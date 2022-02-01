Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Vyni reclama de tosse recorrente há dois dias dentro do "BBB 22"

Internautas especulam se pode ser coronavírus
Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 13:07

Vinicius (Vyni) do "BBB 22" Crédito: Fabio Rocha 2022/Globo
Faz dois dias que Vyni reclama de uma tosse recorrente dentro do Big Brother Brasil (Globo). Na madrugada desta terça-feira (1), ele voltou a reclamar para os colegas.
Ele contou que estava tomando medicação, mas que talvez ela não estivesse fazendo efeito. Pelas redes sociais, internautas especulam que possa ser um sintoma de coronavírus. Procurada, a Globo ainda não havia respondido sobre o assunto.
O nome de Vyni ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Outros participantes já demonstraram alguns sintomas na casa como Tiago Abravanel e Bárbara.
Eliminado na última terça-feira (25), Luciano Estevan, 28, recebeu diagnóstico positivo para Covid-19. A informação foi divulgada nesta sexta (28) pela apresentadora Ana Clara Lima, 24, que entrevistaria o ex-BBB no quadro "Fora da Casa" do Rede BBB, transmitido no Gshow.
"Infelizmente o Luciano testou positivo pra Covid, a gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo então ele não pode estar presente no estúdio aqui com a gente hoje. Luciano, um beijo e boa recuperação pra você", disse Lima.
O brother esteve presente no programa "A Eliminação" (Multishow) transmitido ao vivo na noite de quarta-feira (26), e comandado por Bruno de Luca, 39, e Ana Clara. A única participação do Luciano que não foi presencial foi no Mais Você, já que Ana Maria Braga, 72, grava dos estúdios Globo de São Paulo.

Tópicos Relacionados

BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados