Romeu e Julieta

Aprenda a fazer torta holandesa de queijo com goiabada

A receita dessa sobremesa, que apesar do nome é uma invenção brasileira, inclui como decoração o famoso biscoito goiabinha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 02:00

Torta holandesa Romeu e Julieta
Torta holandesa de queijo com goiabada rende em média seis porções Crédito: Piraquê/Divulgação
Apesar do nome, a torta holandesa é uma invenção brasileira. A sobremesa é tradicionalmente composta, na base, por um creme espesso e frio a base de gemas, açúcar, manteiga, creme de leite e essência de baunilha.
Sua cobertura é feita de leite, margarina, açúcar e achocolatado, e a finalização é feita com biscoitos banhados em chocolate distribuídos ao redor, nas laterais da torta.
A receita que sugerimos faz uma releitura do clássico Romeu e Julieta, transformando a torta holandesa em um delicioso doce de queijo e goiabada decorado com o famoso biscoito goiabinha, outro queridinho nacional.   

TORTA HOLANDESA ROMEU E JULIETA

Rendimento: 6 fatias, em média
Tempo de preparo: 4 horas
Nível: fácil 
INGREDIENTES: 
  • 5 pacotes de biscoito goiabinha
  • 50g de manteiga derretida
  • 400g de cream cheese
  • ½ xícara de açúcar
  • ½ envelope de gelatina sem sabor hidratada
  • 30g de queijo parmesão ralado
  • 250g de creme de leite fresco batido
  • 150g de goiabada cortada em cubos
  • ⅔ xícara de água
MODO DE PREPARO: 
  1. Corte 1 pacote e meio de biscoito goiabinha em pedaços bem pequenos. Junte a manteiga derretida e misture. Reserve.
  2. Em uma forma redonda, com fundo coberto de papel manteiga, disponha os goiabinhas inteiros por toda a lateral.
  3. Espalhe a farofa de goiabinha no fundo e aperte bem para compactar. Reserve.
  4. Bata o cream cheese com o açúcar por cinco minutos. Adicione o queijo ralado e a gelatina hidratada, e misture.
  5. Acrescente o creme de leite fresco batido e misture delicadamente até incorporar.
  6. Despeje o creme na forma e espalhe com cuidado.
  7. Leve à geladeira por três horas ou até que esteja bem firme.
  8. Em uma panela, junte a goiabada e a água. Leve ao fogo até dissolver e engrossar. Reserve para esfriar.
  9. Finalize a sobremesa com a calda de goiabada e sirva.
Fonte: Piraquê. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

