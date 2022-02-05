Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Lucio Mauro Filho e Debora Lamm entram na trama de "Quanto Mais Vida, Melhor!" como rivais
Novela das 19h

Lucio Mauro Filho e Debora Lamm entram na trama de "Quanto Mais Vida, Melhor!" como rivais

Apesar de se enfrentarem nos tribunais, eles são amantes. Os personagens começam a agitar o folhetim da Rede Globo neste sábado (5)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 08:52

Os atores Lucio Mauro Filho e Debora Lamm vão entrar em "Quanto Mais Vida, Melhor!" (Rede Globo) a partir deste sábado (5). Na trama, eles vão viver os advogados Cardoso e Simone.
O personagem do ator é contratado por Guilherme (Mateus Solano) para cuidar do divórcio e deixar Rose (Bárbara Colen) sem um tostão no bolso. Já ela vai defender a ex-modelo por indicação de Joana (Mariana Nunes). Embora sejam rivais nos tribunais, o que o ex-casal não sabe, é que os advogados são amantes. Juntos em um motel, eles vão apostar uma viagem para quem ganhar o caso.
Cardoso (Lucio Mauro Filho) e Simone (Debora Lamm) entram na trama de
Cardoso (Lucio Mauro Filho) e Simone (Debora Lamm) entram na trama de "Quanto Mais Vida Melhor" Crédito: João Miguel Júnior/Globo
Segundo Lucio Mauro Filho, Cardoso representa um tipo muito comum no Brasil, presente em todas as áreas. "Aquele que quer tanto agradar, que acaba ultrapassando a fronteira da ética. Não falta gente assim para se inspirar", diz.
Para fazer o papel, Debora Lamm afirma ter estudado o texto com a amiga Flávia Millioni, que "tem bastante intimidade com a linguagem, por ser também advogada". A atriz diz também que foi ela quem indicou Lucio para fazer o papel de Cardoso, já que os dois se conhecem desde a época em que fizeram juntos a escola de teatro Tablado, no Rio.
"Ele é meu amigo querido, irmão de uma vida inteira! Queria muito fazer essa trama com ele, me sinto em casa", afirma.

Veja Também

Boninho anuncia volta da Casa de Vidro no "BBB 22" com novos participantes

Promotoria denuncia Safadão e Thyane por corrupção passiva e peculato em vacinação

Elizangela confirma que não tomou vacina contra Covid-19 e usa oxigênio após internação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados