Vila Velha: veja lugares pouco explorados para redescobrir a cidade

Escondidas na Prainha da Glória, aos pés do Morro do Jaburuna, as Ruínas de Dona Marta são um convite para quem gosta de explorar lugares com história. O acesso é simples: basta seguir até o ponto final do bairro Glória e continuar a pé por uma trilha.





Por lá, o que restou de uma antiga fábrica de sabão ganhou um charme especial com a vista para a Baía de Vitória. Atualmente o local é conhecido como ruínas de Dona Marta, pois, segundo moradores da região, esse era o nome da senhora que por muitos anos residiu nesta contrução abandonada.





O cenário mistura passado, natureza e um certo ar de mistério, perfeito para fotos e para quem curte descobrir cantinhos menos óbvios da cidade.