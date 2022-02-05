Lucio Mauro Filho e Debora Lamm entram na trama de "Quanto Mais Vida, Melhor!" como rivais

Os atores Lucio Mauro Filho e Debora Lamm vão entrar em "Quanto Mais Vida, Melhor!" (Rede Globo) a partir deste sábado (5). Na trama, eles vão viver os advogados Cardoso e Simone.

O personagem do ator é contratado por Guilherme (Mateus Solano) para cuidar do divórcio e deixar Rose (Bárbara Colen) sem um tostão no bolso. Já ela vai defender a ex-modelo por indicação de Joana (Mariana Nunes). Embora sejam rivais nos tribunais, o que o ex-casal não sabe, é que os advogados são amantes. Juntos em um motel, eles vão apostar uma viagem para quem ganhar o caso.

Cardoso (Lucio Mauro Filho) e Simone (Debora Lamm) entram na trama de "Quanto Mais Vida Melhor" Crédito: João Miguel Júnior/Globo

Segundo Lucio Mauro Filho, Cardoso representa um tipo muito comum no Brasil, presente em todas as áreas. "Aquele que quer tanto agradar, que acaba ultrapassando a fronteira da ética. Não falta gente assim para se inspirar", diz.

Para fazer o papel, Debora Lamm afirma ter estudado o texto com a amiga Flávia Millioni, que "tem bastante intimidade com a linguagem, por ser também advogada". A atriz diz também que foi ela quem indicou Lucio para fazer o papel de Cardoso, já que os dois se conhecem desde a época em que fizeram juntos a escola de teatro Tablado, no Rio.