De Auschwitz, não trouxe fotografias: trouxe, comigo, a memória viva

Há lugares que não se visitam apenas com o corpo. São espaços que exigem silêncio, escuta e disposição para sentir. Auschwitz é um deles. Não é um destino turístico comum, nem um ponto no mapa europeu: é um território da memória humana, onde o passado insiste em nos interpelar no presente.
Este relato nasce de uma visita não planejada, mas inevitável, porque certos encontros não são escolhidos, são convocados. Caminhar por Auschwitz é confrontar-se com aquilo que a humanidade foi capaz de fazer quando o ódio se tornou política e a indiferença, norma.
A primeira vez em que estivemos no Leste Europeu, em deslocamento de Cracóvia para Varsóvia, tivemos a oportunidade, inesperada e profundamente marcante, de visitar o Campo de Concentração de Auschwitz, na Polônia, o maior símbolo do Holocausto perpetrado pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.
A visita surgiu do interesse sincero de parte do grupo, prontamente acolhido pela operadora e pelo guia que nos acompanhava em todo o trajeto, que acionaram uma guia local para nos conduzir por aquele espaço de memória, dor, revolta e silêncio.
No ar, um leve cheiro de carne assada. Ao lado, um homem caminhava tranquilamente, palitando os dentes, indiferente. A vida seguia. O cotidiano continuava. E, ao mesmo tempo, ali, naquele solo, milhões haviam sido privados do direito mais básico: o de existir.
Ao iniciarmos o percurso interno, subindo as escadas que nos conduziam à sala onde estavam expostos, em armários de vidro, os pertences das vítimas, cruzamos com algumas estudantes. Tinham um semblante curioso: não pareciam tristes, tampouco alegres. Havia nelas uma expressão neutra, quase suspensa, como se ainda buscassem compreender a dimensão daquele lugar.
Aquela imagem me marcou. Representava o desafio permanente da memória: como transmitir às novas gerações o peso da história sem transformá-la em algo distante, abstrato ou banal.
Seguimos, então, pelos espaços onde estavam preservados os vestígios mais concretos da tragédia: montes de cabelos, malas com nomes cuidadosamente escritos — como se ainda houvesse esperança de reencontro —, latas que continham o Zyklon B, o pesticida utilizado nas câmaras de gás para exterminar vidas em escala industrial. Como isso era possível?
Em um imenso espaço fechado por vidros, encontravam-se milhares de calçados, carcomidos pelo tempo, empilhados como um silencioso oceano de ausências. Entre todos eles, um pequeno sapatinho de menina. Aquele único detalhe, quase imperceptível em meio à imensidão, foi, para mim, o mais devastador. Ali estava a infância interrompida. O futuro roubado. Os sonhos que jamais puderam florescer.
Do lado externo, a visão dos trilhos dos trens, por onde chegaram milhares de pessoas arrancadas de suas casas, de suas histórias e de seus afetos. Trilhos que conduzir não apenas corpos, mas destinos interrompidos. As paredes, ainda de pé, parecem guardar em silêncio as atrocidades cometidas.
Ao visitarmos os pavilhões, caminhávamos em fila, serpenteando pelos espaços, seguindo nosso guia e a guia local. Em determinado momento, ergui os olhos e vi, presos no alto, grandes quadros de fundo negro, repletos de informações sobre os inúmeros campos espalhados por tantos lugares da Europa. Ali, diante daquela cartografia do horror, minha emoção transbordou.
Retirei o fone de tradução. Já não precisava de palavras. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, silenciosas, como um tributo involuntário àquelas vidas interrompidas. Era impossível permanecer intacta. De Auschwitz, não trouxe fotografias. Trouxe, comigo, a memória viva.
Auschwitz não é apenas um espaço físico. É um território da consciência humana. Um lembrete do que acontece quando o ódio, a intolerância, o preconceito e a desumanização se tornam política, discurso e prática.
Cada barracão, cada trilho, cada objeto preservado ali não conta apenas a história das vítimas — conta também a responsabilidade dos vivos.
Quando recordamos a memória das vítimas do holocausto, percebemos não ser apenas um gesto simbólico. É um compromisso ético. Recordar o Holocausto não é um ato do passado, é uma responsabilidade do presente. É reconhecer que a barbárie não começa com campos de extermínio, mas com discursos de ódio normalizados, com preconceitos aceitos, com a indiferença travestida de neutralidade.