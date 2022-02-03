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Luxo

Kanye West presenteia namorada e amigas com bolsa mais cara do mundo

Ele quis impressionar Julia Fox em seu aniversário de 32 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 18:02

Kanye West pretende transformar suas casas em igrejas
Kanye West pretende transformar suas casas em igrejas Crédito: Folhapress
Os gestos exagerados de Kanye West, 44, chegaram às comemorações do aniversário de 32 anos da namorada, a atriz Julia Fox. Uma fonte próxima ao casal confirmou ao site Page Six Style que o rapper presenteou Julia e suas amigas com bolsas de luxo da Hermès Birkin, consideradas as mais caras do mundo.
Os representantes do casal não responderam imediatamente ao pedido de comentários do Page Six sobre as bolsas, que podem chegar a custar até US$ 500 mil (R$ 2,6 milhão).
Julia comemorou o aniversário com West --com quem está namorando há pouco mais de um mês-- e um grupo de amigos próximos, no restaurante Nova York Lucien. Ele interrompeu a gravação de seu novo álbum, em Los Angeles, para voar a Nova York para festejar o aniversário da namorada.
Esta não é a primeira vez que o rapper tenta impressionar a atriz com presentes caros. Em janeiro, Julia revelou à revista Interview Magazine que West a surpreendeu com uma suíte inteira de hotel com roupas.
Um representante da marca amada por celebridades Diesel, que forneceu todo o guarda-roupa, disse ao Page Six Style que a atriz foi presenteada com 40 looks completos para escolher --dez da coleção de desfile de primavera de 2022 da Diesel e 30 de sua linha de pré-outono 2022.
West segue em processo de divórcio da empresária e socialite Kim Kardashian , 41, com quem tem quatro filhos --North, 8, Chicago, 4, Saint, 6, e Psalm, 2.
Quando o rapper estava casado com a socialite ele a presenteou com US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) em ações de várias empresas, como a Amazon, Netflix e Apple.

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