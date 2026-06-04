Corpus Christi em Castelo: conheça atrações para visitar além dos tapetes

No Espírito Santo, a celebração de Corpus Christi mais famosa acontece em Castelo há mais de 50 anos. Durante a festividade, as principais ruas da cidade são tomadas pelos tradicionais tapetes confeccionados por cerca de 3 mil voluntários. Verdadeiras obras de arte, eles se tornaram a marca registrada do município e atraem milhares de visitantes todos os anos.





Além da tradição religiosa, a cidade oferece diversos atrativos turísticos que valem a visita.