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Bombou na web

Após paredão, Jessi, Natália e Lina comemoram com pulo de topless na piscina do "BBB 22"

Momento virou assunto nas redes sociais: 'Divas raiz'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 12:22

Jessilane, Natália e Linn da Quebrada fazem topless
Jessilane, Natália e Linn da Quebrada fazem topless Crédito: Globoplay/Reprodução
Nesta madrugada de quarta-feira (2), Jessilane e Natália escaparam da eliminação e comemoraram a estadia no BBB 22 (Globo) com um pulo na piscina sem a parte de cima do biquíni. Quem também participou do momento foi Linn da Quebrada.
Elas deixaram os seios à mostra e surpreenderam os telespectadores que acompanhavam a cena pelo streaming (Globoplay) ou pelo pay-per-view. Na internet, os telespectadores se divertiram e criaram memes em torno da situação, principalmente a reação de Naiara Azevedo.
A cantora sertaneja, que é bastante próxima das três, ficou boquiaberta com a coragem das amigas. Ela observou de longe ao lado de Jade Picon, que também demonstrou ter ficado surpresa com a atitude. Natália brincou dizendo que se dá próxima voltar do paredão, ela irá pular totalmente pelada --vale lembrar que a sister também esteve no paredão anterior, disputado com Naiara e Luciano.
"Deixaram a família tradicional brasileira chocada", escreveu uma página de fofocas no Twitter. "Divas que são BBB raiz", comentou outra internauta. O próprio perfil da rede social de Lina vibrou com o momento: "Avisa que são elas Boninho", disse a administradora. "Muitas vezes mulheres fortes são tidas como agressivas, mas não é fácil ser uma mulher forte", completou.
Rodrigo Mussi foi o eliminado da noite com 48,25% dos votos. O gerente comercial deixou o programa e disse em conversa com Tadeu Schmidt que irá rever suas atitudes na casa. " Fui na intuição, talvez errei, sou impulsivo, dá para rever muita coisa, mas eu tentei. Fiz tudo o que eu poderia fazer ali, tentando jogar o jogo. Mas eu vou ver o que aconteceu", prometeu.

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