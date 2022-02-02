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"Que vida e legado", diz Hugh Jackman em homenagem a Isaac Bardavid

Dublador de Wolverine faleceu aos 90 anos, nesta terça-feira (1°)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 15:50

O ator Hugh Jackman, 53, conhecido por interpretar o Wolverine, homenageou o dublador do personagem no Brasil, Isaac Bardavid, que faleceu nesta terça-feira (1º), aos 90 anos. Em seu Instagram, ele compartilhou o vídeo de seu encontro com Bardavid no programa "The Noite" (SBT), em 2017.
"Isaac Bardavid. Que lendário. Que vida e legado. Que voz! 'Não seja aquilo que te fizeram'. Descanse bem, meu amigo", escreveu na legenda. No registro, Jackman reproduz uma fala do filme "Logan" (2017) e Bardavid emenda com a versão brasileira, o que deixou o intérprete de Wolverine surpreso.
Nos comentários da publicação fãs e internautas brasileiros agradeceram ao artista pela homenagem. "Nosso eterno Wolverine", escreveu uma. "Essa entrevista foi lendária! Descanse em paz Isaac Bardavid! O senhor marcou a infância de milhões de brasileiros!", disse outro. "Obrigada pela homenagem", escreveu uma terceira.
Famoso por dar voz a personagens como Wolverine e Esqueleto, Isaac Bardavid morreu nesta terça-feira, aos 90 anos. A morte foi confirmada pelo filho do dublador, João Bardavid, que compartilhou uma foto e uma mensagem nas redes sociais.
O ator Hugh Jackman, conhecido por interpretar Wolverine, e o dublador do personagem, Isaac Bardavid
O ator Hugh Jackman, conhecido por interpretar Wolverine, e o dublador do personagem, Isaac Bardavid Crédito: Reprodução/Instagram
"90 anos, 11 meses e 19 dias. Se bem conheço o coroa, ele diria assim: 'Toma tenência na vida meu filho'. É com essa frase que escrevo que nosso querido ator, dublador, escritor, esposo, pai, vô, bisavô e amigo, hoje partiu para um plano espiritual", escreveu o filho do dublador.
Bardavid estava internado em estado grave para tratar complicações relacionadas a uma enfisema pulmonar. Em publicações anteriores na rede social, o filho do dublador disse que o pai sempre teve doença pulmonar crônica.

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Segundo João, o pulmão do dublador parou de oxigenar o corpo, mesmo entubado. "O sangue ficou ácido demais (com taxa de oxigênio muito baixa) e por conta disso o coração falhou. Os médicos tentaram reanimação, mas o corpo já está muito cansado", escreveu o filho, na publicação.

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