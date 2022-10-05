Roda de Boteco chega a Colatina nesta sexta (7); veja os pratos participantes

Pratos do Roda de Boteco Colatina 2022 Crédito: Divulgação/Olho Gordo

Chegou a hora de maratonar pelos bares da Princesinha do Norte do ES. Começa nesta sexta-feira (7) mais uma edição do Roda de Boteco Colatina. Até o dia 6 de novembro, a galera que gosta da gastronomia de boteco poderá experimentar os petiscos de 19 estabelecimentos, que disputarão os troféus de Melhor Bar e Melhor Boteco, anunciados durante o tradicional Botecão.

Na edição Noroeste do festival gastronômico, bares tradicionais, como o do Gerumim, do Melotti e do Pedro, vão enfrentar estreantes na disputa como o Aruna Gastro Lounge e o Divina Pub. Lascado de carne seca (Bar do Garrucha), bolinho de churrasco (Casulo Grill) e croquete de linguiça (Cheiro Verde Restaurante) são alguns dos petiscos que estarão na disputa.

Entre os criativos, o Picolé de Butelo (Bar do Loro) é um dos que chama a atenção. Longe de ser gelado, ele é um mix de carne de porco com banana da terra e catupiry, acompanhado com geleia de pimenta e molho barbecue. Outros bolinhos também chamam atenção aos olhos, como os oferecidos pelos bares do Ladyn e Capitão, assim como a tradicional costela com molho barbecue (Empório São Miguel). Chega de spoiler, no fim do texto tem todas as opções com fotos para você admirar e já marcar no mapa dos botecos da região.

Vale destacar que cada porção será vendida a R$ 39,90 (preço único para todos os participantes). Diferente das edições de Cachoeiro e da Grande Vitória, o valor pago pelo petisco não dará direito a uma cerveja.

Os 19 pratos ficam disponíveis durante o mês inteiro para a galera provar e dar sua nota. Sim, não se pode esquecer que, após provar o petisco, você deve avaliar o sabor e a originalidade do prato, o atendimento dos garçons, a limpeza do ambiente e a temperatura das bebidas. Basta pedir a sua ficha de avaliação, preencher e depositar na urna no boteco participante. Depois é esperar pelo resultado e premiação dos melhores Bar e Boteco de Colatina em 2022.

BOTECÃO

A disputa vai até o dia 6 de novembro e o resultado será divulgado no dia 12 do mesmo mês durante o Botecão. A festa será na Arena North Star e terá como atrações o cantor Pedrinho do Cavaco, Samba 027, Andrinho, Victor & Sander e Samba DL. As informações sobre ingressos serão divulgadas em breve pela organização.

CONHEÇA OS PETISCOS DOS 19 PARTICIPANTES