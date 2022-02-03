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Bonitão!

Após ganhar "cantada" de Anitta nas Olimpíadas de Tóquio, atleta capixaba conhece cantora

Jogador de vôlei de praia, Vinicius Freitas postou o "date" com a pop star nas redes sociais. Na ocasião, o rapaz ainda revelou estar solteiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 10:55

O jogador de vôlei de praia capixaba Vinicius Freitas
O jogador de vôlei de praia capixaba Vinicius Freitas Crédito: Instagram/@vinicius_freitas
Após ganhar elogios de Anitta enquanto participava das Olimpíadas de Tóquio, o jogador de vôlei de praia capixaba Vinicius Freitas finalmente conheceu a cantora em Guarapari, no último sábado (29). A pop star veio ao Espírito Santo apresentar o ensaio de seu bloco de carnaval no fim de semana.
Nas redes sociais, Vinicius compartilhou as imagens do tão esperado encontro com Anitta. "Olha só quem estou conhecendo pessoalmente. O encontro veio", disse o rapaz de 26 anos. Segundo o jornal Extra, o atleta chegou a confidenciar para a artista que está solteiro.
O jogador terminou recentemente seu relacionamento de dois anos com o médico Rafael Helmer. Mesmo namorando, o bonitão recebeu uma cantada de Anitta na época dos jogos de Tóquio. “Adoro vôlei de praia, menina", escreveu a cantora. Logo após o comentário, os fãs da artista disseram que Vinicius era comprometido com outro rapaz. "Ele é do vale", escreveu uma seguidora.
Vinicius Freitas e Anitta em Guarapari, no último sábado (29)
Vinicius Freitas e Anitta em Guarapari, no último sábado (29) Crédito: Reprodução/Instagram
No entanto, a cantora embarcou nos comentários e respondeu: “Adoro dar uma volta no vale". Após a repercussão, o capixaba ganhou vários seguidores e acabou se tornando um “colírio” para muita gente.

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