Narcisa frustra sonho de Luan Santana em cantar com Roberto Carlos: "Não grava mais"

Narcisa frustrou os planos de Luan Santana durante live Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A socialite Narcisa Tamborindeguy não para de fabricar memes em suas lives. Durante o bate papo ao vivo com o cantor Luan Santana, nesta quarta-feira (2), a ex-mulher de Boninho acabou frustrando os planos do sertanejo.

Na conversa, Luan expressou o desejo em gravar com o rei Roberto Carlos. No entanto, Narcisa deu uma resposta nada agradável para o sertanejo: “Ah, mas com ele é difícil, não grava mais”.

A cena viralizou nas redes sociais e entrou para a coleção de memes da socialite. Narcisa é conhecida por protagonizar cenas engraçadas e até "embaraçosas" em suas lives.

Narcisa destruiu o sonho do Luan kkkkkkkkkkkkkkk tadinho pic.twitter.com/WlYHt2iC22 — Aline (@loukspeloluan) February 3, 2022