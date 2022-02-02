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BBB 22

'Foi lindo', diz Presidente da Associação dos Surdos de SP sobre Tadeu Schmidt

Apresentador usou a língua de sinais para se comunicar com Jessilane
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 12:09

Tadeu Schmidt faz discurso em libras
Tadeu Schmidt faz discurso em libras Crédito: Globo/Reprodução
O discurso de eliminação de Tadeu Schmidt, 47, na madrugada desta quarta (2) deixou o público e os participantes do BBB 22 (Globo) um tanto quanto surpresos. Isso porque, pela primeira vez na história do programa, o apresentador fez parte do discurso em libras.
Segundos antes de anunciar o eliminado do paredão, Schmidt se direcionou à Jessilane e disse que ela e Natália ficariam no programa, explica Jorge Suede, 26, Presidente da Associação dos Surdos de São Paulo (ASSP) e ativista em prol da língua de sinais. "Eu estava no meio de uma conversa séria com um amigo meu e do nada vejo o Tadeu falando em libras, surtei! Foi muito lindo", afirma.
"Depois de conversar com meus amigos surdos, chegamos na conclusão de que ele quis dizer: 'Professora, as mulheres ficam, as mulheres ficam, você fica'. Ficou um pouco confuso, porém como é o Tadeu, eu perdoo", comenta.
Mesmo que a mensagem tenha sido breve, Suede acredita que o momento foi muito importante para trazer visibilidade a língua de sinais. "No Brasil ela é apenas reconhecida como meio de comunicação e não como uma língua oficial", diz.
Jorge Suede também comenta que a participação de Jessilane, professora de biologia e ativista pela inclusão da comunidade, é reconhecida por todos. "Ela luta para que os alunos surdos dela consigam compreender e se sentirem incluídos", exalta.
Com o nervosismo tomando conta, Jessilane disse que na hora pensou que seria eliminada. A professora de biologia foi a menos votada com 25,45%. Natália ganhou 26,1% dos votos e Rodrigo saiu com 48,45%.
"Eu estava com tanto medo de estar fazendo tudo errado. Foi uma mensagem pra mim", disse Jessilane para os colegas de confinamento, ainda êxtase com a atitude de Tadeu Schmidt.
A internet também exaltou o apresentador. "Tadeu perfeito, chorei com a parte que ele falou em Libras com a Jessi, me desmontei, o melhor acerto dessa edição foi o apresentador, humano, direto e carismático", opinou um telespectador no Twitter.
"Achamos incrível o Tadeu fazer o finalzinho do discurso em libras. Está arrasando muito", escreveu a administradora do perfil da Linn da Quebrada na rede social.

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