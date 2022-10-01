Aprenda a fazer torta holandesa de queijo com goiabada

Apesar do nome, a torta holandesa é uma invenção brasileira. A sobremesa é tradicionalmente composta, na base, por um creme espesso e frio a base de gemas, açúcar, manteiga, creme de leite e essência de baunilha.
Sua cobertura é feita de leite, margarina, açúcar e achocolatado, e a finalização é feita com biscoitos banhados em chocolate distribuídos ao redor, nas laterais da torta.
A receita que sugerimos faz uma releitura do clássico Romeu e Julieta, transformando a torta holandesa em um delicioso doce de queijo e goiabada decorado com o famoso biscoito goiabinha, outro queridinho nacional.
TORTA HOLANDESA ROMEU E JULIETA
Rendimento: 6 fatias, em média
Tempo de preparo: 4 horas
Nível: fácil
Tempo de preparo: 4 horas
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 5 pacotes de biscoito goiabinha
- 50g de manteiga derretida
- 400g de cream cheese
- ½ xícara de açúcar
- ½ envelope de gelatina sem sabor hidratada
- 30g de queijo parmesão ralado
- 250g de creme de leite fresco batido
- 150g de goiabada cortada em cubos
- ⅔ xícara de água
MODO DE PREPARO:
- Corte 1 pacote e meio de biscoito goiabinha em pedaços bem pequenos. Junte a manteiga derretida e misture. Reserve.
- Em uma forma redonda, com fundo coberto de papel manteiga, disponha os goiabinhas inteiros por toda a lateral.
- Espalhe a farofa de goiabinha no fundo e aperte bem para compactar. Reserve.
- Bata o cream cheese com o açúcar por cinco minutos. Adicione o queijo ralado e a gelatina hidratada, e misture.
- Acrescente o creme de leite fresco batido e misture delicadamente até incorporar.
- Despeje o creme na forma e espalhe com cuidado.
- Leve à geladeira por três horas ou até que esteja bem firme.
- Em uma panela, junte a goiabada e a água. Leve ao fogo até dissolver e engrossar. Reserve para esfriar.
- Finalize a sobremesa com a calda de goiabada e sirva.
Fonte: Piraquê. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.