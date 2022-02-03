Melody fala sobre Anitta e troca farpas com Camila Loures em podcast: "Não sou biscoiteira"

Melody e Camila Loures durante o programa "PodCats" Crédito: Reprodução/Youtube

A chapa esquentou durante o programa "PodCats" na noite de quarta-feira (2). MC Melody acabou batendo boca com Camila Loures e o bafulê virou um dos assuntos mais comentados da internet nesta quinta (3).

Segundo a revista "Caras", a jovem e a parceira de Virginia Fonseca protagonizaram um climão durante a entrevista. O desentendimento entre as duas começou após a funkeira citar a participação de Anitta no podcast. Na ocasião, a cantora pop alfinetou Melody, que teria dito que era maior que ela.

Gente o FECHO que a Camila loures deu na Melody, tô em choque pic.twitter.com/eLUxuDsVjY — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) February 2, 2022

"Vocês disseram que eu tinha falado que eu era melhor que ela (Anitta). Aonde que eu falei isso?! Eu falei que eu IA ser maior que ela e não que eu ERA maior que ela. E aí vocês falaram isso pra ela. Passa a informação certa, senão vocês fazem uma treta sem ter treta. E não foi o que aconteceu", falou Melody.

Ainda de acordo com a publicação, Camila Loures pegou o celular e resgatou um áudio em que Melody fala sobre o sucesso de Anitta e confirmou que ela disse que "ia ser maior".

"Mas aí que tá. Me perdoa que eu falei que você tinha falado que você era", desculpou-se a apresentadora. "Foi porque falei errado, ser humano erra. Então, me perdoa, estou te pedindo perdão. Mas a forma que você falou é que é isso. Você falou que ela é Brasil. Ela não é Brasil, Anitta é mundial. Ela está gigante e vai conquistar muito mais", disse ainda, elogiando Anitta.