Domingos Martins terá sua 1ª Oktoberfest durante 13 dias em outubro

Domingos Martins terá uma Oktoberfest para chamar de sua. A festa, marcada para acontecer entre 6 e 23 de outubro, promete movimentar a cidade mais alemã do Espírito Santo. Ela acontecerá, semanalmente, de quinta a domingo, com o acréscimo do feriado de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), que cairá numa quarta.
Segundo Michel Frederich Koeler Trarbach, que organiza o evento com Alexandre Dubberstein, "serão 13 dias de festa com 76 apresentações divididas entre grupos de dança, bandas alemãs, como a Cavalinho Branco (SC), referência nacional quando o assunto é apresentações em festas alemãs, e de bandas com repertório variado".
"No dia 6, a gente abre com show do Rodrigo Santos, que acabou de se apresentar no Rock In Rio", destaca o organizador, lembrando que ainda terão shows de atrações locais como Amaro Lima, Macucos, Casaca, Comichão e SambAdm.
Por falar no evento nacional, a estrutura a ser montada no espaço Refrigerantes Coroa - situado na Av. Kurt Lewin, Centro - vem de parte do RIR. "São 22 mil metros quadrados de espaço, que vão receber palco, área gastronômica com os restaurantes da região de Domingos Martins, 11 cervejarias, espaço cafeteria, espaço sorverteria, área kids e estacionamento para 500 veículos", detalha, destacando que haverá tablado uniformizando todo o piso do local.
Além dos shows e da gastronomia, o evento ainda promete muitas atividades típicas de uma Oktoberfest oficial. "Teremos brincadeiras, jogos germânicos, concurso lenhador, de chope a metro, entre outros", conta.
Segundo Michel, realizar a Oktoberfest em Domingos Martins é um sonho e, para isso, focou no espaço pensando no turista. "Queríamos uma área de eventos no Centro da cidade, pensando nos turistas que podem chegar a pé. O espaço fica a três minutos da Rua de Lazer e cinco da Praça Arthur Gerhardt. É uma área nunca usada para evento, que estamos inaugurando pensando em abrigar até outros eventos no futuro", conta.
Os ingressos para a festa custam R$ 25 (meia) diários e estão à venda no site superticket.com.br. Vale lembrar que também existem combos para quem for em mais de um dia pelo valor de R$ 60 (três dias). "Também haverá entrada gratuita às quintas-feiras e no feriado do Dia das Crianças. Nos demais dias, quem for traje típico alemão ou levar 1 quilo de alimento não perecível, paga meia", completa Michel.
Confira abaixo a programação e se programe para curtir a Oktoberfest nas montanhas capixabas.
SERVIÇO
- OKTOBERFEST DOMINGOS MARTINS
- Quando: de 6 a 23 de outubro
- Onde: Espaço Refrigerantes Coroa - Avenida Kurt Lewin, Centro de Domingos Martins (próximo ao Flor Burger e Empório 85)
- Ingressos (lote 1): R$ 25 (meia/por dia), R$ 60 (combo para três dias) e R$ 180 (todos os dias), à venda no site superticket.com.br
PROGRAMAÇÃO
- SEMANA 1
- 06/10 (quinta-feira) *Entrada gratuita
- 17h- Abertura dos portões e DJ Oktoberfest
- 18h- Grupo de dança Hugelmanner Plattler DM
- 18h30- Abertura oficial
- 19h- Banda Frohlich
- 21h- Grupo de dança Hugelmanner Plattler DM
- 21h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 22h- Banda Rodrigo Santos (Eterno baixista do Barão Vermelho)
- 0h- Encerramento
- 07/10 (sexta-feira)
- 17h- Abertura dos portões e DJ Oktoberfest
- *19h- Banda Os Germanos*
- 21h- Grupo de dança Grunes Tal
- 21h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 22h- Banda No Class
- 0h- Grupo de dança Grunes Tal Schuhplattler
- 0h30- Banda Like a Boss
- 2h30- Encerramento
- 08/10 (sábado)
- 12h- Abertura dos portões
- 12h- Almoço típico alemão
- 14h- Grupo de dança Rheinland
- 15h- Banda Campinho
- 17h- Grupo de dança Rheinland
- 19h- Banda Up Pomerisch
- 21h- Grupo de dança Pilger der Hoffnung
- 21h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 22h- Banda Dubalaio
- 0h- Grupo de dança Pilger der Hoffnung
- 0h30- Banda Picnic Dogs
- 2h30- Encerramento
- 09/10 (domingo)
- 12h- Abertura dos portões
- 12h- Almoço típico alemão
- 14h- Grupo folclórico Der Frohliche Kreis (infantil)
- 15h- Banda Os Tradicionais Pomeranos
- 17h- Grupo folclórico Tanzfreude (juvenil)
- 18h- Banda Casaca
- 20h- Grupo folclórico Tanzfreude (juvenil)
- 20h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 21h- Banda Saulo Simonassi & Duets
- 23h- Encerramento
- SEMANA 2
- 12/10 (quarta-feira) *Entrada gratuita
- 12h- Abertura dos portões
- 12h- *Banda Eden Show (Especial Dia das Crianças)*
- 14h- Grupo folclórico Der Frohliche Kreis (infantil)
- 15h- Banda Os Tradicionais Pomeranos
- 17h- Grupo folclórico Tanzfreude (juvenil)
- 18h- Banda Frohlich
- 20h- Grupo folclórico Tanzfreude (juvenil)
- 20h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 21h- Banda Tony Ribeiro
- 23h- Encerramento
- 13/10 (quinta-feira) *Entrada gratuita
- 17h- Abertura dos portões e DJ Oktoberfest
- 18h- Grupo de dança Hugelmanner Plattler DM
- 19h- Banda Pommervolks
- 21h- Grupo de dança Hugelmanner Plattler DM
- 21h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 22h- Banda Macucos
- 0h- Encerramento
- 14/10 (sexta-feira)
- 17h- Abertura dos portões e DJ Oktoberfest
- 18h- Banda Frohlich
- 20h- *Grupo de dança Blumen der Erde*
- 21h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 22h- Banda Comichão (part. Luiza Andrade)
- 0h- Grupo de dança Blumen der Erde
- 0h30- Banda Calibre de Rosas
- 2h30- Encerramento
- 15/10 (sábado)
- 12h- Abertura dos portões
- 12h- Almoço típico alemão
- 14h- Grupo de dança Apae DM
- 15h- Banda Frohlich
- 17h- Grupo de dança Bergfreunde
- 19h- Banda Os Germanos
- 21h- Grupo de dança Bergfreunde
- 21h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 22h- Banda Alan Venturin
- 0h- Grupo de dança Bergfreunde
- 0h30- Banda Dona Fran
- 2h30- Encerramento
- 16/10 (domingo)
- 12h- Abertura dos portões
- 12h- Almoço típico alemão
- 14h- Grupo de dança Pietra Azzurra
- 15h- Banda Frohlich
- 17h- Grupo de dança Pietra Azzurra
- 18h- Banda Samba Jr.
- 20h- Grupo de dança Pietra Azzurra
- 20h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 21h- Banda The Crew
- 23h- Encerramento
- SEMANA 3
- 20/10 (quinta-feira) *Entrada gratuita
- 17h- Abertura dos portões e DJ Oktoberfest
- 18h- Grupo de dança Rheinland
- 19h- Banda Os Tradicionais Pomeranos
- 21h- Grupo de dança Rheinland
- 21h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 22h- Banda Breno e Lucas
- 0h- Encerramento
- 21/10 (sexta-feira)
- 17h- Abertura dos portões e DJ Oktoberfest
- 18h- Banda Os Germanos
- 20h- Grupo de dança Blumen der Erde
- 21h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 21h30- Banda Cadu Caruzo
- 23h30- Grupo de dança Blumen der Erde
- 0h30- Banda Amaro Lima (“Uma Noite Manimal”)
- 2h30- Encerramento
- 22/10 (sábado)
- 12h- Abertura dos portões
- 12h- Almoço típico alemão
- 14h- Casamento pomerano
- 15h- Banda Pommervolks
- 17h- Grupo de dança Bergfreunde
- 19h- Banda Up Pomerisch
- 21h- Grupo de dança Bergfreunde
- 21h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 22h- Balda Help Rock
- 0h- Grupo de dança Bergfreunde
- 0h30- Banda Lema
- 2h30- Encerramento
- 23/10 (domingo)
- 12h- Abertura dos portões
- 12h- Almoço típico alemão
- 14h- Grupo de dança Blutenblatter Tal Volkstanzgruppe (Paraju)
- 15h- Banda Campinho
- 17h- Grupo de dança Blutenblatter Tal Volkstanzgruppe (Paraju)
- 18- Banda Samba DM
- 20h- Grupo de dança Blutenblatter Tal Volkstanzgruppe (Paraju)
- 20h30- Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino)
- 21h- Banda Cavalinho (Blumenau)
- 23h- Encerramento