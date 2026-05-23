De Auschwitz, não trouxe fotografias: trouxe, comigo, a memória viva

A visita s urgiu do interesse sincero de parte do grupo, prontamente acolhido pela operadora e pelo guia que nos acompanhava em todo o trajeto, que acionaram uma guia local para nos conduzir por aquele espaço de memória, dor, revolta e silêncio.





No ar, um leve cheiro de carne assada. Ao lado, um homem caminhava tranquilamente, palitando os dentes, indiferente. A vida seguia. O cotidiano continuava. E, ao mesmo tempo, ali, naquele solo, milhões haviam sido privados do direito mais básico: o de existir.





Ao iniciarmos o percurso interno, subindo as escadas que nos conduziam à sala onde estavam expostos, em armários de vidro, os pertences das vítimas, cruzamos com algumas estudantes. Tinham um semblante curioso: não pareciam tristes, tampouco alegres. Havia nelas uma expressão neutra, quase suspensa, como se ainda buscassem compreender a dimensão daquele lugar.





Aquela imagem me marcou. Representava o desafio permanente da memória: como transmitir às novas gerações o peso da história sem transformá-la em algo distante, abstrato ou banal.





Seguimos, então, pelos espaços onde estavam preservados os vestígios mais concretos da tragédia: montes de cabelos, malas com nomes cuidadosamente escritos — como se ainda houvesse esperança de reencontro —, latas que continham o Zyklon B, o pesticida utilizado nas câmaras de gás para exterminar vidas em escala industrial. Como isso era possível?





Em um imenso espaço fechado por vidros, encontravam-se milhares de calçados, carcomidos pelo tempo, empilhados como um silencioso oceano de ausências. Entre todos eles, um pequeno sapatinho de menina. Aquele único detalhe, quase imperceptível em meio à imensidão, foi, para mim, o mais devastador. Ali estava a infância interrompida. O futuro roubado. Os sonhos que jamais puderam florescer.





Do lado externo, a visão dos trilhos dos trens, por onde chegaram milhares de pessoas arrancadas de suas casas, de suas histórias e de seus afetos. Trilhos que conduzir não apenas corpos, mas destinos interrompidos. As paredes, ainda de pé, parecem guardar em silêncio as atrocidades cometidas.