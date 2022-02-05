Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • "BBB 22": Linn e Maria se beijam e Arthur aposta em entrada de novos participantes
Babado!

"BBB 22": Linn e Maria se beijam e Arthur aposta em entrada de novos participantes

Veja o que aconteceu na festa da madrugada deste sábado (5) na casa mais vigiada do Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 09:19

Maria e Linn voltam a se beijar no
Maria e Linn voltam a se beijar no "BBB" Crédito: Globoplay/Reprodução
Linn da Quebrada e Maria voltaram a se beijar no "BBB 22". Na festa que ocorreu na madrugada deste sábado (5), as participantes se abraçaram e dançaram juntas. Na sequência, elas trocaram beijos, como já tinha acontecido na celebração da semana passada.
No sábado anterior (29), Maria também ficou com Eliezer, com quem mantém um relacionamento casual, os dois transaram na quinta (3). Os outros participantes, inclusive Eliezer, vibraram com os beijos entre Lina e Maria.
Em outro momento, Arthur e Eslovênia se mostraram desconfiados com a falta de uma atração musical na festa. O ator apostou que mais pessoas vão entrar. Embora eles ainda não saibam, a Rede Globo anunciou na noite de sexta (4) que uma "Casa de Vidro" será instalada no meio do gramado da casa do "BBB" com dois participantes anônimos (um homem e uma mulher). Caberá ao público decidir se os dois entram no reality ou não.

Veja Também

Boninho anuncia volta da Casa de Vidro no "BBB 22" com novos participantes

Lucio Mauro Filho e Debora Lamm entram na trama de "Quanto Mais Vida, Melhor!" como rivais

Promotoria denuncia Safadão e Thyane por corrupção passiva e peculato em vacinação

"Eu acho que o bagulho flopou e eles vão colocar duas pessoas para animar", afirmou Arthur. Jade acrescentou que sonhou com o ingresso de novas pessoas no programa.
O ator disse acreditar na entrada de dois ex-participantes: "Alemão e Bambam", especulou ele. Antes Lais também observou que há uma movimentação estranha dentro do reality. "Gente, está acontecendo alguma coisa. A casa está trancada, a cortina está fechada, aquele refletor não está ligado."

CASA DE VIDRO

A Casa de Vidro será montada na próxima sexta (11), no gramado do "BBB". Neste mesmo dia, será aberta a votação no Gshow para o público decidir se eles entram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.
Segundo a Globo, o homem e a mulher do time Pipoca já estão em pré-confinamento e sem contato com o mundo externo. Eles estão vacinados contra Covid e antes de entrar serão testados novamente.
O apresentador Tadeu Schmidt explicou que ou "entram os dois ou não entra nenhum". "O resultado dessa votação será no próximo domingo (13), antes da formação do paredão. Se a dupla entrar, os dois estarão imunes e, juntos, vão ter que dar um voto aberto. Não é uma indicação, é mais um voto da casa", explicou Tadeu Schmidt.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados