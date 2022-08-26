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Zezé di Camargo diz que ficou surpreso ao saber de Wanessa e Dado Dolabella

Cantor concedeu entrevista ao colunista Leo Dias e também falou sobre sua relação com Luciano Camargo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 09:21

Zezé di Camargo, Wanessa Camargo e Dado Dolabella
Zezé di Camargo, Wanessa Camargo e Dado Dolabella Crédito: Reprodução/Instagram
Zezé di Camargo mostrou todo apoio a Wanessa Camargo durante a separação de Marcus Buaiz em maio deste ano. Porém, em entrevista ao colunista Leo Dias, o pai da cantora revelou que ficou surpreso ao ver a filha engatar um romance com o ex Dado Dolabella logo após o divórcio.
"Eu fiquei surpreso, sim. Sou contra, não?", disse Zezé ao jornalista, que perguntou, na sequência, se ele tinha algo a favor. "Nem um pouco", completou Zezé.
No bate-papo com Leo Dias, o cantor também falou da sua relação com Luciano. Zezé contou que raramente vai à casa do irmão, com quem divide os palcos, sem avisá-lo e que a dupla é o maior patrimônio de sua vida após sua família.
A relação de Dado e Wanessa foi descoberta pelo próprio colunista em maio deste ano, quando afirmou que eles passaram a Páscoa juntos. Em julho, a colunista Fabíola Reipert mostrou os dois juntos saindo de um veículo e entrando num estabelecimento comercial.

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