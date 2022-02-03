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  • Dona do hit "Se Joga no Passinho", Brisa Star desembarca no ES neste sábado (05)
"O Piseiro vai bombar!"

Dona do hit "Se Joga no Passinho", Brisa Star desembarca no ES neste sábado (05)

cantora, conhecida como "fadinha do piseiro", se apresenta no "Bailinho do Spettus", na Serra. Com apenas 14 anos, a mineira é um fenômeno e coleciona vários hits nas plataformas digitais
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 15:17

A cantora Brisa Star no clipe
A cantora Brisa Star no clipe "Cena de Amor", com participação de Zé Vaqueiro Crédito: Youtube/BRISA STAR OFICIAL
Com apenas 14 anos, a mineira Brisa Star, conhecida como "fadinha do piseiro", é uma das grandes apostas de 2022. Dona do sucesso "Se Joga no Passinho", a cantora mirim é a principal atração do "Bailinho do Spettus", que acontece no próximo sábado, às 20h, na Serra.
Nascida em 2007 na cidade de Ibiaí-MG, Brisa possui um talento nato para cantar. Começou a tomar gosto pela música desde cedo por influência do pai, que também é cantor e compositor. Com tanta espontaneidade e humor, a artista já soma quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais e cerca de 1,5 milhão de inscritos no Youtube.
Em 2018, Brisa começou a carreira ao lado do pai, na música "Dançando". No ano seguinte, a "fadinha" participou ao vivo da gravação de um CD promocional, onde fez um cover da música "Me Belisca", de MC Bruninho, na versão piseiro.
Mas foi em agosto de 2020, durante a pandemia, que a jovem artista lançou seu maior sucesso. A música "Se Joga no Passinho", com a participação do cantor TJ Thiago Jhonathan, chegou a ficar em primeiro lugar nas paradas regionais e já passou dos 180 milhões de visualizações no Youtube. O hit viralizou na rede social TikTok e foi a música mais tocada do Brasil.
Na sequência, Brisa gravou "Cena de Amor", com a participação do cantor Zé Vaqueiro, lançada pela Sony Music. O novo trabalho da ‘fadinha do piseiro’ possui mais de 30 milhões de views nas redes, além de ser destaque nas principais playlists das plataformas de música.
  • SERVIÇO

  • Bailinho do Spettus com Brisa Star 

  • Data: 5 de fevereiro 
  • Local: Spettus 
  • Endereço:  Rua João Germano de Mello, 1444, São Francisco Serra, ES
  • Horário: 20 h 
  • Valores: R$30 (1º lote)
  • Pontos de venda: Super Ticket 
  • É necessário apresentar o ingresso e o cartão de vacinação.

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