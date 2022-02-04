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Em recuperação

Elizangela confirma que não tomou vacina contra Covid-19 e usa oxigênio após internação

Em live na internet, ela disse que foi internada em janeiro por causa de uma pneumonia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:08

Elizangela durante gravações da novela 'A Força do Querer', de 2017
Elizangela durante gravações da novela 'A Força do Querer', de 2017 Crédito: Acervo Rede Globo
A atriz Elizangela, que ficou internada por quatro dias no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, por causa de complicações da Covid-19, confirmou o fato de não ter recebido nenhuma dose da vacina. Segundo a prefeitura do município, no ato da internação, Elizangela informou que não foi imunizada contra o novo coronavírus.
A artista, de 67 anos, afirmou que foi internada por causa de pneumonia. A declaração foi dada em uma live para a jornalista Thony Di Carlo.
Elizangela contou que ainda faz uso de oxigênio por orientação médica mesmo depois da alta hospitalar. A orientação era fazer medicação venosa para um combate mais rápido do problema nos pulmões.

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Segundo informações do portal G1, o empresário da atriz, Lauro Santanna, afirmou que, após sua alta hospitalar, no último dia 23, Elizangela começou a fazer fisioterapia pulmonar - que são exercícios que ajudam a expandir a capacidade do órgão.
Lauro também revelou ao site que a gravidade do estado de Elizangela tenha se dado por causa dos problemas respiratórios prévios que ela possui. A atriz teve um enfisema pulmonar e foi internada em agosto de 2019, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

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