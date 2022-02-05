"BBB 22": Linn e Maria se beijam e Arthur aposta em entrada de novos participantes

Maria e Linn voltam a se beijar no "BBB" Crédito: Globoplay/Reprodução

Linn da Quebrada e Maria voltaram a se beijar no "BBB 22". Na festa que ocorreu na madrugada deste sábado (5), as participantes se abraçaram e dançaram juntas. Na sequência, elas trocaram beijos, como já tinha acontecido na celebração da semana passada.

No sábado anterior (29), Maria também ficou com Eliezer, com quem mantém um relacionamento casual, os dois transaram na quinta (3). Os outros participantes, inclusive Eliezer, vibraram com os beijos entre Lina e Maria.

Em outro momento, Arthur e Eslovênia se mostraram desconfiados com a falta de uma atração musical na festa. O ator apostou que mais pessoas vão entrar. Embora eles ainda não saibam, a Rede Globo anunciou na noite de sexta (4) que uma "Casa de Vidro" será instalada no meio do gramado da casa do "BBB" com dois participantes anônimos (um homem e uma mulher). Caberá ao público decidir se os dois entram no reality ou não.

"Eu acho que o bagulho flopou e eles vão colocar duas pessoas para animar", afirmou Arthur. Jade acrescentou que sonhou com o ingresso de novas pessoas no programa.

O ator disse acreditar na entrada de dois ex-participantes: "Alemão e Bambam", especulou ele. Antes Lais também observou que há uma movimentação estranha dentro do reality. "Gente, está acontecendo alguma coisa. A casa está trancada, a cortina está fechada, aquele refletor não está ligado."

CASA DE VIDRO

A Casa de Vidro será montada na próxima sexta (11), no gramado do "BBB". Neste mesmo dia, será aberta a votação no Gshow para o público decidir se eles entram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Segundo a Globo, o homem e a mulher do time Pipoca já estão em pré-confinamento e sem contato com o mundo externo. Eles estão vacinados contra Covid e antes de entrar serão testados novamente.