Boninho anuncia volta da Casa de Vidro no "BBB 22" com novos participantes

Boninho, diretor o "Big Brother Brasil 2022", decidiu colocar fogo no parquinho do reality que anda parado com os participantes em um clima de amizade. Ele anunciou na noite desta sexta-feira (4) nas redes sociais que terá a volta da clássica Casa de Vidro com novos participantes.

Segundo a Rede Globo, entrarão na casa mais vigiada do Brasil um homem e uma mulher do time Pipoca, que já estão em pré-confinamento e sem contato com o mundo externo. Eles estão vacinados contra Covid-19 e, mesmo negativados, passarão pelo período de quarentena. Antes de entrarem na casa, serão testados novamente.

Tadeu Schimidt é o apresentador do "BBB 22": público quer jogo mais movimentado Crédito: Rede Globo

Os participantes do reality vão acordar um dia e se deparar com a casa de vidro do lado de fora da residência do BBB. Neste mesmo dia, será aberta a votação no Gshow para o público decidir se os moradores da casa de vidro entram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

No Instagram, Boninho postou um vídeo atrás de um vidro dizendo: "E aí alguém falou em casa de vidro?"

Na legenda do vídeo, Boninho escreveu "Vocês estão pedindo isso? Será? Tadeu Schmidt ajuda aí. Conta alguma coisa." Os internautas comentaram: "sim" e "eu quero". Um deles escreveu: "Bora movimentar esse jogo gente."

Outros internautas pediram a volta de Rodrigo Mussi, eliminado no segundo paredão, na casa de vidro. "Tem que voltar o único participante que quer jogar. Volta Rodrigo Mussi". Uma mulher comentou: "Volta Rodrigo Mussi. O povo vai ficar louco com a volta dele, vai tacar fogo no parquinho mais ainda."