No BBB, Tiago Abravanel se queixa de Silvio Santos; veja quem vai herdar fortuna

Tiago Abravanel no BBB 22 Crédito: Globoplay/Reprodução

Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje, mas já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal, com minha mãe, minhas irmãs e meus sobrinhos, e o resto da família estava todo mundo junto. Isso dói em mim

"Eu ter a tranquilidade de expor isso veio porque eu já vivi um processo de não querer mais me esconder. Por mais que as pessoas idealizem, para mim a capa da revista, a família de margarina, não é real", afirmou.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo em 2015, porém, a versão dada por Patricia Abravanel sobre os negócios familiares foi bem diferente. "Um dos nossos pilares é a família", ela disse.

Conheça quem são e o que fazem a mulher e as filhas de Silvio Santos no império midiático que o apresentador construiu:

Íris, a matriarca Atual mulher de Silvio Santos, Íris escreve novelas para o canal de televisão do marido e antes teve uma grife de roupas íntimas nos anos 2000. Começou a escrever "pela dificuldade que meu marido encontrava para trazer autores globais".

Cíntia, a filha número um

Mãe de Tiago Abravanel, a primogênita pertence mais às artes cênicas do que à teledramaturgia. Cíntia administrou o teatro Imprensa por anos. Em 2014, ela se aproximou dos negócios familiares. Foi a responsável por adaptar a novela "Carrossel" para o teatro. "A maturidade traz isso para todos. Inclusive para mim. A gente tem a oportunidade de se descobrir, cada uma na sua maneira", ela disse, na época, à Folha de S.Paulo.

Silvia, a filha número dois

Silvia Abravanel foi quem apareceu à frente do "Bom Dia e Cia", o programa infantil da ​emissora, quando uma determinação judicial proibiu as crianças de gravarem, argumentando que sua jornada de trabalho era inadequada. A diretora do matinal assumiu a função em cima da hora. "Ela ficou bem assustada de ter de encarar esse desafio", disse a madrasta Íris. "Mas está preparada para enfrentar o que vier."

Daniela, a filha número três

A terceira filha é a "dona da grade" do SBT. Entre as suas atribuições como diretora artística e de programação estão contratar apresentadores e escolher novos projetos. Foi ela quem trouxe Eliana de volta para o canal e teve a ideia de reviver "Chiquititas", o maior sucesso de audiência da emissora nos últimos tempos. Pode ser vista com os filhos no trabalho e costuma ter longas conversas com os artistas do SBT. "Ela brinca comigo de vez em quando, diz que estou artista demais e que preciso ir para a igreja", disse Patricia.

Patrícia, a filha número quatro

Quarta filha de Silvio Santos, Patrícia herdou o carisma e o talento do pai para trabalhar em frente às câmeras. "Eu adoro gravar com plateia", disse ela, contrariando a máxima de que filmar com um auditório dá dois trabalhos, o de divertir o espectador e o de divertir as colegas de trabalho, termo que o pai cunhou para a claque. É em Silvio e sua "sensibilidade incrível" que ela se escora para evoluir na apresentação.

"Atualmente, tento ficar mais solta com o teleprompter e ter mais controle das entrevistas gravadas, como se elas fossem ao vivo." A filha número quatro não tem medo do público ao vivo fora do set. Diz se emocionar com fãs e frequenta "cada vez uma igreja" evangélica, para nenhum pastor pensar "que sou ovelha dele". A carreira, disse à época, está só começando. "Ninguém sabe quanto tempo ficarei na TV, então vou indo."

Rebeca, a filha número cinco

"Vim com a caravana do Roque", disse a filha número cinco quando dividiu o palco com o pai, cinco anos atrás. Tinha na verdade vindo de uma escola bilíngue e cursos nos Estados Unidos e na Suíça, que a levaram para a direção da Jequiti, empresa de cosméticos com vendas anuais na casa dos R$ 450 milhões. Foi para explicar os produtos da companhia que Rebeca voltou ao programa do pai em julho de 2015. Mas, de repente, Silvio a deixou sozinha. "Enquanto você continua, eu vou mijar." Rebeca, então bateu palmas e se embananou com prêmios da atração. Teria sido um ensaio de apresentadora? "Foi só uma brincadeira", assegura a irmã Cíntia.