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Viralizou

Narcisa frustra sonho de Luan Santana em cantar com Roberto Carlos: "Não grava mais"

A socialite conversou com o sertanejo nesta quarta-feira (2), durante uma live nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 11:11

Narcisa frustrou os planos de Luan Santana durante live
Narcisa frustrou os planos de Luan Santana durante live Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A socialite Narcisa Tamborindeguy não para de fabricar memes em suas lives. Durante o bate papo ao vivo com o cantor Luan Santana, nesta quarta-feira (2), a ex-mulher de Boninho acabou frustrando os planos do sertanejo.
Na conversa, Luan expressou o desejo em gravar com o rei Roberto Carlos. No entanto, Narcisa deu uma resposta nada agradável para o sertanejo: “Ah, mas com ele é difícil, não grava mais”.
A cena viralizou nas redes sociais e entrou para a coleção de memes da socialite. Narcisa é conhecida por protagonizar cenas engraçadas e até "embaraçosas" em suas lives. 

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