Roda de Boteco chega a Colatina nesta sexta (7); veja os pratos participantes

Chegou a hora de maratonar pelos bares da Princesinha do Norte do ES. Começa nesta sexta-feira (7) mais uma edição do Roda de Boteco Colatina. Até o dia 6 de novembro, a galera que gosta da gastronomia de boteco poderá experimentar os petiscos de 19 estabelecimentos, que disputarão os troféus de Melhor Bar e Melhor Boteco, anunciados durante o tradicional Botecão.
Esta é a terceira edição do "Roda" em 2022. Cachoeiro e a Grande Vitória já foram contemplados com a disputa popular que elegeu o Panela de Barro Retrô (Cachoeiro) e Petiscaria do Jojo (Vila Velha) como Melhores Botecos e o JoJo's Gastro Bar (Vila Velha) como Melhor Bar deste ano.
Na edição Noroeste do festival gastronômico, bares tradicionais, como o do Gerumim, do Melotti e do Pedro, vão enfrentar estreantes na disputa como o Aruna Gastro Lounge e o Divina Pub. Lascado de carne seca (Bar do Garrucha), bolinho de churrasco (Casulo Grill) e croquete de linguiça (Cheiro Verde Restaurante) são alguns dos petiscos que estarão na disputa.
Entre os criativos, o Picolé de Butelo (Bar do Loro) é um dos que chama a atenção. Longe de ser gelado, ele é um mix de carne de porco com banana da terra e catupiry, acompanhado com geleia de pimenta e molho barbecue. Outros bolinhos também chamam atenção aos olhos, como os oferecidos pelos bares do Ladyn e Capitão, assim como a tradicional costela com molho barbecue (Empório São Miguel). Chega de spoiler, no fim do texto tem todas as opções com fotos para você admirar e já marcar no mapa dos botecos da região.
Vale destacar que cada porção será vendida a R$ 39,90 (preço único para todos os participantes). Diferente das edições de Cachoeiro e da Grande Vitória, o valor pago pelo petisco não dará direito a uma cerveja.
Os 19 pratos ficam disponíveis durante o mês inteiro para a galera provar e dar sua nota. Sim, não se pode esquecer que, após provar o petisco, você deve avaliar o sabor e a originalidade do prato, o atendimento dos garçons, a limpeza do ambiente e a temperatura das bebidas. Basta pedir a sua ficha de avaliação, preencher e depositar na urna no boteco participante. Depois é esperar pelo resultado e premiação dos melhores Bar e Boteco de Colatina em 2022.
BOTECÃO
A disputa vai até o dia 6 de novembro e o resultado será divulgado no dia 12 do mesmo mês durante o Botecão. A festa será na Arena North Star e terá como atrações o cantor Pedrinho do Cavaco, Samba 027, Andrinho, Victor & Sander e Samba DL. As informações sobre ingressos serão divulgadas em breve pela organização.
CONHEÇA OS PETISCOS DOS 19 PARTICIPANTES
01
Batata Rústica e Companhia - AABB Colatina
Batata rústica fatiada, temperada e frita. Isca de tilápia com maionese de bacalhau e chutney de tomate e pimenta biquinho. Aberto de 2ª a 6ª das 9h às 22h, sábado e domingo das 09h às 19h. Rua Virgilio Gomes Barreto, 343, Centro, Colatina. (27) 99631-8243
02
Canoa Quebrada - Aruna Gastro Lounge
Pão de alho recheado com carne de porco na cerveja, molho de parmesão e crispy de couve. Aberto de terça a domingo. Av. Senador Moacir Dalla, 980, Colatina Velha, Colatina. (27) 99915-0515
03
Lascado de Carne Seca do Garruch - Bar do Garrucha
Carne seca desfiada preparada na manteiga de garrafa com cebola roxa, servida com massa de aipim temperada, farofinha, vinagrete e molho chimichurri. Aberto de terça a sábado. Rua Conego João Guilherme, 348, Vila Lenira, Colatina (ao Lado da Igreja Católica). (27) 99716-9400
04
Qual dos Dois? - Bar do Gerumim
Tendão bovino e linguiça defumada no feijão com tempero especial da casa, acompanhado com farofa na manteiga. Aberto de terça a sábado. Rua Aurelio Gatti, 14, Vila Nova, Colatina. (27) 3722-0181
05
Picolé de butelo - Bar do Loro
Mix de carne de porco com banana da terra e catupiry, acompanhado com geleia de pimenta e molho barbecue. Aberto de segunda a sábado. Av. Fidélis Ferrari, 979, Castelo Branco, Colatina. (27) 99605-5522.
06
Delizia d’torre - Bar do Melotti
Prato composto de uma deliciosa camada de polenta, outra camada de linguiça, outra de polenta e linguiça coberta com queijo parmesão grelhado e servido com nossa tradicional e exclusiva geleia de abacaxi e pimenta e creme de queijo. Aberto de segunda a domingo. Rua João Guilherme, 52, Vila Lenira, Colatina. (27) 99821-9443
07
Bolinho de Alcatra do Pedro - Bar do Pedro
Bolinho de alcatra com ervas frescas molho picante. Aberto de quarta a domingo. Rua Michel Zouain, 26, Nossa Sra Aparecida, Colatina. (27) 3721-0376 / 99932-6832
08
Bolin de Carne - Bar Ladym
Bolinho de carne tradicional com temperos selecionados, acompanhado de molho de bacon. (02 unidades). Aberto de segunda a sábado. Av. Silvio Avidos, 3251, São Silvano, Colatina (Anexo ao Posto Ipiranga). (27) 98118-1709.
09
Bala de Canhão - Capitão Bar e Churrascaria
Blend de carne marmorizada de fraldinha e peito bovino, temperada com especiarias e ervas Frescas. Empanada em farinha de migas de pão. Aberto de terça a domingo. Av. Senador Moacyr Dalla, 995, Letra A, Colatina Velha, Colatina. (27) 99867-9550
10
Olhaê o Pastelzin! - Caraíva Beach Bar
Mini pastéis típicos da beira de praia, nos sabores exóticos de Arraia, ponta de peito com batata e provolone com cebola caramelizada. Aberto de quarta a domingo. Avenida Beira Rio, 1105, Colatina Velha, Colatina. (27) 98116-4114.
11
Bolinho de Churrasco - Casulo Grill
Bolinho de mandioquinha recheado com costela e um delicioso molho de mostarda. Aberto de segunda a domingo. Avenida Rio Doce, 675, Adélia Giuberti, Colatina. (27) 99978-1177
12
Croquete de Linguiça - Cheiro Verde Restaurante
Croquete de linguiça de pernil, recheado com queijo, acompanhado de molho de azeitonas. Aberto de terça a sexta. Rua Cassiano Castelo, 248, Centro, Colatina (Antigo Bar do Gatão). (27) 99782-7030
13
Do Avesso - Divina Pub
Coxinha da asa desossada, invertida, empanada e frita, servida de maionese de páprica picante. 4 unidades. Aberto de terça a sábado. Av. das Nações, 1530, Colatina Velha, Colatina. (27) 99905-1447.
14
Ribs On The Barbie by Empório - Empório São Miguel
Costelinha de porco com molho barbecue. Aberto de quarta a domingo. Av. Presidente Kennedy, 45, Vila Nova, Colatina. (27) 3271-5569.
15
Medalhão do Mignon da Brasa - Espetinho do Denis
Medalhão de Filé mignon ao molho de queijo acompanhado com farofa de bacon e vinagrete de hortelã. Aberto de segunda a sexta. Rua João Juliani, 41, Honório Fraga, Colatina (Próximo Faculdade Unesc). (27) 99600-0935.
16
Gostinho da Roça - OliOli
Suculenta carne de lata curtida na banha de torresmo, acompanhada de mandioquinha frita e farofa especial de banana e bacon. Aberto de terça a sábado. Av. Fidelis Ferrari, 113, lj 05, Castelo Branco, Colatina. (27) 99947-1506
17
Cocoroquete - Paiol Bar
Croquete de frango empanado na farinha PanKo e servido com maionese de milho defumada e chutney de manga com gengibre. Aberto de sexta a domingo. Povoação de Baunilha, Zona rural, Colatina. (27) 99912-1426.
18
Croquete da Vovó - Sabático Gastrobar
6 deliciosos bolinhos feitos com massa de milho e queijo parmesão, recheados com frango, bacon crocante, banana frita e requeijão artesanal, acompanhados de molho da casa especial. Aberto de terça a sábado. Rua Jacomo Pancieri, 579, Lj 05, Castelo Branco, Colatina. (27) 999798-2944.
19
Mineirinho - Space Gastrobar
Pastel de Angu recheado com torresmo e couve. Aberto de terça a sábado. Av. Fidelis Ferrari, 113 Lj 02, Castelo Branco, Colatina. (27) 98898-4243 / 99846-0406