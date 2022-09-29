Festival Capixaba de Frutos do Mar agita Iriri com gastronomia e atrações culturais

O Festival Capixaba de Frutos de Mar de Iriri acontece no mês de outubro, em Anchieta Crédito: Prefeitura de Anchieta

Conhecida por seu delicioso litoral, além de hotéis e pousadas que nos convidam a relaxar, Iriri também é sinônimo de boa gastronomia. Embarcando nessa vibe, o balneário de Anchieta recebe a 24ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar. A programação começa neste sábado (1º), se estendendo até o dia 22, em vários pontos da localidade. No "cardápio de atrações", aulas de gastronomia (com chefs renomados), shows, exibição de filmes, projetos educativos e, claro, muita comida boa!

Durante o encontro, pratos à base de frutos de mar (com temperos locais) serão comercializados a preços promocionais nos restaurantes do balneário. "No cardápio teremos moqueca de peixe, bobó de camarão, arroz de polvo, feijoada de frutos do mar, camarão com catupiry, mariscada, salada diversas", explica

Vale ressaltar que, entre os dias 12 e 16 de outubro, o evento ganha um espaço próprio, chamado Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar. No local, haverá barraquinhas oferecendo um cardápio variado de peixes e frutos do mar, além de doces finos, cervejas artesanais, drinks e sorvetes. Em tempo: a praça gastronômica será montada na Av. Dom Helvécio, na Praia de Costa Azul.

Presidente da Associação Iriri Vivo, uma das organizadoras da mostra, Sirlene Ferreira reitera que a edição de 2022 pretende dedicar todo o mês de outubro ao festival.

"A programação começa no início do mês e continua até dia 22, em restaurantes do balneário. Já a programação que acontece na praça será durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, de 12 a 16”, explica.

PRATOS

De acordo com a organização, os pratos variam de R$ 29,90 a R$ 120, dependendo do estabelecimento. Entre as novidades está a porção "Prato do Festival", do restaurante Cozinha do Pescador. Servindo até três pessoas, ele conta com filé de peixe, camarão, salada, farofa e molho especial, saindo por R$ 99,99.

Outra novidade vem da Pousada Memeia, que está lançando o “Memeia é massa”, um cardápio com opções de massas caseiras e vinho. "O destaque vai para o prato que promete ser um sucesso, que é o Gratinado Imperial. Ele serve duas pessoas e leva arroz, camarão, alho poró, bacon, catupiry, creme de leite, ervilha, noz moscada, vinho branco, queijo parmesão, mussarela e batata palha pelo valor de R$ 120", destaca Sirlene.

"Temos também a estreia das chefs Suzy e Fernanda, que têm um trabalho muito bacana. O cardápio das chefs estreantes é uma delícia, com a opção de pratos individuais como: filé de peixe ao molho de alcaparras com purê de banana da terra por R$40", completa.

Além dos pratos, os participantes do festival também poderão desfrutar de opções de drinks, chopes artesanais do Buena Onda Brew Pub, Beer Bike e SeaHop Cervejaria. Todos com diversos tipos de chopp e também o de vinho, para agradar todos os gostos. "Terá também um bar da associação “Iriri Vivo”, além das opções de sobremesas, sorvetes, artesanatos e uma mostra bem legal em um estande da faculdade Exponencial Cursos/ EAD Anhanguera", anuncia Sirlene.

ATRAÇÕES

Em um evento tão diversificado, é complexo escolher atrações. Logo na abertura (no próximo sábado), na Orla da Costa Azul, acontece uma aula show com o renomado chef Gilson Surragem mostrando o prato símbolo do festival, a Paella Marineira, e contando histórias da mostra. Além disso, rola show com Kakalo Ribeiro, no Sax.

O chef Gilson Surragem é um dos participantes do Festival Capixaba de Frutos do Mar, em Iriri Crédito: Prefeitura de Anchieta

Por falar em atrações culturais, o Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri traz performances de Quintal e Samba, Henrique Cabral e Trio, Kalicanto, Duda Felipe, Mundo e Companhia, Amilton Junior Martins, Pele Morena, Paulo Bozan e Marcelo Ribeiro, entre outros convidados. Um concurso de desenhos, poesia e redação - voltado para crianças do Ensino Fundamental - também está movimentando o balneário, com resultado e exposição programados para acontecer durante o feriado, na praça gastronômica.

De acordo com o secretário de Turismo, Caio Mozer, a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem pela vila durante os dias de festival. "Estamos preparando um ótimo evento para as pessoas poderem se divertir e saborear deliciosos pratos", enfatiza.

Sirleide Ferreira reitera que o festival é o evento mais importante para o balneário de Iriri, especialmente porque atrai turistas de várias regiões a fim de conhecer os empreendimentos da localidade, como também suas belezas naturais.

"Conseguimos envolver toda a comunidade, o que contribui para movimentar a economia local, já que, além dos empreendimentos diretamente envolvidos, como os restaurantes que preparam os pratos, também temos hotéis, pousadas, casas de aluguel e outros comércios que se beneficiam com os turistas que nos visitam", aponta.

"Esse ano a expectativa é grande, pois o último festival fizemos em um formato menor por conta da pandemia da Covid-19. Nesta edição, vamos fazer no formato original, com a praça de eventos. Os pratos são o nosso ponto forte, além das atrações musicais. Neste ano, temos a presença do conceituado chef Clovis Lima, que vem do Ceará para participar da aula-show", complementa.

PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL CAPIXABA DE FRUTOS DO MAR, EM IRIRI

SÁBADO (1º)

Abertura na Orla da Costa Azul, em frente do Gilson Surrage, Cabana da Nelsinho e Cozinha do Pescador de Diana

19h: Aula Show, com chef Gilson Surragem, mostrando o prato símbolo do Festival, Paella Marineira, e contando as histórias do Festival

Aula Show, com chef Gilson Surragem, mostrando o prato símbolo do Festival, Paella Marineira, e contando as histórias do Festival 21h: Show com Kakalo Ribeiro no Sax





Show com Kakalo Ribeiro no Sax SÁBADO (8)

O festival acontece no Restaurante Spettus

A partir das 19h: "Ex-press" mostrando prato de contemplação "Filé de peixe ao molho de camarão". Continuando com as histórias do Festival. Após, show com Quintal e Samba





"Ex-press" mostrando prato de contemplação "Filé de peixe ao molho de camarão". Continuando com as histórias do Festival. Após, show com Quintal e Samba QUARTA (12)

Abertura da Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar. Avenida Dom Helvécio, Praia de Costa Azul

18h30: Aula show kids, com Davi Pires, apresentando o "Trenette Al Pesto" - Filme "Luca", que se passa na Riviera Italiana

Aula show kids, com Davi Pires, apresentando o "Trenette Al Pesto" - Filme "Luca", que se passa na Riviera Italiana 19h: Aula show com os chefs Gilson Surrage e André Guerra

Aula show com os chefs Gilson Surrage e André Guerra 20h: Show com Henrique Cabral e Trio

Show com Henrique Cabral e Trio 23h: Show com a banda Kalicanto





Show com a banda Kalicanto QUINTA (13)

18h: Abertura da Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar

Abertura da Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar 19h: Aula show com a chefe Silvana, professora de Gastronomia

Aula show com a chefe Silvana, professora de Gastronomia na escola EFTUR, com o prato "Xareu a Pagé Guaçú"

20h: Voz e violão com Duda Felipe

Voz e violão com Duda Felipe 23h: Show com a banda Mundo e Companhia





Show com a banda Mundo e Companhia SEXTA (14)

12h: Abertura da Praça Festival de Frutos do Mar

Abertura da Praça Festival de Frutos do Mar 13h: Banda Inaê

Banda Inaê 17h: Kakalo Ribeiro

Kakalo Ribeiro 19h: Apresentação de dança com as alunas do Estúdio JC Dance-Prof. Janili

Apresentação de dança com as alunas do Estúdio JC Dance-Prof. Janili 20h: Aula show com Amilton Junior Martins e convidados

Aula show com Amilton Junior Martins e convidados 21h: Sax com Kakalo Ribeiro

Sax com Kakalo Ribeiro 23h: Show com a banda Pele Morena





Show com a banda Pele Morena SÁBADO (15)

12h: Abertura da Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar

Abertura da Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar 13h: Aula Show com Gilson Surrage homenageando as merendeiras. O prato é moqueca de filé de peixe com pirão e arroz

Aula Show com Gilson Surrage homenageando as merendeiras. O prato é moqueca de filé de peixe com pirão e arroz 14h: Voz e Violão, com Paulo Bozan

Voz e Violão, com Paulo Bozan 18h: Apresentação da Fanfarra da Escola Manoel de Paula Serrão e concurso de desenho, poesia e redação, além de homenagem aos professores

Apresentação da Fanfarra da Escola Manoel de Paula Serrão e concurso de desenho, poesia e redação, além de homenagem aos professores 20h30: Aula show com os chefs da Faculdade São Camilo, Claudiane e alunos

Aula show com os chefs da Faculdade São Camilo, Claudiane e alunos 23h: Show com Marcelo Ribeiro e Banda





Show com Marcelo Ribeiro e Banda DOMINGO (16)

12h: Abertura da praça, com show de Eliana Sabino em tributo a Alcione

Abertura da praça, com show de Eliana Sabino em tributo a Alcione 15h: Show de Talentos e Palco Livre, Voz e Violão com Delcimar





Show de Talentos e Palco Livre, Voz e Violão com Delcimar SÁBADO (22)

19h: Aula show, com o prato feijoada de frutos do Mar, no Restaurante das Acácias