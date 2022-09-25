Domingo (25) tem show de Iza e lazer para as crianças no ES; veja agenda

Festivais e festas
Bekoo das Pretas
O BKDP Festival é promovido pela Instituição Das Pretas, que prega o protagonismo negro feminino e periférico na sociedade. É o único festival capixaba 100% preto e composto por uma line up 80% formada por identidades femininas. ODia 25 de setembro é o segundo e último dia do evento, no estádio Kleber Andrade. A line up de hoje é composta por Erikyto, Melanina MCs, Sayra Baby, UDI, Afronta, Beth MC, DJ Nanny, Mun Há, BK, Luccas Carlos, Hodari, Budah, Loh, DJ Tamy, Afrolai, Ebony, Phi, TZ da Coronel e Iza. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) no site Super Ticket. Endereço: rua Adenis Paulo Filho, Rio Branco, Cariacica.
Deixa Em Off
A partir das 20h, o cantores Frazão, Leozinho com participação de Sué e o DJ Residente finalizam o domingo com festa no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Depois, os ingressos variam entre R$30 (pista) e R$50 (VIP). Endereço: rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Para curtir
Samba & Boteco
A partir das 14h, a banda 522 solta o som no Clericot Café, em parceria com o Boteco do João. Endereço: Curva da Jurema, em Vitória
Samba ao vivo
A partir de 12h, na Casa de Bamba, em Vitória. A entrada é franca e o couvert é voluntário. Endereço: rua Gama da Rosa, 154, Centro.
Churrasco do Celim
Muita música com Iclas Sorriso e Samba de Quintal, a partir das 13h no Botequim do Celim, em Vila Velha. Endereço: rua Ana Siqueira, 3573, Alecrim. Informações: (27) 99898-1912. Entrada: R$10 podendo sofrer alteração sem aviso prévio.
Samba de domingo
Herlon, a fera do Banjo, Samba da Praia e DJ Peh agitam o D'graus Bar e Botequim, em Vila Velha. Endereço: rod. do Sol, 2652, Itaparica. Couvert R$10.
Sertanejo
Reder Matos e Thayane Oliver comandam o domingo na Wanted Vitória, a partir das 21h. Endereço: rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Valores não divulgados.
Pagode do Correria
A partir das 23h, SambaON, Novo Esquema e DJ Marroger se apresentam no Correria Music Bar. Ingresso promocional de R$20 até 00h. Informações: (27) 99719-1342. Endereço: av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica
Lazer
Tarde Encantada
O espetáculo Viagem Espacial encarna uma divertida história para toda a família! Um alienígena e um astronauta vivem uma aventura em que descobrem como ter paz na terra e voltam para contar para todas as crianças. Acontece no Shopping Praia da Costa, piso L3. Sessões às 15h e às 16h. Evento gratuito. Inscrições no site do shopping.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas no Shopping Praia da Costa. Atividades como oficina de fita, brincadeiras do circo, calça do palhaço e pula-pula. Das 17h às 20h, evento gratuito.
Diversão no Mestre
Oficina de arte e animais de pratinho das 15h às 17h, no Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Evento gratuito.
Primavera do Mestre
Evento em comemoração à chegada da primavera, com exposição e feira de flores e plantas e oficinas gratuitas de kokedama (arranjos aéreos para plantas) e jardinagem, no Shopping Mestre Álvaro (pátio), das 13h às 21h. Oficina de Jardinagem: das 15h às 16h. Oficina de Kokedama: das 16h às 17h. Classificação: a partir de 6 anos. Inscrições gratuitas clicando aqui.
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos); R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: “Como se tornar um chefe”, “O look do chef”, “Conheça os Indispensáveis”, “Os facilitadores”, “Descobrindo o mundo de aromas e sabores”, “As vedetes da cozinha” e, no fim, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site lebillet.com.br.