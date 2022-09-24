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Música

Wanessa Camargo marca retorno aos palcos com show pop

Cantora, que já tem shows agendados em São Paulo, investe forte no retorno aos palcos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 09:24

Wanessa Camargo intensifica ensaios e aparições no estúdio para voltar aos palcos
Wanessa Camargo intensifica ensaios e aparições no estúdio para voltar aos palcos Crédito: Reprodução/Instagram
Após a turbulência da seperação, Wanessa Camargo segue firme e forte com foco na carreira. Segundo o jornal Extra, a cantora está investindo pesado no retorno aos palcos, com direito a duas datas já agendadas.
A primeira é no dia 15 de outubro, numa casa de shows na capital paulista, e a segunda no dia 19. Esta é um festival, também em São Paulo, que promete reunir artistas como Ivete Sangalo e Maria Sena.
De acordo com a publicação, Wanessa está intensificando os ensaios com os bailarinos e trabalhando bastante no estúdio em novas canções. Inclusive, a aposta será no retorno ao pop.

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