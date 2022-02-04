"BBB 22": Twitter do Jornal da Globo comenta sobre demora da prova do líder

Renata Lo Prete Crédito: TV Globo/Reprodução

A programação da rede Globo sentiu com a demora da prova do líder do BBB 22 (Globo) que começou na noite de quinta e se estendeu até a madrugada desta sexta (4). A dinâmica que exigiu memorização dos participantes e coroou Jade Picon como a primeira líder mulher da edição. No entanto, a produção do programa não esperava que iria se prolongar.

Foram ao todo onze rodadas na fase final da disputa, sem contar as outras três etapas classificatórias, para o resultado acontecer. O perfil do Jornal da Globo no Twitter chegou a comentar sobre o atraso da sua exibição que acontece ao vivo no início das madrugadas.

"Relaxa... Só mais um pouquinho e o Jornal da Globo te atualiza de tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo durante essas horas de prova do líder no #BBB22. É já, já!", escreveu o responsável por cuidar da conta do jornal.

O próprio apresentador do reality show, Tadeu Schmidt, 47, não escondeu a surpresa ao ver que Jade e Vyni, os finalistas da disputa, não erravam. "Vocês são muito bons", comentou. "Se vira aí Amauri", brincou Schmidt. Amauri Soares, 55, é o diretor de programação da Globo.

Os telespectadores não perderam a oportunidade de comentar no tuíte do Jornal da Globo. Eles citaram a jornalista e âncora, Renata Lo Prete, 57, e prestaram apoio a ela. "Estamos com você", respondeu um usuário.

"Dona Lo Prete tá na copa de Funcionários da Globo agora usando todo o crédito dela, na máquina de café pra se manter acordada", digitou outro internauta.

Mesmo com o atrasado na programação, emissora não fez alterações e o talk show "Lady Night", de Tatá Werneck, 38, foi exibido depois do BBB 22. ​