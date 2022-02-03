Após ganhar "cantada" de Anitta nas Olimpíadas de Tóquio, atleta capixaba conhece cantora

O jogador de vôlei de praia capixaba Vinicius Freitas Crédito: Instagram/@vinicius_freitas

Após ganhar elogios de Anitta enquanto participava das Olimpíadas de Tóquio, o jogador de vôlei de praia capixaba Vinicius Freitas finalmente conheceu a cantora em Guarapari, no último sábado (29). A pop star veio ao Espírito Santo apresentar o ensaio de seu bloco de carnaval no fim de semana.

Nas redes sociais, Vinicius compartilhou as imagens do tão esperado encontro com Anitta. "Olha só quem estou conhecendo pessoalmente. O encontro veio", disse o rapaz de 26 anos. Segundo o jornal Extra, o atleta chegou a confidenciar para a artista que está solteiro.

O jogador terminou recentemente seu relacionamento de dois anos com o médico Rafael Helmer. Mesmo namorando, o bonitão recebeu uma cantada de Anitta na época dos jogos de Tóquio. “Adoro vôlei de praia, menina", escreveu a cantora. Logo após o comentário, os fãs da artista disseram que Vinicius era comprometido com outro rapaz. "Ele é do vale", escreveu uma seguidora.

Vinicius Freitas e Anitta em Guarapari, no último sábado (29) Crédito: Reprodução/Instagram