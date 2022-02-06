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Desabafo em vídeo

Zilu ataca a capixaba Graciele, noiva de Zezé: "Ela lutou para destruir uma família"

"Tem pessoas que inverteram a história. Parece que fui eu a destruidora de lares, a amante, parece que eu entrei na vida dela para estragar tudo", disse Zilu, ex de Zezé Di Camargo. "A lei do retorno tarda, mas não falha", completou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 16:35

Zilu Camargo e Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/redes sociais
Zilu Camargo perdeu a paciência com a jornalista e influencer capixaba Graciele Lacerda, atual noiva de Zezé Di Camargo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Zilu afirmou que Graciele destruiu a família dela e tem feito publicações com alfinetadas e indiretas.
"Eu não gostaria de estar aqui de novo, fazendo esse desabafo, mas é necessário, até porque as coisas estão tomando um rumo que eu não gostaria que tomasse. Estou recebendo bastante alfinetada do outro lado, que eu não gostaria de receber", afirmou Zilu, ex de Zezé, no vídeo.
"Tem pessoas que inverteram a história. Parece que fui eu a destruidora de lares, a amante, parece que eu entrei na vida dela para estragar tudo", disse.
Segundo a empresária, Graciele tem dado alfinetadas e mostrado a versão dela sobre o casamento de Zilu com Zezé. "Ela está onde ela queria estar. Ela lutou, ela brigou, para destruir uma família e estar no pódio", disparou Zilu. "A lei do retorno tarda, mas não falha", completou.
Zilu também aproveitou o vídeo para negar que tinha um casamento aberto.  "Nunca tive relacionamento aberto com ninguém. Casei, construí minha família com muito amor, ensinei meus filhos a valorizarem a família e jamais aceitaria viver um relacionamento aberto."
"Eu fui a traída, eu separei, eu que tive que buscar outros caminhos, deixar de lado tudo aquilo que eu vivia. Eu que deveria estar incomodada, não a outra pessoa. Eu quero paz, tranquilidade", desabafou.
No vídeo, Zilu ainda questiona algumas falas de Graciele em relação à doação de itens da fazenda da família. "Aquela fazenda está no meu nome também, tem algumas coisas minhas lá, nada foi doado. Ela sempre está me alfinetando, dizendo que foi taxada de interesseira, nunca fiz isso."
"Chega! Chega de alfinetar! Chega de dizer que as minhas coisas foram doadas. Não foram doadas, até porque não pode, tem um contrato que o que está lá e é meu, tenho que pegar, aliás, tudo que esta lá foi da minha época e a metade do que está aí é meu", finalizou Zilu. 

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