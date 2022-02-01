Telespectadores se revoltam com desrespeito sofrido por Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt

Os telespectadores do Big Brother Brasil 2022 (Globo) usaram as redes sociais para reclamar sobre o desrespeito que Tadeu Schmidt, 47, vem sofrendo dos participantes do programa. O apresentador foi interrompido diversas vezes e precisou ser mais ríspido durante o jogo da discórdia transmitido na noite desta segunda-feira (31).

Não só internautas mas também influenciadores e formadores de opinião pontuaram que Schmidt tem sido tratado de forma inadequada pelos brothers. Pequena Lô, Gil do Vigor (do BBB 21), Dadá Coelho e Felipe Neto, foram alguns deles que comentaram sobre a situação.

"Gente, o Tadeu trabalhava com cavalinhos e tomava menos coice do que tomou hoje", escreveu Coelho no Twitter. Já Felipe Neto disse que se estivesse no lugar do apresentador, teria rebatido à grosseria: "Deus, que na próxima vida eu venha com a paciência do Tadeu Schmidt. Eu já teria mandado um, CALA A PORRA DA BOCA CARALH* umas 20x nesse programa"

"Eu tô realmente incomodada com a postura dos participantes com relação ao Tadeu Schmidt. Mal-educados, respondendo mal, falando por cima, não respeitam a autoridade dele como apresentador do programa", disse uma internauta na rede social.

"Sentindo um desrespeito geral do elenco com o apresentador. O Boninho precisa dar uma comida neles", sugeriu outro telespectador.

Tanto a Globo quanto Tadeu Schmidt não se manifestaram sobre os comentários.

Se comprometer no jogo: 😕😕

Desrespeitar o Tadeu: 😊😊 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 1, 2022

Jent! O @tadeuschmidt trabalhava com cavalinhos e tomava menos coice do que tomou hoje. #BBB22 — Dadá Coelho (@dadacoelho) February 1, 2022

Eu tô sentindo um desrespeito geral do elenco com o apresentador. O Boninho precisa dar uma comida neles. #BBB22 — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) February 1, 2022

eu to realmente incomodada com a postura dos participantes com relaçao ao tadeu schmidt



mal educados, respondendo mal, falando por cima, não respeitam a autoridade dele como apresentador do programa



pra mim isso é ridiculo e indicador de carater #BBB22 — ste serbu (@etserbu) February 1, 2022

Esse elenco desrespeitando o Tadeu tá ridículo #BBB22 pic.twitter.com/hX8VpBt4gy — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 1, 2022