Vila Velha: veja lugares pouco explorados para redescobrir a cidade

Vila Velha completa 491 anos neste sábado, 23 de maio. A cidade mais antiga do Espírito Santo prepara uma programação especial com desfile cívico-militar na Orla de Itaparica e atividades culturais no berço da colonização capixaba.
Mas, além dos pontos turísticos mais conhecidos, Vila Velha guarda experiências surpreendentes e pouco exploradas para quem quer celebrar a data de um jeito diferente.
Confira:
Ruínas de Dona Marta
Escondidas na Prainha da Glória, aos pés do Morro do Jaburuna, as Ruínas de Dona Marta são um convite para quem gosta de explorar lugares com história. O acesso é simples: basta seguir até o ponto final do bairro Glória e continuar a pé por uma trilha.
Por lá, o que restou de uma antiga fábrica de sabão ganhou um charme especial com a vista para a Baía de Vitória. Atualmente o local é conhecido como ruínas de Dona Marta, pois, segundo moradores da região, esse era o nome da senhora que por muitos anos residiu nesta contrução abandonada.
O cenário mistura passado, natureza e um certo ar de mistério, perfeito para fotos e para quem curte descobrir cantinhos menos óbvios da cidade.
Mirante da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes
O mirante da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, em Nova Ponta da Fruta, é daqueles lugares que surpreendem. Lá de cima, a vista em 360º revela o litoral, o balneário e parte da cidade.
A dica é ir no fim da tarde. Dá tempo de conhecer a igreja com calma e ainda assistir a um pôr do sol daqueles que parece cena cinematográfica. O endereço é Rua Nossa Sra. dos Navegantes, em Nova Ponta da Fruta.
Morro do Cruzeiro
Entre os bairros Ibes e Brisamar, o Morro do Cruzeiro é uma opção acessível para quem quer contato com a natureza sem precisar enfrentar trilhas difíceis. A entrada principal fica na Avenida Vitória Régia, onde o percurso é feito pela chamada Trilha da Fé, uma caminhada curta, leve, sinalizada e de baixa inclinação, passando por uma área de mata.
Também é possível acessar pela parte superior, no bairro Brisamar, com acesso pela Travessa Marechal Rondon. No topo, a recompensa é uma vista privilegiada de Vila Velha e de grande parte da orla de Itaparica.
Cineteatro das Artes
O cenário cultural da cidade também ganha novidades. O Cineteatro das Artes, no Centro, surge como um novo espaço dedicado ao audiovisual, com capacidade para 110 pessoas e proposta de valorizar produções locais e nacionais.
Instalado no Shopping da Terra, no Centro de Vila Velha, o espaço nasce a partir de iniciativas de incentivo à cultura e já está movimentando a cena artística da cidade. Para conferir as programações do cineteatro acesse o Instagram @cineteatrodasartes.
Espaço Cultural Içá-Içá
Na Prainha, a Içá-Içá vai além de uma livraria. O espaço, criado por pai e filha, mistura café, ateliê e galeria, funcionando como ponto de encontro para quem gosta de arte, literatura e boas conversas.
A proposta é promover trocas, incentivar a produção cultural e abrir espaço para artistas de diferentes linguagens, de pintura a performance. O endereço é Rua Professor Telmo de Souza Torres, número 30, Centro de Vila Velha.