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BBB 22

Telespectadores se revoltam com desrespeito sofrido por Tadeu Schmidt

Internautas acusam os participantes de não respeitarem o apresentador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 09:24

Tadeu Schmidt é o novo apresentador do BBB
Tadeu Schmidt  Crédito: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt
Os telespectadores do Big Brother Brasil 2022 (Globo) usaram as redes sociais para reclamar sobre o desrespeito que Tadeu Schmidt, 47, vem sofrendo dos participantes do programa. O apresentador foi interrompido diversas vezes e precisou ser mais ríspido durante o jogo da discórdia transmitido na noite desta segunda-feira (31).
Não só internautas mas também influenciadores e formadores de opinião pontuaram que Schmidt tem sido tratado de forma inadequada pelos brothers. Pequena Lô, Gil do Vigor (do BBB 21), Dadá Coelho e Felipe Neto, foram alguns deles que comentaram sobre a situação.
"Gente, o Tadeu trabalhava com cavalinhos e tomava menos coice do que tomou hoje", escreveu Coelho no Twitter. Já Felipe Neto disse que se estivesse no lugar do apresentador, teria rebatido à grosseria: "Deus, que na próxima vida eu venha com a paciência do Tadeu Schmidt. Eu já teria mandado um, CALA A PORRA DA BOCA CARALH* umas 20x nesse programa"
"Eu tô realmente incomodada com a postura dos participantes com relação ao Tadeu Schmidt. Mal-educados, respondendo mal, falando por cima, não respeitam a autoridade dele como apresentador do programa", disse uma internauta na rede social.
"Sentindo um desrespeito geral do elenco com o apresentador. O Boninho precisa dar uma comida neles", sugeriu outro telespectador.
Tanto a Globo quanto Tadeu Schmidt não se manifestaram sobre os comentários.

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