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BBB 22

"BBB 22": Superanjo, votação aberta e sorte; entenda a dinâmica da semana

No próximo domingo (6) o terceiro paredão será formado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 08:18

Dinâmica da semana (3)
Dinâmica da semana (3) Crédito: TV Globo/Reprodução
Nesta noite de quinta-feira (3) acontece a terceira prova do líder do BBB 22 (Globo), e como de costume, Tadeu Schmidt, 47, explicou para os telespectadores como vai funcionar a dinâmica da semana e a formação do paredão no próximo domingo (6).
O vencedor da prova do líder que consiste em memorização irá escolher quatro jogadores para encarar uma consequência cada, sendo elas: ir direto pro paredão, ir pro VIP, ganhar uma imunidade e ir para a xepa.
No sábado (5), irá acontecer a prova do anjo. O primeiro eliminado da disputa vai direto pro monstro e o vencedor será um superanjo; com voto peso dois e imunidade dupla, sendo então autoimune e podendo imunizar outra pessoa.
Já na formação do paredão que acontece no próximo domingo (6), o líder vai indicar mais uma pessoa --além daquela que ele escolheu para ir pro paredão ao vencer a prova de liderança--, o anjo imunizará alguém e a votação da casa vai mandar duas pessoas.
Assim como na semana passada, as indicações para o paredão vão ser tanto no confessionário quanto aberta. A ordem será feita através de sorteio. Os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam um ao paredão. Os últimos nove sorteados votam no confessionário.
As duas pessoas mais votadas pela prova e o escolhido pelo líder na prova da liderança vão disputar a prova bate e volta.
A última formação do paredão resultou a eliminação de Rodrigo, que foi eliminado com 48,45% dos votos disputou a berlinda com Jessilane e Natália na última terça-feira (1º).

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