Graciele Lacerda fala sobre Wanessa e Dado Dolabella

Graciele Lacerda Crédito: Instagram/@gracielelacerdaoficial

"Não sou da época do Dado, não o conheço, mas se isso é a felicidade dela, tem que ser feliz. As pessoas têm que ir atrás da felicidade delas", apontou, discretamente, a capixaba, sem entrar em mais detalhes sobre o assunto.

Recentemente, Wanessa Camargo deu uma entrevista à revista "Caras" , dizendo que estava "focando muito na carreira, nos filhos e em sua casa", sem citar diretamente o assunto Dado Dolabella.

A fofoca sobre um possível retorno com o ator se deu após Léo Dias relatar, em sua coluna no portal Metrópoles, que, durante a Páscoa, Wanessa almoçou com Dado , junto com alguns amigos em comum, na Chapada dos Veadeiros (GO).

Inclusive, esse reencontro - segundo o site - teria sido um dos motivos da separação da artista com Buaiz. Detalhes apurados pelo portal revelam que o restaurante escolhido para esse momento foi o Mandala, bastante conhecido na região.

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento no mês passado. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", dizia o comunicado no Instagram da artista.

GRAVIDEZ

Voltando a Graciele Lacerda, durante o mesmo bate-papo com Léo Dias, ela revelou que em breve deseja ser visitada pela cegonha, pois continuará tentando um processo de fertilização. "Até o fim do ano engravido. Zezé vai ficar duas semanas no Nordeste agora e, na volta, vamos fazer mais uma fertilização. Tenho certeza que vai dar certo".