Corpus Christi em Castelo: conheça atrações para visitar além dos tapetes

No Espírito Santo, a celebração de Corpus Christi mais famosa acontece em Castelo há mais de 50 anos. Durante a festividade, as principais ruas da cidade são tomadas pelos tradicionais tapetes confeccionados por cerca de 3 mil voluntários. Verdadeiras obras de arte, eles se tornaram a marca registrada do município e atraem milhares de visitantes todos os anos.
Além da tradição religiosa, a cidade oferece diversos atrativos turísticos que valem a visita.
Parque Estadual Forno Grande
O Parque Estadual Forno Grande abriga o segundo ponto mais alto do Espírito Santo: o Pico do Forno Grande, com 2.039 metros de altitude. Do alto, é possível avistar o Pico da Bandeira e diversas cidades do litoral capixaba.
O parque conta com trilhas cercadas por belas paisagens e funciona de terça a domingo, das 8h às 16h. O acesso às trilhas é permitido somente até as 14h. Para realizar a escalada ao Pico do Forno Grande, é necessário fazer agendamento prévio pelo e-mail [email protected]. A entrada é gratuita.
Gruta do Limoeiro
Considerada um verdadeiro tesouro arqueológico do Espírito Santo, a Gruta do Limoeiro é a mais importante área de estudos sobre a pré-história capixaba.
O local conta com sala de exposição, loja de artesanato e produtos do agroturismo. As visitas são guiadas por monitores, que apresentam aos visitantes a história dos fósseis e das escavações realizadas na região desde a década de 1970.
A gruta funciona de terça a domingo, das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 99986-1542. O ingresso custa R$ 15 por pessoa.
Santuário de Aracuí
O Santuário de Aracuí é considerado um local de grande devoção religiosa. Segundo relatos de fiéis, o local teria sido palco de três aparições de Nossa Senhora Imaculada em 1994.
No santuário existe uma nascente cuja água é considerada especial pelos devotos, que costumam levá-la para familiares e amigos. O espaço abriga ainda monumentos em mármore, uma imagem de Cristo sobre um tablado de madeira, a imagem da Imaculada e um terço gigante de madeira instalado na árvore onde, segundo a tradição local, teria ocorrido o milagre.
O santuário permanece aberto diariamente, das 6h às 17h. A entrada é gratuita. Para chegar ao local, basta seguir pela estrada entre Conduru e Castelo e entrar à direita na placa que indica o acesso ao Santuário, próximo à praça de Aracuí.