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Show no ES

“Galera de Vitória, tô chegando”, diz Duda Beat sobre show no ES em breve

Cantora foi a primeira atração do Festival Planeta Brasil, que começou neste sábado (24), em Belo Horizonte, Minhas Gerais. Duda contou para HZ que está com data marcada na agenda para ir ao nosso Estado
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 10:46

Duda Beat durante apresentação no festival Planeta Brasil, em BH
Duda Beat durante apresentação no festival Planeta Brasil, em BH Crédito: Felipe Khoury
Às 15h30, Duda Beat subiu ao palco do festival Planeta Brasil para abrir o evento em grande estilo. A primeira atração do dia entregou muito som, dança e performance nos hits que consolidaram a carreira da pernambucana. Apesar do atraso para começar o show, que se deu por conta de uma liberação do Corpo de Bombeiros, Duda contou para o time de HZ que a energia foi contagiante da mesma forma.
“Foi massa, super legal mesmo. A galera chegou cedo para me ver lá e, mais do meio para o final, o show já estava muito cheio e com todos cantando junto. Atrasou um pouco o início, mas a energia acabou sendo a mesma, foi uma delícia” disse Duda.
Duda Beat durante apresentação no festival Planeta Brasil, em BH
Duda Beat durante apresentação no festival Planeta Brasil, em BH Crédito: Felipe Khoury
A dona do sucesso “Bixinho” ainda disse que já tem data para voltar ao Espírito Santo. “Galera de Vitória, tô chegando. Tem data marcada já na minha agenda, eu já chego e um grande beijo para todos os capixabas. Estou com saudade”, revelou Duda.
Em julho deste ano, HZ já havia revelado a data do show da artista. Junto com a retomada de eventos na Arena Dom Bosco, em Vitória, após 13 anos fechado, Duda foi uma das apresentações confirmadas para este ano. A cantora desembarca na capital capixaba no dia 18 de novembro. Ainda não começaram as vendas dos ingressos.

HZ NO PLANETA

A convite do festival Planeta Brasil, a equipe de HZ está fazendo a cobertura dos dois dias de festa, que acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Neste sábado (24), primeiro dia de evento, passaram por lá mais de 50 artistas, entre eles, Iza, Natiruts, Duda Beat, Sticky Fingers, Ty Dolla Sign e 50 Cent, que encerrou a noite.
Neste domingo (25), a agitação em "Beagá" fica por conta de Marina Sena, Vintage Culture, Baco Exu do Blues, 2 Chainz, Ms. Lauryn Hill (headline) e muito mais ao longo do dia. Essa é a 10• edição do festival Planeta Brasil, que atraiu mais de 40 mil pessoas somente no primeiro dia.

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