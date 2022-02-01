Equipe de Linn da Quebrada, do "BBB 22", registra ocorrência por transfobia

Linn da Quebrada conta história de sua tatuagem na testa com o pronome "ELA' Crédito: Globo/Reprodução

A equipe de Linn da Quebrada anunciou nas redes sociais que registrou um boletim de ocorrência por racismo, transfobia e injúria após a participante do BBB 22 (Globo) ser alvo de ataques de um blog. A página seria a mesma que incitou mensagens de ódio e preconceito contra o ator Douglas Silva, também confinado no reality show.

"Infelizmente, é preciso interromper a nossa programação de postagens habituais para compartilhar com vocês, público da Linn, um posicionamento que tomamos sobre a existência de um blog com conteúdos criminosos contra ela e outros participantes desta edição", lamentou sua equipe em nota.

"Na semana passada, nós fomos avisados sobre esse site e, desde antes de ser anunciado na mídia, já estávamos apurando", diz o texto. "Essa é uma decisão pensada em conjunto para o conjunto, porque acreditamos que nossas ações podem criar um futuro melhor, com mais respeito para todes. E com leis que garantam nossos direitos e nos protejam."

A equipe confirma então que registrou a ocorrência na Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) de São Paulo. Também diz que está em contato com o advogado de Douglas Silva "a fim de trocar informações e criar uma rede jurídica que possa dar celeridade ao caso".

Além disso, foram acionados parlamentares da Câmara e do Senado para pedir que eles aprovem medidas que promovam os direitos fundamentais de pessoas transexuais e travestis no Brasil. "Nosso jurídico está atento a cada postagem, cada comentário que fala da Linn", garante a equipe. "Enquanto Linn vive sua jornada no BBB, sendo a pessoa divertida e alegre que ela é, nós estamos aqui por ela e com ela."

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA

"LINA É UMA LEGIÃO"

Linn é filha, irmã, amiga. Ele é atriz, cantora, compositora. Ela é todas essas e tudo mais o que deseja ser. Ela quebra, ela encaixa, ela se faz e refaz. A sua jornada no BBB 22 é sobre ser quem ela realmente é. Do lado de cá, nós estamos muito orgulhosos de sua participação e felizes com todo o amor, o apoio, o carinho e a torcida que estamos recebendo.

Infelizmente, é preciso interromper a nossa programação de postagens habituais para compartilhar com vocês, público da Linn, um posicionamento que tomamos sobre a existência de um blog com conteúdos criminosos contra ela e outros participantes desta edição. Na semana passada, nós fomos avisados sobre esse site e, desde antes de ser anunciado na mídia, já estávamos apurando. Essa é uma decisão pensada em conjunto para o conjunto, porque acreditamos que nossas ações podem criar um futuro melhor, com mais respeito para todes. E com leis que garantam nossos direitos e nos protejam.

Registramos ocorrência por crimes de racismo, transfobia e injúria na DECRADI de São Paulo. A advogada da Linn, Juliana Souza, também acionou parlamentares da Câmara e do Senado Federal para relatar os fatos e ressaltar a importância da mobilização pela aprovação de proposituras específicas para os crimes de homotransfobia, bem como projetos que promovam os direitos fundamentais de pessoas transexuais e travestis no Brasil. A advogada contatou as autoridades policiais envolvidas na apuração de fatos que envolvem o investigado e procurou o advogado do ator Douglas Silva (também atacado no blog) a fim de trocar informações e criar uma rede jurídica que possa dar celeridade ao caso.

Nosso jurídico está atento a cada postagem, cada comentário que fala da Linn. Somos uma rede, somos conexão. Nós e todes vocês. E é por acreditar nessa potência, que é 'dar as mãos', que tomamos essa decisão. Nós vamos em frente, conquistando nossos sonhos, cantando, atuando, advogando, mestrando, doutorando, filosofando, criando... Em todos os lugares. E enquanto Linn vive sua jornada no BBB, sendo a pessoa divertida e alegre que ela é, nós estamos aqui por ela e com ela.