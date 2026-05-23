Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Vila Velha: veja lugares pouco explorados para redescobrir a cidade
491 anos

Vila Velha: veja lugares pouco explorados para redescobrir a cidade

De cineteatro a ruínas cheias de história, HZ preparou um roteiro que revela cantinhos fora do óbvio para celebrar o aniversário do município
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 08:20

Turismo fora do óbvio em Vila Velha
Turismo fora do óbvio em Vila Velha Reprodução Instagram / Karla Rodrigues; Reprodução Instagram @morrodocruzeirobrisamar / Júnior Pedrini

Vila Velha completa 491 anos neste sábado, 23 de maio. A cidade mais antiga do Espírito Santo prepara uma programação especial com desfile cívico-militar na Orla de Itaparica e atividades culturais no berço da colonização capixaba. 


Mas, além dos pontos turísticos mais conhecidos, Vila Velha guarda experiências surpreendentes e pouco exploradas para quem quer celebrar a data de um jeito diferente.


Confira:

Ruínas de Dona Marta

Ruínas de Dona Marta, na Glória
Ruínas de Dona Marta, na Glória Reprodução Instagram / Karla Rodrigues

Escondidas na Prainha da Glória, aos pés do Morro do Jaburuna, as Ruínas de Dona Marta são um convite para quem gosta de explorar lugares com história. O acesso é simples: basta seguir até o ponto final do bairro Glória e continuar a pé por uma trilha.

Por lá, o que restou de uma antiga fábrica de sabão ganhou um charme especial com a vista para a Baía de Vitória. Atualmente o local é conhecido como ruínas de Dona Marta, pois, segundo moradores da região, esse era o nome da senhora que por muitos anos residiu nesta contrução abandonada.


O cenário mistura passado, natureza e um certo ar de mistério, perfeito para fotos e para quem curte descobrir cantinhos menos óbvios da cidade.

Mirante da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes

Mirante da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes
Mirante da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes Divulgação PMVV

O mirante da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, em Nova Ponta da Fruta, é daqueles lugares que surpreendem. Lá de cima, a vista em 360º revela o litoral, o balneário e parte da cidade.

A dica é ir no fim da tarde. Dá tempo de conhecer a igreja com calma e ainda assistir a um pôr do sol daqueles que parece cena cinematográfica. O endereço é Rua Nossa Sra. dos Navegantes, em Nova Ponta da Fruta.


Morro do Cruzeiro

Muitas pessoas vão ao Morro do Cruzeiro para orar
Muitas pessoas vão ao Morro do Cruzeiro para orar Reprodução Instagram @morrodocruzeirobrisamar / Júnior Pedrini

Entre os bairros Ibes e Brisamar, o Morro do Cruzeiro é uma opção acessível para quem quer contato com a natureza sem precisar enfrentar trilhas difíceis. A entrada principal fica na Avenida Vitória Régia, onde o percurso é feito pela chamada Trilha da Fé, uma caminhada curta, leve, sinalizada e de baixa inclinação, passando por uma área de mata.


Também é possível acessar pela parte superior, no bairro Brisamar, com acesso pela Travessa Marechal Rondon. No topo, a recompensa é uma vista privilegiada de Vila Velha e de grande parte da orla de Itaparica.

Cineteatro das Artes

Cineteatro das Artes
Cineteatro das Artes Divulgação Secult

O cenário cultural da cidade também ganha novidades. O Cineteatro das Artes, no Centro, surge como um novo espaço dedicado ao audiovisual, com capacidade para 110 pessoas e proposta de valorizar produções locais e nacionais.

Instalado no Shopping da Terra, no Centro de Vila Velha, o espaço nasce a partir de iniciativas de incentivo à cultura e já está movimentando a cena artística da cidade. Para conferir as programações do cineteatro acesse o Instagram @cineteatrodasartes.

Espaço Cultural Içá-Içá

Espaço Cultural Içá-Içá
Espaço Cultural Içá-Içá Reprodução Içá-Içá

Na Prainha, a Içá-Içá vai além de uma livraria. O espaço, criado por pai e filha, mistura café, ateliê e galeria, funcionando como ponto de encontro para quem gosta de arte, literatura e boas conversas.

A proposta é promover trocas, incentivar a produção cultural e abrir espaço para artistas de diferentes linguagens, de pintura a performance. O endereço é Rua Professor Telmo de Souza Torres, número 30, Centro de Vila Velha.

Veja Também 

Jorge Aragão e Raça Negra farão show no aniversário de Vila Velha

Jorge Aragão, Raça Negra e Durval Lelys farão show gratuito em Vila Velha

Desfile escolar em comemoração à Colonização do Solo Espírito-Santense em 2016

Desfile do aniversário de Vila Velha muda do Centro para a orla de Itaparica

Indígena da Aldeia Boa Esperança

Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo Turismo no ES Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Drogas e armas foram encontradas em casa em Linhares
Casal é preso com duas submetralhadoras e drogas em Linhares
Jéssica Ramos Dias, de 35 anos, foi presa ao levar drogas para o filho no Iases de Linhares
Mãe é presa ao tentar levar drogas para o filho no Iases em Linhares
O artesão Fábio Rocha de Jesus transforma arte tradicional em fonte principal de sustento da família
Como aldeias indígenas afastadas do litoral de Aracruz reinventam a própria economia sem abrir mão da identidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados