Quando a dor de cabeça é preocupante? Sinais de alerta para procurar um médico

A dor de cabeça é uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos e pode afetar significativamente a qualidade de vida. Segundo o neurologista Cícero Lima, da Rede Meridional, a cefaleia é o termo médico utilizado para definir qualquer tipo de dor de cabeça, podendo ter diversas causas e manifestações.





“A cefaleia pode ser primária, quando ela é a própria doença, como acontece na enxaqueca e na cefaleia tensional, ou secundária, quando é consequência de outro problema de saúde, como infecções, alterações vasculares, sinusites ou até tumores cerebrais”, explica o especialista.





Entre os fatores mais comuns associados às crises estão estresse, privação de sono, ansiedade, má alimentação, desidratação, excesso de cafeína, alterações hormonais e uso excessivo de analgésicos. Em alguns casos, hábitos cotidianos e a rotina intensa podem desencadear episódios recorrentes.





O diagnóstico é feito a partir da avaliação clínica do paciente, levando em consideração frequência, intensidade, duração da dor e sintomas associados. Dependendo do quadro, exames de imagem podem ser solicitados para descartar causas secundárias.





Dor de cabeça pode indicar algo grave?





O médico explica que na maioria das vezes, a dor de cabeça não está relacionada a doenças graves e pode acontecer por causas comuns, como estresse, poucas horas de sono, ansiedade, sinusite, tensão muscular ou até desidratação. Mas, em alguns casos, ela pode ser um sinal de alerta do organismo e merece mais atenção.





" Algumas características da dor ajudam a diferenciar uma dor de cabeça comum de uma situação que precisa de avaliação médica. Quando a dor é muito intensa, surge de forma súbita, piora progressivamente e persistentemente ao longo de dias ou vem acompanhada de outros sintomas, ela pode indicar problemas mais sérios", diz.





Por isso, é importante procurar avaliação médica quando a dor foge do padrão habitual, interfere nas atividades do dia a dia ou vem acompanhada de sintomas diferentes. " A pessoa deve procurar um especialista quando a dor de cabeça passa a ser frequente, muito intensa, diferente do habitual ou acompanhada de sintomas como febre, alterações visuais, perda de força, tontura, dificuldade para falar ou episódios de desmaio”, alerta Lima.





O médico também destaca que a automedicação pode agravar o problema. “O uso indiscriminado de analgésicos pode transformar uma dor episódica em uma cefaleia crônica. Por isso, o tratamento deve ser individualizado e acompanhado por um profissional”, ressalta.

Além do tratamento medicamentoso, mudanças no estilo de vida, prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, hidratação adequada e qualidade do sono ajudam na prevenção das crises.





A dor de cabeça merece atenção quando surge de forma muito forte e repentina, começa a ficar cada vez mais frequente ou intensa, aparece acompanhada de febre, vômitos, desmaios ou confusão mental, causa perda de força, alteração da fala ou da visão, acontece após uma pancada na cabeça, desperta a pessoa durante a noite ou piora ao acordar, além dos casos em que não melhora mesmo com o uso das medicações habituais.