Mineirinho - Space Gastrobar

Pastel de Angu recheado com torresmo e couve. Aberto de terça a sábado. Av. Fidelis Ferrari, 113 Lj 02, Castelo Branco, Colatina. (27) 98898-4243 / 99846-0406

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