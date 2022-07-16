Wanessa e Dado Dolabella participam de retiro espiritual, diz jornal

Wanessa Camargo e Dado Dolabella Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão participando de um retiro espiritual em prol da "cura do planeta", em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. De acordo com o jornal Extra, a ex-esposa do empresário Marcus Buaiz está vivendo uma nova experiência com Dolabella no Festival Aya Música Medicina.

Segundo o jornal, o retiro reúne artistas e povos indígenas para realizar um “intercâmbio” e conexões. O evento - que vai até domingo - conta com apresentações indígenas, meditações, yoga, práticas culturais, ecologia e espiritualidade. O foco da experiência é a exaltação da Mãe Natureza, a cultura regenerativa e a reza pela cura do planeta.

Os artistas não postaram registros juntos, mas internautas repercutiram um vídeo nas redes sociais mostrando Wanessa e Dado realizando uma atividade do retiro. Segundo o jornal, o lema do evento é: “Sem bebidas alcoólicas, sem drogas, sem sofrimento animal, pela vida, respeito e união”.

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