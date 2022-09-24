Wanessa Camargo marca retorno aos palcos com show pop

Wanessa Camargo intensifica ensaios e aparições no estúdio para voltar aos palcos Crédito: Reprodução/Instagram

Após a turbulência da seperação, Wanessa Camargo segue firme e forte com foco na carreira. Segundo o jornal Extra, a cantora está investindo pesado no retorno aos palcos, com direito a duas datas já agendadas.

A primeira é no dia 15 de outubro, numa casa de shows na capital paulista, e a segunda no dia 19. Esta é um festival, também em São Paulo, que promete reunir artistas como Ivete Sangalo e Maria Sena.