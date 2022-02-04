Elizangela confirma que não tomou vacina contra Covid-19 e usa oxigênio após internação

Elizangela durante gravações da novela 'A Força do Querer', de 2017 Crédito: Acervo Rede Globo

A atriz Elizangela, que ficou internada por quatro dias no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, por causa de complicações da Covid-19, confirmou o fato de não ter recebido nenhuma dose da vacina. Segundo a prefeitura do município, no ato da internação, Elizangela informou que não foi imunizada contra o novo coronavírus.

A artista, de 67 anos, afirmou que foi internada por causa de pneumonia. A declaração foi dada em uma live para a jornalista Thony Di Carlo.

Elizangela contou que ainda faz uso de oxigênio por orientação médica mesmo depois da alta hospitalar. A orientação era fazer medicação venosa para um combate mais rápido do problema nos pulmões.

Segundo informações do portal G1, o empresário da atriz, Lauro Santanna, afirmou que, após sua alta hospitalar, no último dia 23, Elizangela começou a fazer fisioterapia pulmonar - que são exercícios que ajudam a expandir a capacidade do órgão.