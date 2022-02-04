Elizangela confirma que não tomou vacina contra Covid-19 e usa oxigênio após internação

A atriz Elizangela, que ficou internada por quatro dias no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, por causa de complicações da Covid-19, confirmou o fato de não ter recebido nenhuma dose da vacina. Segundo a prefeitura do município, no ato da internação, Elizangela informou que não foi imunizada contra o novo coronavírus.
A artista, de 67 anos, afirmou que foi internada por causa de pneumonia. A declaração foi dada em uma live para a jornalista Thony Di Carlo.
Elizangela contou que ainda faz uso de oxigênio por orientação médica mesmo depois da alta hospitalar. A orientação era fazer medicação venosa para um combate mais rápido do problema nos pulmões.
Segundo informações do portal G1, o empresário da atriz, Lauro Santanna, afirmou que, após sua alta hospitalar, no último dia 23, Elizangela começou a fazer fisioterapia pulmonar - que são exercícios que ajudam a expandir a capacidade do órgão.
Lauro também revelou ao site que a gravidade do estado de Elizangela tenha se dado por causa dos problemas respiratórios prévios que ela possui. A atriz teve um enfisema pulmonar e foi internada em agosto de 2019, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).