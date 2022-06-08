Graciele Lacerda fala sobre Wanessa e Dado Dolabella

A vida sentimental de Wanessa Camargo, após separação de Marcos Buaiz, ainda está dando pano para manga. Em entrevista ao colunista Léo Dias, Graciele Lacerda, esposa de Zezé Di Camargo, comentou sobre o suposto reencontro da enteada com um antigo affair, Dado Dolabella. Pelo visto, o possível "recordar é viver" dos pombinhos continua rendendo muita fofoca.
"Não sou da época do Dado, não o conheço, mas se isso é a felicidade dela, tem que ser feliz. As pessoas têm que ir atrás da felicidade delas", apontou, discretamente, a capixaba, sem entrar em mais detalhes sobre o assunto.
Recentemente, Wanessa Camargo deu uma entrevista à revista "Caras", dizendo que estava "focando muito na carreira, nos filhos e em sua casa", sem citar diretamente o assunto Dado Dolabella.
A fofoca sobre um possível retorno com o ator se deu após Léo Dias relatar, em sua coluna no portal Metrópoles, que, durante a Páscoa, Wanessa almoçou com Dado, junto com alguns amigos em comum, na Chapada dos Veadeiros (GO).
Inclusive, esse reencontro - segundo o site - teria sido um dos motivos da separação da artista com Buaiz. Detalhes apurados pelo portal revelam que o restaurante escolhido para esse momento foi o Mandala, bastante conhecido na região.
Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento no mês passado. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", dizia o comunicado no Instagram da artista.
GRAVIDEZ
Voltando a Graciele Lacerda, durante o mesmo bate-papo com Léo Dias, ela revelou que em breve deseja ser visitada pela cegonha, pois continuará tentando um processo de fertilização. "Até o fim do ano engravido. Zezé vai ficar duas semanas no Nordeste agora e, na volta, vamos fazer mais uma fertilização. Tenho certeza que vai dar certo".
O sertanejo compactua dos mesmos desejos que Graciele. Recentemente, em entrevista ao colunista do Metrópoles, Zezé Di Camargo confirmou seus anseios. "Tenho certeza que em poucos meses darei a notícia que serei pai novamente".