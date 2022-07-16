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Em Goiás

Wanessa e Dado Dolabella participam de retiro espiritual, diz jornal

De acordo com o jornal Extra, Wanessa está vivendo uma nova experiência com Dolabella no Festival Aya Música Medicina, em Goiás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 15:59

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos
Wanessa Camargo e Dado Dolabella Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella
Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão participando de um retiro espiritual em prol da "cura do planeta", em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. De acordo com o jornal Extra, a ex-esposa do empresário Marcus Buaiz está vivendo uma nova experiência com Dolabella no Festival Aya Música Medicina.
Segundo o jornal, o retiro reúne artistas e povos indígenas para realizar um “intercâmbio” e conexões. O evento - que vai até domingo - conta com apresentações indígenas, meditações, yoga, práticas culturais, ecologia e espiritualidade. O foco da experiência é a exaltação da Mãe Natureza, a cultura regenerativa e a reza pela cura do planeta.
Os artistas não postaram registros juntos, mas internautas repercutiram um vídeo nas redes sociais mostrando Wanessa e Dado realizando uma atividade do retiro. Segundo o jornal, o lema do evento é: “Sem bebidas alcoólicas, sem drogas, sem sofrimento animal, pela vida, respeito e união”.
@wanessaedado eles estão tão felizes ?❤ #wanessacamargo #dadodolabella #foryou #amor #retiro #tantra ♬ som original - wanessaedado

FLAGRADOS JUNTOS

Após muitos boatos, Wanessa e Dado foram flagrados juntos pela primeira vez após a separação da cantora. Nas imagens, divulgadas pela jornalista Fabíola Reipert, da TV Record, os dois surgem desembarcando de um veículo e entrando em um estabelecimento comercial, em Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás.

FIM DO CASAMENTO

Wanessa e o empresário Marcuz Buaiz anunciaram, através das redes sociais, a separação em maio. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.

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