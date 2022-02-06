Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Olho roxo

Lucas Lucco preocupa fãs após aparecer com o rosto machucado: 'Bebi demais'

Para explicar a situação, o cantor gravou stories no Instagram: "A cachaça, quando não mata, ela humilha", afirmou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 13:50

Em meio às comemorações pelo lançamento de seu novo EP "Rolê Diferenciado Temporada 3", o cantor Lucas Lucco deu um susto nos fãs ao aparecer com o rosto com arranhões, um olho roxo e a mão enfaixada.
O cantor Lucas Lucco
O cantor Lucas Lucco Crédito: Reprodução/Instagram/@lucaslucco
Neste sábado (5), o cantor publicou fotos em seu perfil do Instagram e na legenda brincou com a situação: "Tava aqui em casa comemorando o lançamento do novo EP do Rolê Diferenciado, mas eu acho que foi diferenciado até demais".
O EP, que contém cinco músicas, conta com colaborações de Marília Mendonça e Mc Zaac.
Para explicar a situação, o cantor foi aos stories. "Eu tenho que vir aqui falar a verdade porque como é que vou ficar sem aparecer aqui nos stories até sarar?", disse com o filho Luca no colo.

Veja Também

"BBB 22": Casa de Vidro será na sala de ginástica

"BBB 22": Linn e Maria se beijam e Arthur aposta em entrada de novos participantes

Arthur Aguiar e Lucas estão na mira de Jade Picon no "BBB 22"

"Bebi demais ontem, levei um tombo ali perto da escada, caí em cima do dedo, quebrei o dedo, e caí de cara. É bem isso mesmo, nada mais a declarar", afirmou dando risada. Ele agradeceu o atendimento médico que recebeu no hospital.
A esposa do cantor, Lorena Carvalho, também apareceu nos vídeos de Lucas encenando o ocorrido. "A cachaça, quando não mata, ela humilha", afirmou.
No seu próprio perfil do Instagram, a modelo falou sobre o assunto, reforçando que o cantor não costuma beber. Para ela, a situação se agravou pelo fato de Lucas não ter se alimentado enquanto consumia bebidas alcoólicas. "Quando deu por volta de três horas da manhã, eu falei: 'amor, vai comer alguma coisa, sua boca está branca' e ele falou que ia deitar porque não estava se sentindo bem. No que ele levantou, deu alguns passos e simplesmente caiu de cara no chão."
A influenciadora disse que o cantor ficou um tempo inconsciente depois de bater a cabeça e, por isso, ela o levou ao hospital para fazer raio-x e tomografia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

lucas lucco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados