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Família Poncio se prepara para lançar o próprio reality show

Programa deve seguir os moldes do 'Keeping Up With The Kardashians'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 06:55

Gabi Brant e Saulo Poncio
Gabi Brant e Saulo Poncio Crédito: Reprodução/Instagram/@sauloponcio
A família Poncio se prepara para lançar em breve o próprio reality show: "Los Poncios". A notícia foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, do Em Off, e a reportagem confirmou com uma fonte próxima à família, que não soube informar se o pastor Márcio Poncio está negociando com alguma plataforma de streaming.
No final de 2019, o pastor Márcio Poncio, patriarca da família, contou em entrevistas que não tinha chegado a um acordo com a Netflix para exibir o reality. Na época, ele até publicou a prévia de como se apresentaria na plataforma de streaming.
Um indício de que o reality pode ser lançado em breve é um perfil criado no Instagram com nome "Los Poncios Oficial", que tem mais de 10 mil seguidores. A conta não tem nenhuma postagem, mas segue membros da família Poncio.
O programa deve seguir os moldes do reality "Keeping Up With The Kardashians", que acompanha a vida das irmãs Kim, Khloe e Kourtney Kardashian e Kendall e Kylie Jenner, e da matriarca Kris Jenner.
A família Poncio está constantemente nos noticiários devido a polêmicas. Atualmente, o pastor Márcio e os filhos Saulo e Sarah estão separados de seus companheiros.
No final do ano passado, Sarah virou notícia após um desabafo nas redes sociais dizendo que perdeu a guarda do filho adotivo para a família biológica.
"Todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento de ambas as partes. Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho", disse o comunicado na época.

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