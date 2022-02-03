Dona do hit "Se Joga no Passinho", Brisa Star desembarca no ES neste sábado (05)

A cantora Brisa Star no clipe "Cena de Amor", com participação de Zé Vaqueiro Crédito: Youtube/BRISA STAR OFICIAL

Com apenas 14 anos, a mineira Brisa Star, conhecida como "fadinha do piseiro", é uma das grandes apostas de 2022. Dona do sucesso "Se Joga no Passinho", a cantora mirim é a principal atração do "Bailinho do Spettus", que acontece no próximo sábado, às 20h, na Serra.

Nascida em 2007 na cidade de Ibiaí-MG, Brisa possui um talento nato para cantar. Começou a tomar gosto pela música desde cedo por influência do pai, que também é cantor e compositor. Com tanta espontaneidade e humor, a artista já soma quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais e cerca de 1,5 milhão de inscritos no Youtube.

Em 2018, Brisa começou a carreira ao lado do pai, na música "Dançando". No ano seguinte, a "fadinha" participou ao vivo da gravação de um CD promocional, onde fez um cover da música "Me Belisca", de MC Bruninho, na versão piseiro.

Mas foi em agosto de 2020, durante a pandemia, que a jovem artista lançou seu maior sucesso. A música "Se Joga no Passinho", com a participação do cantor TJ Thiago Jhonathan, chegou a ficar em primeiro lugar nas paradas regionais e já passou dos 180 milhões de visualizações no Youtube. O hit viralizou na rede social TikTok e foi a música mais tocada do Brasil.

Na sequência, Brisa gravou "Cena de Amor", com a participação do cantor Zé Vaqueiro, lançada pela Sony Music. O novo trabalho da ‘fadinha do piseiro’ possui mais de 30 milhões de views nas redes, além de ser destaque nas principais playlists das plataformas de música.