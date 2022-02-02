Fora do "BBB 22", Rodrigo lamenta: "virei alvo porque quis mexer no jogo"

Acho que o público gosta do jogo. Dentro da casa, eu via as pessoas votando e pedindo desculpa. Pensei: a gente está em um jogo por R$ 1,5 milhão ou em um jogo de relacionamento? O que me fez ser cada vez mais incisivo foi o primeiro discurso do Tadeu. Ele parecia mostrar que queria ver o jogo acontecer, falou “será que as pessoas estão gostando dessas gracinhas, dessas músicas?”, algo assim. Eu não sei se eu que entendi errado, mas, a partir disso, eu decidi jogar. Entendi esse recado e me movimentei como se fosse uma peça de xadrez. E, realmente, acho que pesei a mão nisso, poderia ter me relacionado mais. Não estava mais me sentindo bem com isso, não estava sendo um cara legal para as pessoas. Talvez o jogo desse ano tenha um outro estilo. Eu via as pessoas fugindo de mim quando eu falava da competição porque eu estava chato para caramba mesmo (risos). Mas, para mim, o jogo era uma brincadeira e não uma maldade. Gostava muito de mexer as coisas, de falar das peças, das dinâmicas. Era o que me motivava lá dentro. Mas, acho que perdi a mão, porque sentia as pessoas bem diferentes de mim, nesse ponto. Eles são mais good vibes, e eu não me vi me encaixando nisso.