Melody fala sobre Anitta e troca farpas com Camila Loures em podcast: "Não sou biscoiteira"

A chapa esquentou durante o programa "PodCats" na noite de quarta-feira (2). MC Melody acabou batendo boca com Camila Loures e o bafulê virou um dos assuntos mais comentados da internet nesta quinta (3).
Segundo a revista "Caras", a jovem e a parceira de Virginia Fonseca protagonizaram um climão durante a entrevista. O desentendimento entre as duas começou após a funkeira citar a participação de Anitta no podcast. Na ocasião, a cantora pop alfinetou Melody, que teria dito que era maior que ela.
"Vocês disseram que eu tinha falado que eu era melhor que ela (Anitta). Aonde que eu falei isso?! Eu falei que eu IA ser maior que ela e não que eu ERA maior que ela. E aí vocês falaram isso pra ela. Passa a informação certa, senão vocês fazem uma treta sem ter treta. E não foi o que aconteceu", falou Melody.
Ainda de acordo com a publicação, Camila Loures pegou o celular e resgatou um áudio em que Melody fala sobre o sucesso de Anitta e confirmou que ela disse que "ia ser maior".
"Mas aí que tá. Me perdoa que eu falei que você tinha falado que você era", desculpou-se a apresentadora. "Foi porque falei errado, ser humano erra. Então, me perdoa, estou te pedindo perdão. Mas a forma que você falou é que é isso. Você falou que ela é Brasil. Ela não é Brasil, Anitta é mundial. Ela está gigante e vai conquistar muito mais", disse ainda, elogiando Anitta.
Melody aproveitou para dar uma alfinetada: "É que você queria um marketing ali", e recebeu uma resposta daquelas de Camila: "De forma alguma. Não sou biscoiteira, nunca fui. Sete anos sem fazer nada pra ficar famosa: só fazendo vídeo, três vídeos por dia. Três videos por dia que eu solto! Bastante trabalho, nunca biscoito", rebateu a youtuber.