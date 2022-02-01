Maíra Cardi vibra com alfinetadas de Arthur para Rodrigo: 'Orgulho'

Maíra Cardi acompanha discurso do marido (Arthur Aguiar) contra Rodrigo Crédito: Reprodução

Maíra Cardi, 38, vibrou ao acompanhar Arthur Aguiar, 33, se posicionando no jogo da discórdia, que acontece na transmissão do BBB 22 (Globo) na noite desta segunda-feira (31). A influenciadora e empresária apareceu nas redes sociais para comentar sobre o desempenho do marido.

No momento em que Arthur estava se direcionando a Rodrigo, com quem trava conflitos dentro da casa, Cardi demonstrou com caras e bocas, que ficou feliz com as colocações do esposo, além de falar: "Que orgulho", disse ela.

Arthur Aguiar colocou Rodrigo como "não confiável" durante a dinâmica que consistia em indicar três participantes em algumas categorias negativas como "palestrinha", "tem medo de se comprometer", entre outras.

Em seu discurso, Arthur disse que não concorda com a maneira que Rodrigo joga, e foi interrompido algumas vezes pelo oponente. "Você quer jogar, mas as pessoas precisam jogar da sua maneira e do seu jeito, se não for do seu jeito, não funciona", argumentou.

Através de vídeos curtos de 15 segundos publicados no Instagram, Maíra Cardi disse que por ela "deixaria Arthur falar por mais 40 minutos". "Sensacional", completou.

Apesar do clima de inimizade que se instaurou entre Arthur Aguiar e Rodrigo, os dois chegaram a conversar após o ao vivo. O ator também disse para os colegas que não têm motivos para não dar uma segunda chance a Rodrigo.

"Não contem comigo pra não dar segundas chances para alguém. Eu sou a pessoa que mais precisou de segunda chance, mas a questão é se vai mudar ou não, ele me disse que não vai mais fazer isso", contou.

Na internet Arthur Aguiar também foi exaltado e colocado como "craque do jogo". "Não vai precisar comer pão porque já jantou o Rodrigo", disse um telespectador no Twitter. "Com esse discurso direto e preciso, Arthur Aguiar é o craque da rodada. Rodrigo quebrado completamente nos argumentos kkkkk" escreveu outro.

o arthur aguiar comendo o c* rodrigo ao vivo e servindo picadinho #bbb22 — łคcεяdค #BBB22 (@lacerda) February 1, 2022

que ódio os argumentos de arthur aguiar estão me dobrando. Mayra Cardi, eu te entendo — instagram: brunafeia (@brunafeia) February 1, 2022

Com esse discurso direto e preciso, Arthur Aguiar é o craque da rodada



Rodrigo quebrado completamente nos argumentos kkkkk



FOGO NO PARQUINHO CARALHOOO!! 🔥🔥 pic.twitter.com/HOGWKewF1l — Yudi do Agreste ☭❤️🇧🇷 (@13luizleandro) February 1, 2022